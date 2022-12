Shaq et Alonzo Mourning parlent de charité, de basketball NBA et de pickleball

Les champions de la NBA Shaquille O’Neal et Alonzo Mourning se réunissent pour donner aux fans une raison d’encourager à nouveau à Miami.

Les anciens centres Heat, qui ont apporté à Miami un championnat NBA en 2006, s’associent pour rénover un terrain de basket dans le cadre d’une rénovation de 20 millions de dollars dans un centre pour jeunes à South Beach. Le projet est financé par le Fondation Shaquille O’Neal et son partenaire de longue date Icy Hot, dans le cadre de leur programme Comebaq Courts qui répare les tribunaux délabrés.

Comebaq Courts a également rénové des terrains de basket à Las Vegas, Nevada et Newark, New Jersey.

Le dernier “Comebaq Court” est situé à Miami, à l’intérieur de Mourning’s Centre des jeunes d’Overtown.

“Quand j’ai été repêché en 1992, la première chose que ma mère m’a dite a été ‘Bébé, maintenant que tu es riche et célèbre, tu as une responsabilité'”, a déclaré O’Neal. “Elle a dit que tous ces enfants t’admiraient, tu dois dire la bonne chose et faire la bonne chose.”

L’engagement à redonner faisait partie des sujets abordés par O’Neal et Mourning dans une interview avec CNBC qui comprenait une pesée sur l’état de la NBA et du pickleball. Ils ont indiqué qu’ils voulaient donner au suivant et s’assurer que la prochaine génération dispose des ressources nécessaires pour gagner sur et en dehors du terrain.

“Shaq et moi ne sommes pas arrivés ici seuls. Nous sommes arrivés ici grâce aux contributions d’autres personnes. J’ai beaucoup de chance et je sais qu’il a beaucoup de chance que ces personnes nous aident à en arriver là”, a déclaré Mourning.

O’Neal a déclaré qu’il avait grandi dans les projets de Newark, New Jersey. Son père a insisté pour qu’il aille de l’autre côté de la rue au Boys & Girls Club pour éviter les ennuis. C’est là qu’il a développé son jeu de basket-ball et sa passion pour le disque-jockey.

“Le basket-ball a été un événement qui a changé ma vie. Cela m’a aidé à éviter les ennuis”, a déclaré O’Neal.

Le tribunal récemment rénové devrait rouvrir en 2023.