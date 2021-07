Shaquell Moore saisit sa chance alors que l’USMNT lance la campagne de la Gold Cup

Les attentes pour l’équipe nationale masculine des États-Unis sont élevées dans la Gold Cup, peu importe qui s’adapte réellement. Non seulement les États-Unis devraient-ils gagner chaque match de la phase de groupes du tournoi, mais aussi avec des marges nettes. Ne pas atteindre un tel niveau, et la tendance à regarder les joueurs de travers commence.

Le match d’ouverture de la Gold Cup dimanche contre Haïti en était un bon exemple. Les États-Unis ont travaillé à une victoire 1-0 sur une équipe qui non seulement était sous le choc de l’assassinat du président du pays, Jovenel Moise, mais faisait face au fait que cinq joueurs – dont l’attaquant partant Frantzdy Pierrot – avaient été exclus en raison aux tests COVID-19 positifs.

Certes, Haïti s’est avéré être une équipe difficile à surmonter lors des dernières éditions du tournoi. Les Grenadiers atteint les demi-finales il y a deux ans et les quarts de finale quatre ans auparavant. Donc, pour une équipe américaine donnant des minutes aux joueurs plus bas sur le tableau des profondeurs, la rencontre de dimanche allait être une tâche plus délicate qu’elle n’y paraissait autrement. Et pourtant, si ces joueurs veulent convaincre le manager américain Gregg Berhalter qu’ils méritent d’être appelés dans l’équipe complète, ils devront se surpasser et exceller contre des adversaires comme Haïti.

Pour être juste, il y avait de solides performances à retenir. Walker Zimmerman a impressionné par sa défense, sa distribution et sa présence sur les coups de pied arrêtés. Kellyn Acosta était active dans le milieu de terrain américain. Et Shaquell Moore s’est avéré être une menace sur le flanc droit et a renfloué la défense américaine à plusieurs reprises en désamorçant certaines opportunités de transition pour Haïti.

Des trois, Moore était le moins susceptible de se démarquer. Il a travaillé tranquillement pour Tenerife dans la division espagnole de Segunda, accumulant de l’expérience en équipe première tandis que Sergino Dest de Barcelone et Reggie Cannon de Boavista ont remporté la plupart des minutes américaines à l’arrière droit. En fait, non seulement c’était le premier camp de Moore sous Berhalter, mais Cannon devait commencer aussi récemment que samedi, seulement pour qu’il soit mis à l’écart par une blessure à la cuisse droite.

« Shaq a reçu la notification qu’il était en train de commencer onze heures avant le match, et de venir et d’avoir cette performance … Je pense qu’il a fait un gros effort, et il y a plus à venir de lui », a déclaré Berhalter.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la saison de Moore s’étant terminée en mai, il s’entraînait seul avant d’être appelé au camp pour la Gold Cup. Mais vous ne l’auriez jamais su étant donné la façon dont il bombardait de haut en bas le flanc droit. Alors que ses livraisons dans la boîte devaient être plus précises, l’espoir est que ces passes seront plus nettes avec plus de temps de jeu.

« Nous avons travaillé dur », a déclaré Moore à propos du temps passé avec son entraîneur. « Ce n’est jamais facile. [It’s a] niveau différent, vitesse différente entrant. Je pense que j’ai bien fait. C’est bien [starting] point évidemment. Je suis toujours en train de progresser pour être en forme, mais je pense qu’au fur et à mesure que le tournoi avance, tout ira bien. »

Mais en termes de performance d’équipe, il y avait beaucoup à désirer. Les États-Unis ont commencé sur le pied avant et ont percé à juste titre à la huitième minute lorsque Sam Vines est rentré chez lui après que Gyasi Zardes a maintenu le centre dévié de Moore en vie dans la surface.

L’USMNT devrait remporter chaque match de groupe de la Gold Cup et bien gagner. C’est une question difficile, mais Shaq Moore s’est démarqué lors de la victoire 1-0 de dimanche contre Haïti. Jay Biggerstaff-USA AUJOURD’HUI Sports

Mais les États-Unis n’ont pas réussi à tirer parti de leur avantage initial. La blessure aux ischio-jambiers droit de Paul Arriola n’a pas arrangé les choses, mais une passivité s’est rapidement glissée dans l’attaque américaine, l’équipe locale se contentant de passes sûres. Ainsi, même si les États-Unis ont créé des chiffres d’affaires avec leur presse, ils ne se sont pas traduits par des regards sur l’objectif. Haïti est finalement revenu dans le jeu et a créé des chances décentes en transition.

« J’ai raté l’urgence de marquer plus de buts, d’être dangereux, de passer d’abord en avant et d’être agressif », a déclaré Berhalter. « Pour moi, c’était beaucoup trop lent, beaucoup trop en arrière, et pas assez d’intention de faire demi-tour à Haïti et de les faire défendre dans la surface de réparation. Et puis une fois que nous sommes dans la surface de réparation, je n’ai pas aimé les courses, les mouvement dans la surface. Je n’ai pas aimé le service. Donc du côté offensif, nous avons été déçus par l’intention que nous avons montrée ce soir.

Ce n’est que lors de l’introduction en deuxième mi-temps de la star locale Gianluca Busio, faisant ses débuts internationaux, que l’agression et la morsure sont revenues au milieu de terrain américain. Il a également failli faire tomber la maison avec un entraînement torride que le gardien Brian Silvestre a repoussé. Eryk Williamson a également ajouté de l’énergie.

« Je pense que c’était un sentiment vraiment spécial pour moi », a déclaré Busio à propos de sa première sélection. « Je pensais que c’était vraiment un bon match pour moi et pour m’habituer à la CONCACAF. C’était un peu agité, mais je suis heureux que nous puissions nous en sortir avec la victoire et le faire devant mon public. . »

La performance de Busio était telle qu’il ne serait pas surprenant de le voir prendre le départ contre la Martinique. Jackson Yueill était l’un des plus grands coupables de l’approche de la sécurité d’abord, et il n’offre pas autant de défense que Busio.

Le jeu sur les ailes sera également un domaine d’intérêt. De l’aveu même de Berhalter, la position était mince avant le tournoi. Jonathan Lewis a eu peu d’impact, et la vue de Zardes s’éloigner a révélé à quel point les rangs étaient réduits, même s’il convient de noter que l’attaquant de Columbus Crew a connu un temps d’arrêt considérable plus tôt dans sa carrière pour le club et le pays. Nicolas Gioacchini, qui a remplacé Arriola, n’avait pas l’air à l’aise. Est-ce que Matthew Hoppe – un autre attaquant inscrit sur l’aile – verra?

Le prochain match contre la Martinique – perdants 4-1 contre le Canada lors du premier match de la journée – semble un moment idéal pour expérimenter.

« Il s’agit d’être patient. Il s’agit d’apprendre. Il s’agit de recueillir des informations sur les joueurs et la façon dont nous pouvons jouer avec ce groupe », a déclaré Berhalter. « Et puis s’adapter. »

Berhalter recherchera également une amélioration des performances de l’équipe.