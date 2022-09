Shapovalov du Canada tombe face à Rublev lors d’un marathon en 5 sets à l’US Open

Le Russe Andrey Rublev s’est rallié pour battre le Canadien Denis Shapovalov 6-4, 2-6, 6-7 (3), 6-4, 7-6 (7) lors d’un match difficile du troisième tour du simple masculin samedi à l’US Open.

Shapovalov, de Richmond Hill, Ont., a récolté 23 as et 76 points gagnants dans le match, qui a duré quatre heures sept minutes. Mais il a également enregistré 72 fautes directes, contre 38 pour Rublev, neuvième tête de série, qui a terminé avec neuf as et 38 gagnants.

Et tandis que les deux joueurs ont enregistré quatre pauses de service, Rublev a eu deux fois moins d’occasions que Shapovalov (neuf contre 17). Shapovalov est entré dans le match en tant que dernier Canadien restant en simple lors de l’événement du Grand Chelem.

Rublev a brisé Shapovalov pour la quatrième fois pour aller de l’avant 5-4 dans le cinquième set, mais le Canadien, après avoir sauvé trois balles de match, a enregistré son quatrième bris de service pour porter le score à 5-5. Les deux alors détenus servent à forcer le bris d’égalité décisif.

Après avoir pris du retard 3-0, Shapovalov est revenu pour porter le score à 3-3. Rublev a pris les devants 5-3 et le Canadien est revenu à nouveau pour porter le score à 5-4.

Rublev a pris les devants 8-4 et Shapovalov a riposté pour porter le score à 8-6.

Rublev et Shapovalov sont restés au service pendant les neuf premiers matchs du premier set avant que Rublev ne convertisse sa première tentative de break pour assurer la victoire 6-4. Shapovalov a eu du mal avec son premier service (39%) et n’a réussi à convertir aucun de ses deux points de rupture.

Mais le Canadien a rendu la pareille dans le deuxième set, enregistrant une paire de points de rupture en route vers un avantage de 5-1. Après que Rublev ait tenu le service, Shapovalov l’a ensuite fait pour une victoire 6-2 pour égaliser le match.

REGARDER | La course de Shapovalov à l’US Open se termine par un thriller au 3e tour :

Shapovalov éliminé de l’US Open dans un thriller du 3e tour Le Canadien s’est incliné face à Andrey Rublev 6-4, 2-6, 6-7(3), 6-4, 7-6(10-7) pour mettre fin à sa course à l’US Open.

Le Canadien a amélioré son premier service à 51% en entrant dans le troisième set tout en ayant enregistré sept as contre un seul pour Rublev.

Les deux ont recommencé à tenir le service pendant les six premiers matchs du troisième set pour forcer le bris d’égalité. Mais le Canadien a eu le dessus, remportant la victoire 7-3 pour l’avantage 2-1.

Mais Rublev a forcé un cinquième set décisif en remportant le quatrième 6-4. Et tandis que Shapovalov avait tiré 18 as à ce moment-là – Rublev en avait cinq – le Canadien n’était qu’à 52% sur son premier service (Rublev était à 60%) et les deux joueurs avaient enregistré trois pauses, bien que Shapovalov ait eu le double des opportunités ( 14 à 7).

La session nocturne au stade Arthur Ashe a opposé Rafael Nadal, 22 fois champion majeur, à Richard Gasquet, suivi de la finaliste de l’Open d’Australie Danielle Collins contre Caroline Garcia.

Le vainqueur de Nadal contre Gasquet affrontera la 22e Frances Tiafoe, le premier Américain depuis Mardy Fish en 2010-12 à se qualifier pour le quatrième tour de l’US Open en trois années consécutives. Tiafoe a éliminé le n ° 14 Diego Schwartzman 7-6 (7), 6-4, 6-4.

Plus tôt dans la journée, Leylah Fernandez, de Laval, au Québec, et sa partenaire Daria Saville, de Russie, ont perdu leur match de deuxième ronde en double féminin 7-6(5), 3-6, 6-7 (10) face à l’Américaine Bernarda Pera. et Dalma Galfia de Hongrie.

Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, et sa partenaire en double féminin, Giuliana Olmos, du Mexique, participeront à la ronde des 16 dimanche contre les Californiennes Ena Shibahara et Asia Muhammad.

Fernandez et Dabrowski s’affronteront dans le tournoi de double mixte avec leurs partenaires respectifs dimanche en huitièmes de finale. Fernandez est en compétition aux côtés de l’Américain Jack Sock, tandis que Dabrowski est jumelé à l’Australien Max Purcell.

Pegula accède au 4ème tour pour la 1ère fois

Jessica Pegula a atteint le quatrième tour de l’US Open pour la première fois en battant la qualifiée Yuan Yue 6-2, 6-7 (6), 6-0.

Pegula, huitième tête de série, a perdu une chance de conclure quand elle a détenu une balle de match dans le bris d’égalité, mais a terminé le troisième set en une demi-heure.

Pegula, un Américain de 28 ans dont les parents possèdent les Buffalo Bills de la NFL et les Buffalo Sabres de la LNH, a terminé avec près de deux fois plus de vainqueurs que Yuan, 35-18.

Jessica Pegula atteint le quatrième tour d’un Grand Chelem pour la troisième fois cette année ! pic.twitter.com/wETWj2yzl0 —@US Open

Prochain pour Pegula: Elle affronte la double championne de Wimbledon Petra Kvitova lundi avec une place en quart de finale sur la ligne.

Pegula est entrée samedi avec une fiche de 0-2 lors des matchs du troisième tour à Flushing Meadows, perdant à ce stade contre Kvitova en 2020 et contre Belinda Bencic en 2021.

Pegula a commencé sa carrière en Grand Chelem en allant 3-8. Elle est allée 22-7 depuis, y compris les quarts de finale à l’Open d’Australie chacune des deux dernières années et à l’Open de France cette année.

Kvitova efface une paire de balles de match en route vers la victoire

Kvitova a effacé une paire de balles de match et converti sa quatrième pour devancer Garbine Muguruza 5-7, 6-3, 7-6 (12-10) dans une confrontation entre deux grandes championnes.

Kvitova a atteint le quatrième tour à Flushing Meadows pour la septième fois. Elle a atteint les quarts de finale de l’US Open en 2017.

Elle a continué à revenir – après avoir perdu le premier set, après avoir mené 5-2 dans le troisième, après avoir été à un point de la défaite deux fois à 6-5.

Voici à quel point celui-ci était proche : Kvitova a remporté 109 points au total, Muguruza 108.

Il a fallu le bris d’égalité du nouveau format pour déterminer le vainqueur. Les quatre tournois du Grand Chelem ont convenu d’adopter un système uniforme cette année, avec les troisièmes séries de matchs féminins et les cinquièmes séries masculines décidées par une formule premier à 10, victoire par deux; l’US Open avait l’habitude d’avoir la configuration plus traditionnelle du premier au sept.

Kvitova, une gauchère qui a remporté Wimbledon en 2011 et 2014, a surmonté 12 doubles fautes avec 14 as et 50 gagnants au total. Elle s’est améliorée à 6-1 contre la tête de série n ° 9 Muguruza, championne de Roland-Garros en 2016 et de Wimbledon en 2017.

Dans d’autres simples féminins samedi, la double championne de l’Open d’Australie Viktoria Azarenka a été vainqueur 6-3, 6-0 contre Petra Martic. La double finaliste majeure Karolina Pliskova a battu la médaillée d’or des Jeux olympiques de Tokyo Belinda Bencic 5-7, 6-4, 6-3.

Alcaraz, 19 ans, élimine Brooksby

Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune homme depuis Pete Sampras en 1989 et 1990 à atteindre le quatrième tour de l’US Open consécutif. Alcaraz, 19 ans, a battu Jenson Brooksby 6-3, 6-3, 6-3. Alcaraz a atteint les quarts de finale l’an dernier à 18 ans.

Alcaraz a perdu 3-0 dans le troisième set jusqu’à ce qu’il remporte six matchs consécutifs pour décoller et dominer Brooksby. Brooksby avait 20 ans l’an dernier lorsqu’il est allé au quatrième tour, où Novak Djokovic l’a éliminé en quatre sets.

Alcaraz, toujours bousculant, en mouvement, a semblé souffler une paire de baskets et avait besoin de changer de chaussures pendant le match. Il a offert une autre paire de baskets aux fans pour célébrer la victoire.

Alcaraz avance pour affronter le n ° 15 Marin Cilic, qui a battu le n ° 20 Dan Evans 7-6 (11), 6-7 (3), 6-2, 7-5 au troisième tour plus tard samedi.