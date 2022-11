Shapiro prendra ses fonctions avec un mandat des électeurs de Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Josh Shapiro, le gouverneur élu démocrate de Pennsylvanie, prendra ses fonctions avec un mandat décisif des électeurs, qui ont massivement rejeté une campagne républicaine visant à réduire les droits à l’avortement et les lois électorales dans le premier État du champ de bataille.

Shapiro, procureur général de l’État pour deux mandats, a remporté une victoire massive de 14 points de pourcentage sur son rival républicain Doug Mastriano lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière, a battu les records de financement de la campagne de l’État et est devenu le premier candidat depuis 1966 à succéder à un gouverneur du même parti en Pennsylvanie. .

Les démocrates de l’État ont également renversé un siège au Sénat américain – juste la deuxième fois depuis la guerre civile que l’État a élu deux démocrates à la chambre – tout en remportant la majorité des sièges au Congrès de l’État et peut-être même le contrôle de la Chambre des représentants de l’État pour le première fois en 12 ans.

Le sénateur américain Bob Casey, D-Pa., A déclaré que les résultats des élections montraient l’empressement des électeurs à protéger le droit à l’avortement et le caractère sacré des élections contre la subversion des républicains d’extrême droite qui ont promu les mensonges de l’ancien président Donald Trump sur la fraude électorale lors de sa défaite en 2020.

“À bien des égards, c’était un triomphe sur l’extrémisme plus que tout, et nous l’avons probablement sous-estimé lors des élections”, a déclaré Casey.

Prêt à prêter serment le 17 janvier, Shapiro prendra les rênes d’un État déchiré par une partisanerie amère sur les lois électorales et la gestion de la pandémie de COVID-19 par son prédécesseur, le gouverneur démocrate sortant Tom Wolf. Cela a contribué à générer un nombre record de veto par un gouverneur remontant aux années 1970.

Shapiro devra probablement faire face à des batailles avec les républicains qui contrôlent le Sénat de l’État sur l’essentiel des affaires de la maison d’État, telles que la budgétisation.

Et, avec l’imminence de l’élection présidentielle de 2024, de grandes questions restent en suspens concernant les lois électorales de l’État après trois ans d’impasse partisane, les batailles judiciaires en cours sur le vote par correspondance et les mensonges de fraude de Trump lors des élections de 2020 qui continuent de secouer l’État.

Pourtant, Shapiro a souligné que le soutien croisé des électeurs républicains avait aidé sa victoire contre Mastriano, un sénateur d’État d’extrême droite qui a répandu des théories du complot, soutenu une interdiction complète de l’avortement et fait plus que tout autre candidat au poste de gouverneur du pays pour renverser l’élection présidentielle de 2020. .

S’engageant à gérer les affaires de l’État en gardant à l’esprit le bipartisme, Shapiro a déclaré qu’il avait un «mandat» de rassembler les gens et s’est engagé à travailler avec les républicains au Capitole de l’État.

“Je pense que c’est clair, vous savez, je ne vais pas faire tout ce que je veux, et ils ne vont pas faire tout ce qu’ils veulent”, a déclaré Shapiro dans une interview vendredi sur WILK-FM à Scranton. “Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble et c’est ce qui va être mon objectif.”

Un avocat conservateur, Leo Knepper, directeur politique de l’Alliance des citoyens de Pennsylvanie, a déclaré qu’il craignait que les législateurs républicains ignorent les principes conservateurs en raison de l’ampleur de la victoire de Shapiro.

“Je pense que certains de ces républicains vont avoir un œil sur le fait qu’il a gagné avec une marge assez importante et à quoi ressemblait cette marge dans leurs districts”, a déclaré Knepper.

Environ 6 indépendants sur 10 ont soutenu Shapiro lors des élections, contre environ 3 sur 10 qui ont soutenu Mastriano, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 3 100 électeurs dans l’État.

Shapiro soutient qu’il opposera son veto à toute législation qu’il considère comme portant atteinte au droit à l’avortement ou au droit de vote. Mais, dans un clin d’œil au potentiel des démocrates à contrôler la Chambre des représentants de l’État, il a déclaré à la radio KYW-AM de Philadelphie qu’il semble qu’il “n’aura pas à manier beaucoup ce stylo de veto”.

L’Associated Press n’a pas convoqué deux courses à la State House qui détermineront quel parti contrôle la majorité. Les conseils électoraux du comté devraient certifier les résultats plus tard cette semaine.

Shapiro est entré dans la course en tant que figure dominante du Parti démocrate de l’État, un puissant collecteur de fonds et un orateur raffiné élu deux fois dans tout l’État – quelqu’un que même les républicains disent être un politicien talentueux.

Il a unifié le Parti démocrate, ses dirigeants et ses alliés derrière sa candidature, a éliminé la primaire des challengers et s’est présenté au milieu sur des questions clés, notamment sur l’énergie dans le deuxième État du gaz naturel du pays.

Il a rompu avec la priorité absolue de Wolf en matière de changement climatique, une quête farouchement combattue par les républicains pour faire de la Pennsylvanie le premier grand État des combustibles fossiles à imposer une tarification du carbone.

Il a proposé une importante réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés et a ouvert la porte aux plans républicains pour permettre un financement public plus large des écoles privées et paroissiales. Et il a rejeté les politiques COVID-19 de Wolf, affirmant qu’il n’ordonnerait pas de mandats de masques ou de fermetures d’entreprises en cas de pandémie – même si son bureau les avait défendues devant les tribunaux.

Lors d’entretiens post-électoraux, il a souligné qu’il se concentrerait sur ses principales priorités d’amélioration des écoles, de la sécurité et de l’économie.

Shapiro doit également constituer un cabinet et nommer un remplaçant pour terminer les deux dernières années de son mandat en tant que haut responsable de l’application des lois en Pennsylvanie.

Shapiro prendra ses fonctions avec l’État dans une situation financière stable, grâce à de solides collectes d’impôts et à des milliards d’aide fédérale en cas de pandémie.

Pourtant, la Cour suprême de l’État envisage une contestation judiciaire de la façon dont l’État finance les écoles publiques, un procès qui pourrait imposer des changements majeurs sur la façon dont l’État distribue des milliards de dollars de financement des écoles.

Il sera au milieu de la lutte contre le changement climatique, faisant face à la pression des défenseurs de l’environnement pour réprimer les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète, tandis que les syndicats – leurs membres travaillent sur des centrales électriques, des pipelines et des raffineries – disent qu’il a promis de ne pas bloquer grands projets de nouvelles infrastructures gazières.

Shapiro devra également naviguer dans une lutte partisane sur la mise à jour des lois électorales de Pennsylvanie, qui a dominé le Capitole de l’État au cours des deux dernières années.

De nombreux républicains en campagne électorale – y compris Mastriano et presque tous les autres candidats à la primaire du gouverneur du GOP – ont appelé à l’abrogation du vote par correspondance sans excuse en Pennsylvanie.

Pour sa part, Shapiro a déclaré qu’il poursuivrait les modifications des lois électorales – l’inscription des électeurs le jour du scrutin et l’inscription automatique des électeurs – qui n’ont pas connu de succès dans la législature contrôlée par les républicains.

La Pennsylvanie étant certaine d’être un champ de bataille lors de l’élection présidentielle de 2024, l’accent mis sur les lois électorales ne s’estompe pas.

Dimanche, Mastriano a concédé, publiant une déclaration reconnaissant sa défaite et demandant à ses partisans de donner à Shapiro l’opportunité de diriger.

Mais, il a également déclaré qu’il fallait travailler sur les lois électorales pour les rendre “transparentes, sûres et décidées plus rapidement”.

“Les Pennsylvaniens méritent d’avoir foi en nos élections”, a déclaré Mastriano.

___

Suivez Marc Levy sur Twitter : twitter.com/timelywriter.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Marc Lévy, Associated Press