Shaq abat les commentaires de LeBron sur les blessures des joueurs de la NBA

Shaquille O’Neal riposte à Lebron James pour ses critiques de la ligue et de son calendrier cette année. Dans une interview avec CNBC, l’ancienne star des Lakers et diffuseur de la TNT a déclaré qu’il pensait que les joueurs devaient arrêter de se plaindre du programme de jeu chargé cette saison.

« Quand vous vivez dans un monde où 40 millions de personnes ont été licenciées et que je gagne 200 millions de dollars, vous n’aurez pas à vous plaindre de moi », a déclaré O’Neal. « Je jouais dos à dos à dos à dos », a-t-il ajouté.

« Je ne frappe pas ce que quelqu’un a dit, mais moi personnellement, je ne me plains pas et ne cherche pas d’excuses parce que de vraies personnes travaillent leur queue et tout ce que nous devons faire est de nous entraîner deux heures par jour, puis de jouer à un jeu pendant deux heures la nuit et gagner beaucoup d’argent… Donc mon processus de pensée est un peu différent. »

Les commentaires d’O’Neal interviennent après les critiques de James selon lesquelles le calendrier était en cause pour la pléthore de blessures très médiatisées cette année, une affirmation selon laquelle le la ligue a contesté.

« Ils ne voulaient pas tous m’écouter au sujet du début de la saison. Je savais exactement ce qui allait se passer… Ces blessures ne font pas seulement partie du jeu. C’est le manque de PURE RIM REST », Jacques a dit dans une série de tweets le 16 juin.

Les Lakers de James ont été éliminés au premier tour des éliminatoires de la NBA par les Phoenix Suns.

« C’est la première fois depuis longtemps que des mastodontes disparaissent », a déclaré O’Neal.

Malgré cela, il aime toujours les scénarios potentiels de deux petites équipes de marché (Atlanta et Phoenix), ou un scénario opposant la force d’un jeune Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) à un Chris Paul vieillissant (Phoenix).

« Que la meilleure équipe gagne », a-t-il déclaré.

En plus de parler de basket-ball, O’Neal a mis en lumière sa nouvelle entreprise commerciale : l’esport. Le grand homme a été un acteur clé dans la préparation d’un nouveau partenariat entre le général et l’équipe de NRG pour le jeu populaire Rocket League. Shaq est copropriétaire de NRG et ambassadeur de longue date de la marque The General.

En avril, Le général a acheté les droits de dénomination de l’équipe Rocket League de NRG et s’appelle maintenant « The General Insurance NRG ». La société affirme qu’il s’agit du premier accord sur les droits de nommage de la Rocket League. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été dévoilées et O’Neal n’a pas révélé la taille de sa participation.

O’Neal a déclaré que même s’il n’était pas un joueur, il avait vu le succès de l’esport de première main à travers ses enfants, qui sont des joueurs actifs. Il a dit qu’il avait eu son premier aperçu de l’esport lors d’un événement du Staples Center auquel il avait assisté avec ses enfants et qu’il avait immédiatement été attiré par l’excitation, l’énergie et l’esprit de compétition et savait que ce serait un bon investissement.

« J’aime ce que fait la communauté esports – beaucoup de bourses, les gens en vivent vraiment et vous savez, certains de ces gars de l’esport sont déjà des légendes », a-t-il déclaré.

O’Neal a investi dans presque tous les secteurs, de l’alimentation et des boissons à la santé en passant par l’automobile. Il a dit qu’il prend en compte trois choses lorsqu’il décide d’investir : cela changera-t-il la vie des gens, y croit-il et cela aura-t-il une longévité ?

« Mon système est sûr et éprouvé et je n’ai pas beaucoup perdu », a-t-il ajouté.

Voir l’interview complète ci-dessous: