Shapiro rompt avec les démocrates sur les politiques COVID dans la course au gouvernement de Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – En tant que procureur général, Josh Shapiro est allé devant les tribunaux à plusieurs reprises pour défendre l’administration du gouverneur de Pennsylvanie Tom Wolf contre les contestations judiciaires de ses mandats et fermetures à l’époque de la pandémie.

Maintenant, alors qu’il se présente pour succéder à Wolf en tant que gouverneur, Shapiro dit qu’il est contre certaines des mêmes mesures de confinement du COVID-19 que son collègue démocrate a utilisées pour aider à gérer la pire pandémie du pays depuis plus d’un siècle.

Pendant la campagne électorale dans l’État du champ de bataille présidentiel, l’adversaire républicain de Shapiro, Doug Mastriano, fait de la politique COVID-19 de Wolf – et de la défense de Shapiro devant les tribunaux – une source de dérision.

Mais désavouer les politiques COVID-19 de Wolf tout en faisant face à des vents contraires pour son parti peut être un moyen politiquement indolore pour Shapiro de virer au milieu contre Mastriano, qui même certains républicains de haut niveau disent qu’il est trop à droite pour remporter les élections générales de novembre.

“C’est un domaine où je pense que les gens se sont trompés”, a déclaré Shapiro à propos des fermetures d’écoles et d’entreprises. Concernant les mandats de masque et de vaccin, Shapiro a déclaré qu’il s’y opposait et a plutôt parlé de la nécessité “d’éduquer et de responsabiliser” le public, les propriétaires d’entreprise, les chefs d’établissement et les autres pour se protéger et protéger les autres.

“Et pour moi, c’est l’approche que nous devons adopter plus largement en tant que public, qui consiste à éduquer, responsabiliser et respecter les décisions personnelles des gens et respecter leur liberté personnelle de faire ces choix”, a déclaré Shapiro à l’Associated Press dans une interview.

Il est inhabituel, voire sans précédent, qu’un démocrate aille à l’encontre de certaines des mesures fondamentales que les gouverneurs démocrates – et certains gouverneurs républicains – utilisaient pour contenir le COVID-19.

Et Shapiro le fait alors que les gouverneurs démocrates en exercice dans d’autres États du champ de bataille présidentiel, tels que le gouverneur du Wisconsin Tony Evers et le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer, défendent leurs records alors qu’ils se présentent à la réélection cette année.

Cela fait suite à la victoire du républicain Glenn Youngkin l’année dernière dans la course au gouverneur de Virginie alors qu’il se différenciait de son adversaire démocrate en s’engageant à mettre fin aux mandats de vaccins et de masques et en promettant de garder les écoles ouvertes.

Shapiro, le procureur général élu pour deux mandats de l’État, se présente également contre des décennies de précédent : s’il gagne, il serait le premier gouverneur à succéder à un gouverneur pour deux mandats du même parti en Pennsylvanie.

Depuis le début de la pandémie, Wolf a combattu la législature contrôlée par les républicains de Pennsylvanie pour ses ordonnances exigeant des masques et la fermeture d’écoles et d’entreprises pendant la pandémie de COVID-19, qui a tué plus de 46 000 personnes en Pennsylvanie.

Wolf a également ordonné à environ 25 000 employés des prisons et des établissements de soins de Pennsylvanie de se faire vacciner ou de passer des tests hebdomadaires pour le virus. Le président Joe Biden a ordonné des mandats de vaccination plus étendus, dont un sur les entreprises privées bloquées par la Cour suprême des États-Unis.

Shapiro a déclaré qu’en tant que procureur général, son bureau est tenu de défendre l’État devant les tribunaux, et il l’a fait à plusieurs reprises devant les tribunaux d’État et fédéraux pendant la pandémie.

Dans un dossier en 2020, le bureau de Shapiro a écrit que la décision d’un juge fédéral de bloquer les ordonnances de Wolf fermant les entreprises non vitales et imposant des limites de taille aux rassemblements “coûtera sans aucun doute des vies”.

Lors d’un autre automne dernier, le bureau a fait valoir que le mandat de masque scolaire de Wolf était nécessaire “pour protéger la santé et la vie des écoliers de Pennsylvanie et de leurs familles, et pour empêcher les écoles du Commonwealth de devenir des sites de super-propagation du COVID-19”.

L’un des piliers des discours de souche de Mastriano est de fustiger la défense de Shapiro de la politique de Wolf et de faire valoir qu’un poste de gouverneur de Shapiro équivaudrait à un troisième mandat pour Wolf.

“Lorsque la fermeture s’est produite, Josh Shapiro a intenté une action en justice pour maintenir les entreprises fermées”, a déclaré Mastriano lors d’une émission en ligne conservatrice jeudi. “Lorsque la fermeture s’est produite, il a gardé les enfants masqués dans un procès.”

Lors d’un rassemblement à Lancaster mercredi dernier, Mastriano a présenté les élections de novembre comme un choix entre “tyrannie et liberté” et a déclaré qu’il était consterné que quiconque respecte le mantra “Restez à la maison, restez calme et restez en sécurité”.

“Vous plaisantez j’espère?” il a dit. « Nous sommes américains. Nous ne faisons pas ça.

Shapiro a déclaré qu’il n’avait pas besoin de vaccins ou de masques dans ses bureaux, bien qu’il ait déclaré qu’il avait essayé d’éduquer son personnel et de favoriser une culture de compréhension.

Il a lui-même semblé prudent quant au port du masque en public pendant la pandémie et a déclaré qu’il avait essayé de se donner l’exemple en se faisant vacciner pour encourager les autres à le faire.

Mastriano, un colonel à la retraite de l’armée devenu sénateur d’État en 2019, s’est opposé aux restrictions du COVID-19 depuis les premières semaines de la pandémie, menant des rassemblements anti-arrêt, dépréciant le masquage et d’autres mesures de confinement et diffusant de la désinformation en ligne sur le vaccin, qui étudie ont montré est sûr et efficace.

Le bureau de Wolf a qualifié Mastriano de “négationniste de la science” qui “a mis des vies en danger tout au long de la pandémie en minimisant ouvertement la crise et en s’opposant aux vaccins et autres efforts d’atténuation”.

Les politiques COVID-19 ne sont pas la première fois que Shapiro rompt avec Wolf.

Depuis qu’il a annoncé qu’il était candidat au poste de gouverneur, Shapiro s’est opposé aux principaux objectifs de Wolf en matière de changement climatique et de financement des transports.

L’année dernière, par exemple, Shapiro s’est opposé à la pièce maîtresse du plan de Wolf pour lutter contre le changement climatique – charger les centrales électriques pour les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète – au milieu du recul fort et soutenu qu’il a reçu des syndicats des métiers du bâtiment et du secteur des entreprises.

Shapiro a déclaré qu’il craignait que le plan de Wolf ne nuise à l’industrie énergétique de l’État, ne fasse grimper les prix de l’électricité et ne fasse peu pour réduire les gaz à effet de serre.

Le plan est actuellement retenu devant les tribunaux, mais il figure en bonne place dans les discours de souche de Mastriano, qui dit qu’il y aurait mis un terme dès son premier jour au pouvoir.

Un sondage réalisé par AP-NORC a montré un soutien majoritaire parmi les adultes américains pour divers types de mandats de masques ou de mandats de vaccins, mais il montre également que l’inquiétude concernant l’infection a diminué au fil du temps à mesure que les traitements s’améliorent et que davantage de personnes se font vacciner.

Shapiro ne prend pas complètement ses distances avec Wolf et Biden. Il est apparu récemment avec Wolf lors d’une conférence de presse sur le droit à l’avortement et apparaîtra avec Biden deux fois dans les prochains jours.

Mais un peu de distance peut être utile si les élections de mi-mandat finissent par être un référendum sur le parti au pouvoir.

« Avouons-le, ce serait une chose très rare d’avoir un troisième mandat pour le même parti, donc cela et le fait que les élections générales cette fois-ci semblent être favorables aux républicains, je ne pense pas que cela fasse de mal de créer distance d’un titulaire de charge démocrate », a déclaré Berwood Yost, sondeur et directeur du Center for Opinion Research du Franklin & Marshall College.

