Shaq révèle une perte de poids et dit qu’il a perdu 40 livres. – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : BIANCA DE MARCHI/EPA-EFE/Shutterstock

Shaquille O’neal a perdu des tonnes de poids. L’ancien joueur de la NBA, 50 ans, a parlé de commencer un nouveau régime et de perdre beaucoup de poids dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir, publié le lundi 26 décembre. Shaq a révélé que son objectif ultime était de perdre plus de poids et de faire une publicité de sous-vêtements avec ses fils avant son 51e anniversaire le 6 mars.

Shaq a révélé qu’il avait déjà perdu 40 livres, mais qu’il lui restait encore un peu à faire avant d’atteindre son objectif. “J’ai besoin d’en perdre environ 20 de plus, mais c’est impressionnant. Je vais être vraiment ciselé et faire une publicité de sous-vêtements avec mes fils », a-t-il déclaré. « Chemise enlevée. Ciselé.

Outre ses objectifs, Shaq a expliqué que de nombreuses personnes l’aidaient en cours de route. « J’ai impliqué quelques personnes. Il s’agit de bien manger. J’ai fait des analyses de sang », a-t-il déclaré, avant de révéler qu’un ami lui avait dit qu’il voulait peut-être perdre du poids. “Elle m’a donné le nom de ce type, et il a fait des analyses de sang, et vous savez, parce que j’étais l’athlète – je n’étais pas un mangeur de salade. Je ne ferai pas attention à tout ça. Je m’en fous de tout ça.

Il a révélé qu’il était encore en train d’apprendre des habitudes alimentaires saines et a déclaré que cela avait été incroyablement utile. « Je ne savais pas quelle était la différence entre un glucide et une protéine, à 50 ans, je ne savais pas. Donc, il disait tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, plus de légumes, mon fer est bas. Et une fois que j’ai commencé à changer certaines choses, ça a chuté », a-t-il expliqué. “En plus des suppléments que je prends et des shakes que je bois, le poids a juste chuté.”

Shaq a également partagé que certaines de ses nouvelles habitudes saines incluaient de commencer ses journées par une marche de 30 minutes et de supprimer le pain et les sodas de son alimentation. Il a révélé qu’il espérait avoir un physique similaire à Mark Wahlberg et a plaisanté en disant qu’il voulait “être connu sous le nom de Black Mark Wahlberg”. Shaq a partagé quelques photos de sa perte de poids sur son Instagram, montrant sa perte de poids, et il a fière allure.

