Shaqiri présente ses excuses aux supporters suisses après sa défaite 6-1 contre le Portugal

Le milieu de terrain suisse Xherdan Shaqiri a présenté ses excuses à ses fans après avoir été expulsé de la Coupe du monde de manière humiliante après avoir subi une défaite 6-1 face à un Portugal endémique en huitièmes de finale au stade Lusail mardi.

Goncalo Ramos a réussi un triplé, avec Pepe, Raphael Guerreiro et Rafael Leao également sur la feuille de match alors que le Portugal a mis la Suisse à l’épée pour prendre d’assaut son premier quart de finale de Coupe du monde depuis 2006.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a placé Cristiano Ronaldo sur le banc et a été récompensé par une démonstration beaucoup plus habile et astucieuse de son équipe que tout ce qu’elle avait montré lors des phases de groupes, la Suisse étant dominée dans toutes les parties du terrain.

“Aujourd’hui, nous devons nous excuser auprès de tous les supporters suisses au nom de l’équipe. Ce n’était pas notre vrai visage ce soir”, a déclaré Shaqiri.

“Nous sommes très déçus. On nous a montré nos limites ce soir. L’entraîneur nous a donné un plan mais cela n’a pas fonctionné pour nous. Nous avons déjà perdu le match en première mi-temps et nous étions toujours un peu trop tard.”

Xherdan Shaqiri et la Suisse ont été éliminés de trois Coupes du monde consécutives en huitièmes de finale. Igor Kralj/Pixsell/MB Media/Getty Images

L’entraîneur suisse Murat Yakin, dont le contrat avec l’équipe nationale court encore deux ans, a déclaré que le Portugal avait pris son équipe par surprise.

“Nous devons accepter cette défaite et féliciter le Portugal”, a-t-il déclaré. Ils étaient la meilleure équipe ce soir. Ils nous ont surpris.”

“Nous avons perdu un match aujourd’hui, mais cela ne signifie pas que nous devons être trop pessimistes et tout critiquer. L’équipe a fait preuve d’un grand esprit d’équipe.

“Mais cette défaite fait mal. Le score et la manière de la défaite m’attriste.”

– Olley: Ronaldo peut aider le Portugal comme il ne le ferait pas à Man United

– Classement à élimination directe de la Coupe du monde, résultats et calendrier

La Suisse n’a pas atteint les huit derniers de la Coupe du monde depuis 1954, mais Yakin a ajouté que son équipe pouvait être fière de son parcours au Qatar et devrait trouver un moyen de continuer à avancer.

“Nous n’avons perdu qu’un match, pourquoi devrions-nous tout remettre en question ?” il a dit. “C’est vrai que nous n’avons pas répondu aux attentes de nos fans mais nous pouvons regarder en arrière avec fierté notre parcours dans cette Coupe du monde.

“Maintenant, nous devons regarder vers l’avenir.”

Le gardien suisse Yann Sommer a déclaré qu’ils n’avaient pas été assez forts mentalement pendant le match.

“Nous n’avons pas montré la mentalité que nous apportons habituellement sur le terrain”, a-t-il ajouté. “C’est une soirée très amère. Nous avons donné beaucoup trop d’espace au Portugal. Je n’ai pas été très beau non plus dans certaines situations.

“Ce n’est pas le moyen de survivre face à de tels adversaires.”