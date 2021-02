MELBOURNE: Le 11e favori canadien Denis Shapovalov a survécu à l’Italien Jannik Sinner 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 dans une bataille passionnante de stars de la «Next Gen» lundi pour se qualifier pour le deuxième tour de l’Open d’Australie.

Lors de l’affrontement final sur Margaret Court Arena le jour de l’ouverture du Grand Chelem, Shapovalov et Sinner, 19 ans, ont présenté une brillante démonstration de frappe nette et d’athlétisme lors de leur première rencontre de carrière.

«Jannik est un si grand adversaire. Il est tellement talentueux, un gars tellement formidable, donc je suis vraiment heureux qu’il se porte bien », a déclaré Shapovalov lors de son entretien sur le terrain. «Je suis très heureux de remporter la victoire. Bien sûr, je savais que ça allait être un match difficile.

Dans un match disputé à égalité avec presque rien à choisir entre les deux jeunes, Sinner, qui est devenu dimanche le plus jeune joueur à remporter deux titres ATP depuis Novak Djokovic en 2006, a pris un départ rapide pour une avance de 3-0 avant de prendre le set. .

Contre les frappes immaculées de Sinner et sa solide couverture sur le terrain, Shapovalov avait besoin d’améliorer son jeu et le numéro 12 mondial a réussi à trouver un équipement supplémentaire et un peu plus de puissance derrière ses tirs pour remporter les deux prochains sets.

Ayant joué à la fois en simple et en double presque tous les jours dans l’événement de mise au point la semaine dernière, les jambes de Sinner semblaient être à court de jus quand il est tombé 3-1 au quatrième set, mais l’Italien classé au 32e rang a riposté pour égaliser le concours à 2 -2.

Avant le set décisif, Shapovalov a eu une longue dispute avec l’arbitre de chaise après s’être vu refuser une pause toilettes et après avoir reçu des soins médicaux pour un coup d’épaule, le Canadien a cassé Sinner dans le match d’ouverture.

Sinner, qui a passé ses 14 jours d’isolement à Adélaïde avant le Grand Chelem en tant que partenaire de frappe de Rafa Nadal, a dépensé tout ce qu’il avait dans son réservoir mais n’a pas pu récupérer la pause.

Après presque quatre heures, Shapovalov a scellé le match à près d’une heure du matin avec un vainqueur du coup droit à sa deuxième balle de match pour organiser une rencontre de deuxième tour contre l’Australien Bernard Tomic.

« Des matches comme celui-ci sont tellement amusants pour moi à jouer, c’est pourquoi je pratique ce sport », a déclaré Shapovalov.

«Gagner ou perdre aujourd’hui, c’est l’un des matchs dont je me souviendrai dans ma carrière simplement parce que… le moment, la qualité du tennis aujourd’hui, c’était tellement amusant d’être ici.