Shaqiri mène Insigne, Chicharito en tant que joueur le mieux payé de la MLS

Xherdan Shaqiri n’a pas encore marqué depuis qu’il a rejoint le Chicago Fire en février. Mike Dinovo – USA TODAY Sports

Le milieu de terrain du Chicago Fire FC Xherdan Shaqiri a retrouvé son titre de joueur le mieux payé de la MLS avec une rémunération totale garantie de 8,15 millions de dollars, devant la star du Toronto FC Lorenzo Insigne et l’attaquant du LA Galaxy Javier « Chicharito » Hernandez.

Insigne était le joueur le mieux payé en septembre dernier, mais Shaqiri a retrouvé son poste après que le salaire annualisé d’Insigne soit passé de 14 millions de dollars à 7,5 millions de dollars, selon les données publiées mardi par la MLS Players ‘Association.

Il n’y a pas eu d’autre mouvement dans les cinq premiers salariés. Hernandez, 34 ans, a conservé sa troisième place avec une rémunération garantie de 7,44 millions de dollars. Le coéquipier et compatriote d’Insigne, Federico Bernardeschi, est quatrième sur la liste avec 6,3 millions de dollars, tandis que le finaliste du vote MVP de l’année dernière, Sebastian Driussi de l’Austin FC, est cinquième avec 6 millions de dollars. Dans toute la ligue, il y a 112 joueurs avec une rémunération garantie de 1 million de dollars ou plus.

Shaqiri, 31 ans, a dépassé le record précédent de la MLS, Zlatan Ibrahimovic, lorsqu’il a été signé du club français de Lyon l’année dernière. Cependant, il a subi un début de saison 2023 décevant sans buts en six apparitions pour une équipe de Chicago qui s’est séparée la semaine dernière de l’entraîneur-chef Ezra Hendrickson.

La rémunération moyenne garantie pour l’ensemble du pool de joueurs est de 528 984 $, en hausse de 12 % par rapport à la marque du printemps 2022 de 472 008 $. Les salaires des joueurs au bas de l’échelle salariale de la ligue ont également augmenté, augmentant de 18,6% à 294 500 $ par rapport à la marque précédente de 248 333 $.

La MLS et la MLSPA en sont à la troisième année de la convention collective (CBA) qui a été convenue en février 2021. La CBA se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 2027.

Avec deux joueurs parmi les quatre premiers, Toronto a la masse salariale la plus élevée avec 25,74 millions de dollars en rémunération garantie. Le LA Galaxy est deuxième (23,46 millions de dollars) et Atlanta United troisième (21,26 millions de dollars). DC United (20,02 millions de dollars) et Austin FC (19,92 millions de dollars) complètent le top cinq. Trois de ces cinq – Toronto, LA Galaxy et Austin – sont en dehors des positions éliminatoires.

Les détenteurs en titre de la MLS Cup et du Supporters Shield, LAFC, se classent au 10e rang avec une masse salariale de 17,48 millions de dollars

Le CF Montréal (10,51 millions de dollars) et l’équipe d’expansion de première année St. Louis City SC (10,93 millions de dollars) ont les masses salariales les plus basses.