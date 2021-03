Shaquille O’Neal éliminé lors de son premier match par équipe AEW Dynamite Tag

Le membre du Temple de la renommée de la NBA, Shaquille O’Neal, est entré dans le ring pour son premier match pour All Elite Wrestling (AEW) mercredi. Cependant, le géant de sept pieds plus qui prévoyait d’absorber des coups intentionnels lors de son match par équipe était aussi prometteur que sa construction. O’Neal était une force terrifiante sur le ring de lutte mercredi soir jusqu’à ce que Cody Rhodes le mette à travers deux tables à l’extérieur pour l’assommer.

O’Neal qui passait du temps entre la NBA et la lutte sur ‘AEW Dynamite de TNT. Dans le match par équipe mixte scintillant organisé par lui et Jade Cargill contre Red Velvet et Rhodes, O’Neal, qui n’est pas étranger au ring carré, a commencé par bombarder de puissance Rhodes à un moment du match et a critiqué les lutteurs qui interféraient à l’extérieur périmètre avant cela.

Après avoir été critiqué avec une bombe puissante, Rhodes étiquetée dans Red Velvet, cela n’a laissé à O’Neal d’autre choix que de partir avant de l’étiqueter à Cargill. Cela a conduit Velvet en danger d’être épinglé, mais Rhodes a sauté et est intervenu. Le tag éventuel a laissé O’Neal et Rhodes face à face et le géant de 7’1 n’a pas déçu. Il a déchaîné pas mal de mouvements lors de son premier match par équipe AEW.

Regardez-le ici:

Cependant, ses mouvements ont retardé les procédures du Rhodes-Velvet pendant un certain temps. Rhodes a décidé de s’attaquer à O’Neal qui était sur le périmètre des anneaux lorsqu’il s’est lancé dans l’ancienne légende de la NBA. Lors de l’impact, les deux hommes ont rapidement atterri dur sur deux tables. Le slam était si bon qu’il a assommé l’ancienne star de la NBA.

Regardez-le ici:

Pendant ce temps, Cargill a épinglé Velvet, faisant d’O’Neal le vainqueur, qui était toujours allongé sur le dos dans les ruines de deux tables à l’extérieur. Ainsi, quand lui et Cargill ont battu Rhodes et Velvet dans Dynamite: The Crossroads, il n’était pas conscient.