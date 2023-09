Shaquille O’Neal a déjà établi un record de dépenses chez Walmart concernant la sécurité chez American Express

Les dépenses de Shaquille O’Neal chez WalMart étaient si élevées que sa banque inquiète l’a appelé uniquement pour qu’il voie ce qui se passait.

Shaq est l’un des plus grands noms de la NBA, alors qu’il était littéralement l’un des plus grands joueurs, mesurant 7 pieds 1 pouces, et son passage du Miami Heat aux Phoenix Suns en 2008 a été une affaire énorme en 2008.

4 Le déménagement d’O’Neal à Phoenix a été un gros problème en 2008 Crédit : Getty

Cependant, lorsqu’il est arrivé en Arizona après minuit, il a été accueilli dans un appartement vide et O’Neal n’était pas prêt à attendre que quelqu’un le meuble.

Il s’est donc rendu chez WalMart, autrefois ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux États-Unis, pour acheter tout ce à quoi il pouvait penser pour remplir son nouvel appartement.

Et par tout, talkSPORT signifie tout, comme il l’a expliqué à James Corden sur The Late Late Show en 2018.

Assis à côté de Victoria Beckham, O’Neal a expliqué : « J’ai réalisé le plus gros achat de l’histoire de Walmart.

« 70 000 $. Je suis échangé de Miami à Phoenix, et je suis le genre de gars [that] Je n’ai aucune patience.

« Alors quand j’arrive à Phoenix, ils ont un appartement pour moi. Il n’y a rien dedans. »

Il a ensuite énuméré les articles qu’il a ensuite acheté lors d’une folie WalMart à minuit.

« Deux ou trois heures du matin, je dois aller chercher quatre ou cinq téléviseurs, je dois aller chercher des imprimantes, je dois aller chercher des ordinateurs portables. Je dois aller chercher des draps, des serviettes, des sous-vêtements, des t-shirts.

4 O’Neal a laissé Corden et Posh Spice, vêtus d’une chemise Shaq, impressionnés par son histoire sur WalMart Crédit : CBS

4 Il a même imité de nettoyer sa carte et de la remettre dans la machine lors de The Late Late Show avec James Corden. Crédit : CBS

« Donc, à la fin, c’était 70 000 $, alors j’ai mis ma carte de crédit et elle a été refusée. Alors je l’ai retirée. »

Shaq s’est ensuite arrêté à mi-discours pour imiter frotter sa carte sur sa poitrine et respirer dessus pour la nettoyer avant de la remettre dans la machine.

Il a poursuivi : « Je l’ai remis en place et il a dit « refusé à nouveau ». Alors maintenant, je dis « Eh bien, je sais que je ne suis pas fauché ».

« Alors j’ai juste dit ‘d’accord, je reviens’ et puis la sécurité d’American Express m’a appelé [and he said] « Hé mec, quelqu’un a volé ta carte de crédit et a dépensé 70 000 $ chez Walmart ».

4 Shaw n’a passé qu’un an aux Phoenix Suns, alors qui sait ce qui est arrivé à ses objets d’une valeur de 70 000 $ Crédit : Getty

« J’ai dit ‘non, c’était moi’, [the security guard replied] » Qu’est-ce que tu achètes pour 70 000 $ ? «

Félicitations à la sécurité d’American Express, cependant, pour avoir téléphoné vers 3 heures du matin et effectué l’enregistrement.

Mais cette virée shopping s’est avérée presque une perte de temps car le quadruple champion NBA n’est pas resté longtemps.

À peine un an plus tard, Shaq quittait les Phoenix Suns pour les Cleveland Cavaliers, où il restait une saison.

Alors que son incroyable carrière touche à sa fin, l’ancien centre en a connu une l’an dernier chez les Boston Celtics avant de raccrocher les crampons.

O’Neal est un quadruple champion de la NBA qui a passé la majorité de sa carrière chez les Lakers, après avoir débuté à Orlando Magic en 1992 après avoir été le premier choix du repêchage de 1992.