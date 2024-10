Shapiro, Whitmer et Evers arrivent en Pennsylvanie pour une tournée en bus « Blue Wall »

Le sénateur américain Bob Casey (démocrate de Pennsylvanie) s’exprime sur scène sous le regard de l’acteur Billy porter (assis), lors d’un événement de sortie du vote à Wilkinsburg, le samedi 19 octobre 2024 (photo de Jason Phox pour la capitale -Étoile)

Alors que la campagne présidentielle entre dans ses trois dernières semaines, les gouverneurs démocrates des principaux États charnières ont entrepris une tournée en bus pour tenter de se connecter avec les électeurs indécis et les persuader de voter pour la vice-présidente Kamala Harris, la candidate du parti.

La tournée en bus Driving Forward Blue Wall, mettant en vedette les gouverneurs Gretchen Whitmer du Michigan, Tony Evers du Wisconsin et Josh Shapiro de Pennsylvanie, a traversé l’ouest de la Pennsylvanie samedi, faisant des arrêts lors d’événements de prospection à Slippery Rock, Moon et Baldwin avant une sortie en soirée. l’événement de vote à Wilkinsburg avec le sénateur américain Bob Casey (Démocrate-Pa) et l’acteur Billy Porter, originaire de Pittsburgh, qui a animé une partie de Jeopardy, posant aux politiciens des questions sur Pittsburgh et les élections en cours.

« Je veux juste vous remercier pour ce que vous faites pour aider Kamala Harris et Tim Walz en premier », a déclaré Casey lors de l’événement. « Que faites-vous pour m’aider à gagner cette course au Sénat, et que faites-vous pour l’ensemble de notre ticket ? Nous sommes très reconnaissants pour votre aide. C’est un moment critique pour notre pays.

Elon Musk, propriétaire de X (anciennement Twitter), a récemment soutenu le candidat républicain à la présidence, l’ancien président Donald Trump, et a organisé plusieurs assemblées publiques en Pennsylvanie pour inciter les gens à s’inscrire sur les listes électorales. Les dossiers de financement de la campagne montrent que Musk a donné environ 75 millions de dollars à America PACcréé pour « soutenir les candidats qui défendent des frontières sécurisées, des dépenses raisonnables, des villes sûres, un système judiciaire équitable, la liberté d’expression et l’autoprotection ».

Musk doit comparaître dimanche dans une mairie de Pittsburgh avec l’adversaire de Casey, le candidat républicain Dave McCormick.

La présidente des Jeunes démocrates du comté d’Allegheny, Lauren Williams, a déclaré samedi qu’elle considérait l’implication de Musk comme du « bruit ».

« Je pense qu’Elon Musk essayant de cosplayer un Pennsylvanien est tout simplement bizarre, franchement », a-t-elle déclaré. « Lui qui utilise Twitter pour cibler les électeurs de Pennsylvanie, c’est tout simplement bizarre. Encore une fois, je pense qu’il ne dit rien de nouveau – il ne dit rien de vrai non plus. »

Josh Green de Pittsburgh, qui a assisté à l’événement de samedi, a déclaré qu’il voyait un lien entre l’énergie des rassemblements politiques et une vague d’enthousiasme chez les électeurs votant.

« Je pense que la démocratie ne fonctionne pas si les gens ne participent pas », a déclaré Green. « Je pense donc que des événements comme celui-ci contribuent car ils incitent les personnes qui participent, qui assistent réellement à l’événement, à se charger, et je pense que certains d’entre eux sont probablement inspirés à appeler leurs proches ou à parler à leurs voisins et à les encourager. pour être sûr qu’ils votent.

Les gouverneurs ont lancé lundi la tournée en bus Blue Wall dans le Wisconsin et se sont poursuivis dans le Michigan avant d’arriver en Pennsylvanie. Ces trois États constituent les États charnières du « mur bleu » sur lesquels les démocrates comptent lors des élections présidentielles. Dimanche, les gouverneurs termineront leur tournée avec des arrêts supplémentaires dans le centre et l’est de la Pennsylvanie.

Depuis leur tournée en bus, les gouverneurs ont appris à se connaître un peu mieux ; Shapiro a partagé qu’Evers apprécie un Egg McMuffin quotidien.

Williams a déclaré que rencontrer les électeurs potentiels là où ils se trouvent est essentiel pour atteindre des personnes qui autrement ne pourraient pas voter et qui pourraient se sentir déconnectées de l’arène politique.

« Je pense que nous avons vu à maintes reprises des électeurs, des femmes noires, des femmes brunes, des jeunes qui sont privés de leurs droits du système électoral ou désillusionnés par le gouvernement et le vote », a déclaré Williams. « Et donc, en venant dans les quartiers, là où ils se trouvent et en les rencontrant là où ils se trouvent, cette campagne vous montre que voter n’est pas seulement important, mais que le vote est quelque chose dans lequel vous devriez être impliqué. »

En Pennsylvanie, la course à la présidentielle est extrêmement serrée, Harris et Trump étant dans l’impasse dans une série de sondages.