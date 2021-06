Shaq dit à la star des 76ers, Ben Simmons, de « se relever » après avoir perdu et affirme qu’il aurait « assommé son cul » dans les vestiaires

SHAQUILLE O’Neal a affirmé qu’il aurait « éliminé » le gardien des 76rs Ben Simmons s’ils jouaient ensemble après que l’équipe se soit retirée de la demi-finale de la Conférence Est le dimanche.

Simmons, 24 ans, a été critiqué pour sa performance lors du match 7 de l’affrontement avec les Hawks d’Atlanta, assumant de plein fouet la défaite des Sixers à domicile 103-96.

Simmons a reçu de sévères critiques pour son jeu dans le match 7 Crédit : Getty Images – Getty

Avant le match, O’Neal avait envoyé un avertissement à O’Neal, lui disant de « se lever ».

« Ben, tu es allé à LSU. Homme debout. Mec, arrête de déconner. Vous savez mieux que cela », a-t-il déclaré samedi.

Pourtant, Simmons, un All-Star de 30,5 millions de dollars, a de nouveau déçu la superstar de la NBA avec la performance de dimanche.

Il a de nouveau échoué à tirer dans le quatrième quart du match, après avoir fait de même dans les matchs 4, 5 et 6, rapporte le Philadelphia Inquirer.

O’Neal et Simmons ont tous deux joué avec LSU

La star des Sixers a affirmé après le match qu’il savait qu’il ne tirait pas bien pour toute la série après avoir terminé le match 7 avec seulement cinq points.

Le triple All-Star a tiré depuis le terrain seulement quatre fois et deux fois depuis la ligne des lancers francs, selon Newsweek.

Il n’a également obtenu que 13 passes décisives et huit rebonds tout au long du match.

« Je ne tire pas bien depuis la ligne de cette série », a déclaré Simmons à ESPN après la défaite.

« Offensivement, je n’étais pas là. Je n’en ai pas fait assez pour mes coéquipiers. […] Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. »

O’Neill a exprimé son dégoût pour l’excuse de Simmons alors qu’il parlait avec un panel sur TNT pour analyser la performance des Sixers.

Simmons a terminé le septième match avec seulement cinq points Crédit : Getty Images – Getty

Il a dit après le match que son tir n’avait pas été bon depuis le match 1 Crédit : Getty Images – Getty

« Si vous remarquez quelque chose dans les matchs un et deux, que faites-vous dans trois ? Il ne vous faut pas sept matchs pour le réaliser.

« J’aime ce qu’il a dit, mais il ne vous faut pas sept matchs pour réaliser que vous ne jouez pas bien », a déclaré le quadruple champion de la NBA lors de NBA sur TNT.

« Soyez juste. Soyez agressif. C’est tout ce que je veux. Soyez juste agressif. Je ne veux pas entendre tout ça [excuses]. Arrête ça, coupe-le. […] S’il était dans mon vestiaire, je l’aurais assommé.

« Je ne veux pas entendre cela sortir de mon visage avec ça », a-t-il ajouté avant la fin de la discussion.

Magic Johnson était également d’accord avec O’Neal, affirmant que le séjour de Simmons à Philadelphie est terminé et qu’il ne recevra plus jamais le même respect de la part de l’équipe et des fans.

« Le vestiaire ne s’en remettra pas. Il ne peut pas s’en remettre », a déclaré Johnson à ESPN lundi matin.

« C’est fini. »

« La grande base de fans à Philadelphie – toutes les discussions se concentrent maintenant autour de lui », a-t-il ajouté.

« Vous entendez Embiid [Sixers’ center] dire ce qu’il a dit. Rich Paul, qui est son agent, doit le faire sortir de Philadelphie.

Les blogueurs de basket-ball ont plaisanté sur Simmons

Il a été comparé à des blocs de béton dans sa pièce

En fait, je me sens vraiment mal pour Ben Simmons. C’est un humain, les gars. – Liz Hannah (@itslizhannah) 21 juin 2021

Selon ESPN, Simmons avait le pourcentage de lancers francs en séries éliminatoires dans l’histoire de la NBA à seulement 34,2 pour cent.

Il a été critiqué sur les réseaux sociaux après le match et jusqu’à lundi alors qu’on se demandait pourquoi il n’avait pas travaillé pour améliorer son tir.

« Les seuls clichés que Ben Simmons prendra sont à Señor Frogs à Cancun », Le blogueur de la NBA Rob Perez a écrit.

D’autres ont posté des mèmes comparant un bloc de briques de béton ou à Will Smith dans le Fresh Prince of Bel Air.

Certains ont exprimé leur inquiétude quant à la quantité de réaction qu’il recevait après le match.

« Je me sens vraiment mal pour Ben Simmons. C’est un humain, les gars », a écrit Liz Hannah, productrice de The Post et Mindhunter.

« A tous ceux qui viennent après moi en disant qu’il gagne 30 millions de dollars par an et qu’il devrait pouvoir le prendre – veuillez considérer que la santé mentale de quelqu’un n’a pas de prix », a-t-elle ajouté.

« Et à un certain moment, le harcèlement est du harcèlement. »

Les Atlanta Hawks affronteront désormais les Milwaukee Bucks lors de la finale de la Conférence Est.