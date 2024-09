Shapiro annonce 75 millions de dollars de subventions pour la réparation environnementale de 109 écoles de Pennsylvanie

10 septembre — WILKES-BARRE — Le gouverneur Josh Shapiro et le secrétaire à l’Éducation, le Dr Khalid N. Mumin, ont annoncé cette semaine que 109 districts scolaires, centres d’enseignement professionnel et technique (CTC) et écoles à charte de Pennsylvanie recevront des subventions allant jusqu’à 7,9 millions de dollars pour créer des installations plus sûres pour les étudiants et les enseignants grâce à l’élimination du plomb, des moisissures, de l’amiante et d’autres dangers environnementaux.

Dans ses deux premiers discours budgétaires, Shapiro s’est engagé à garantir un financement durable pour améliorer les installations scolaires – et ce programme de subventions contribuera à éliminer le plomb et l’amiante ainsi que d’autres contaminants environnementaux dans les écoles pour garantir que chaque élève dispose d’une école sûre et saine pour apprendre.

« Mon administration s’engage à garantir que les élèves de Pennsylvanie disposent d’établissements scolaires de classe mondiale, sûrs et sains, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur apprentissage et leur développement à l’école », a déclaré Shapiro. « Cependant, trop souvent, les districts doivent faire face à des réparations coûteuses et importantes pour mettre les vieilles écoles aux normes modernes ou pour résoudre les problèmes causés par des situations d’urgence comme les inondations dévastatrices de l’année dernière. J’ai promis d’aider nos districts scolaires à fournir des lieux d’apprentissage sûrs et sains à nos élèves. C’est pourquoi je me suis battu pour obtenir et j’ai accordé un financement pour la réparation de l’environnement, dans le cadre d’un investissement historique dans l’éducation publique au cours de mes 18 premiers mois de mandat. »

« Les élèves ne peuvent pas apprendre et les enseignants ne peuvent pas enseigner dans des environnements dangereux et nocifs, et l’administration Shapiro s’est engagée à créer des espaces d’apprentissage sains dans les écoles du Commonwealth », a déclaré le secrétaire Mumin. « Ce financement permettra aux écoles de réparer les bâtiments et de fournir aux élèves et au personnel scolaire de l’air sain pour respirer, de l’eau potable et des salles de classe pour apprendre. »

Pour une liste complète des 109 bénéficiaires de la subvention pour les réparations environnementales, visitez — https://www.education.pa.gov/Teachers%20-%20Administrators/School%20Construction%20and%20Facilities/Pages/Environmental-Repairs-Rewards.aspx.

Les districts scolaires de Pennsylvanie, les centres d’enseignement professionnel et technique (CTC) et les écoles à charte qui recevront des subventions peuvent utiliser le financement pour améliorer les infrastructures d’eau et éliminer la contamination ; installer des dispositifs de traitement au point d’utilisation pour réduire le plomb et d’autres contaminants ; assainir la contamination par les moisissures ou l’amiante ; et pour d’autres projets qui remédient aux dangers environnementaux dans les bâtiments scolaires.

Le programme de subventions pour les réparations environnementales du PDE, doté de 75 millions de dollars, a été sécurisé dans le budget 2023-24. En outre, le budget 2023-24 prévoit 100 millions de dollars pour l’amélioration des installations scolaires par l’intermédiaire du ministère du Développement communautaire et économique (DCED). Le DCED et la Commonwealth Financing Authority (CFA) continuent d’examiner attentivement les demandes pour ce programme.

Pour garantir que les districts obtiennent davantage de soutien dont ils ont besoin pour servir les étudiants, le budget 2024-25 comprend un financement pour :

Financement historique de l’éducation de base : S’appuyant sur les investissements du premier budget du gouverneur, le budget 2024-25 prévoit un autre versement historique dans le financement de l’éducation primaire et secondaire en Pennsylvanie, avec une augmentation de 1,1 milliard de dollars. De ce financement, près de 526 millions de dollars seront distribués via une nouvelle formule d’adéquation pour acheminer les fonds vers les écoles qui en ont le plus besoin.

Augmentation de l’éducation spécialisée : le budget du gouverneur Shapiro augmente le financement de l’éducation spécialisée de 100 millions de dollars pour garantir que les districts scolaires disposent des ressources de base nécessaires pour fournir des services d’éducation spécialisée de haute qualité aux élèves handicapés et ayant des besoins spéciaux.

Remboursement des écoles à charte cybernétique : Le budget 2024-2025 prévoit 100 millions de dollars pour rembourser les écoles des paiements qu’elles doivent effectuer aux écoles à charte cybernétique.

Enseignement professionnel et technique/double inscription : Créer de véritables opportunités pour les étudiants implique d’élargir les possibilités qui leur permettent d’acquérir de l’expérience, de se former et d’obtenir des crédits avancés pour l’université tout en étant encore au lycée. Le budget du gouverneur comprend une augmentation de 30 millions de dollars pour l’enseignement professionnel et technique et maintient 7 millions de dollars pour soutenir la double inscription.

Sécurité et santé mentale dans les écoles : Chaque élève mérite d’être en sécurité et de se sentir en sécurité dans son école. Le budget 2024-25 continue d’investir 20 millions de dollars par an dans l’amélioration de la sécurité dans les écoles et prévoit 100 millions de dollars de financement durable pour les réparations environnementales et d’autres projets d’installations dans les écoles, dont 25 millions de dollars sont réservés aux projets d’énergie solaire dans les écoles. Ce budget prévoit également 100 millions de dollars pour investir davantage dans la santé mentale et la sécurité physique dans nos écoles.

Fournir des produits d’hygiène menstruelle aux élèves : aucun élève ne devrait manquer l’école parce qu’il n’a pas les moyens de se procurer des produits de première nécessité comme des produits d’hygiène menstruelle. Le budget du gouverneur prévoit 3 millions de dollars pour fournir gratuitement des produits d’hygiène menstruelle aux élèves dans les écoles.

Investir dans l’apprentissage de la petite enfance : chaque enfant de Pennsylvanie mérite le soutien et les ressources nécessaires pour réussir, de la petite enfance à l’âge adulte. Le budget investit 2,7 millions de dollars supplémentaires dans le programme d’aide supplémentaire Head Start et 15 millions de dollars supplémentaires dans le programme Pre-K Counts.

Petit-déjeuner gratuit pour tous les élèves : on ne peut pas s’attendre à ce que les élèves se concentrent, apprennent et réussissent le ventre vide. Le budget du gouverneur garantit que 1,7 million d’élèves de Pennsylvanie recevront un petit-déjeuner gratuit à l’école, quel que soit leur revenu.

Soutenir les bourses des enseignants stagiaires : Afin de renforcer davantage la filière des enseignants et de remédier à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’éducation, le budget 2024-25 double le financement des bourses des enseignants stagiaires, pour un total de 20 millions de dollars, afin de soutenir la formation des Pennsylvaniens pour devenir des éducateurs certifiés et engagés dans le Commonwealth.

Des militants se rassemblent à Wilkes-Barre pour lutter en faveur des soins de contraception avec un stérilet gonflable de 20 pieds

Une coalition de défenseurs s’est réunie lundi aux côtés de « Freeda Womb » — un stérilet gonflable de 20 pieds — pour lutter pour l’accès à la contraception.

Action Together NEPA a appelé à l’adoption d’une législation aux niveaux fédéral et étatique qui protégera les soins de contraception.

Ils ont été rejoints par Americans for Contraception, un groupe national de défense des droits qui a fourni un stérilet gonflable de 20 pieds de haut appelé Freeda Womb lors d’une tournée nationale pour souligner la menace que représentent les extrémistes de droite pour l’accès à la contraception.

Les défenseurs de la cause ont appelé le Sénat de l’État à adopter la loi sur l’accès à la contraception pour tous, qui améliorerait l’accès aux soins de contraception et réduirait les coûts pour les femmes de Pennsylvanie et leurs familles pour accéder à ce service de santé vital. Ce projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants de l’État sur une base bipartite en juin – soulignant le large soutien à la contraception qui transcende les clivages partisans – et attend d’être examiné par la chambre haute.

À Washington DC, les militants ont également exigé que le Congrès prenne des mesures concernant la loi sur le droit à la contraception, qui consacrerait les droits à la contraception dans la loi fédérale afin d’empêcher les attaques contre les droits reproductifs de la part des législateurs des États ou des « juges alignés sur le MAGA ».

« Alors que les démocrates, comme le représentant américain Matt Cartwright, démocrate de Moosic, et le sénateur américain Bob Casey, démocrate de Scranton, se battent pour protéger l’accès aux contraceptifs, la législation est bloquée par les législateurs MAGA dans les deux chambres qui poursuivent un programme radical pour contrôler le corps des femmes », ont déclaré les défenseurs dans un communiqué.

Haddock annonce une subvention de l’État pour l’amélioration des installations du district scolaire d’Old Forge

Le représentant de l’État Jim Haddock, D-Pittston Township, a annoncé cette semaine une subvention de l’État de 14 747 $ au district scolaire d’Old Forge pour apporter des améliorations aux infrastructures.

« Chaque élève mérite d’aller à l’école dans un environnement d’apprentissage sûr et sain et cette subvention contribuera à garantir que cela se produise à Old Forge », a déclaré Haddock. « Cette annonce est destinée spécifiquement à des projets de réparation environnementale. J’ai été fier de soutenir le budget de l’État 2024-25 qui a investi 1,1 milliard de dollars supplémentaires dans les écoles publiques de Pennsylvanie pour l’éducation de base et spécialisée. »

Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, le ministère de l’Éducation de Pennsylvanie a fourni 75 millions de dollars à 109 districts scolaires et centres techniques à travers l’État dans le cadre du programme de réparation environnementale des écoles publiques, rendu possible par le financement voté par Haddock dans le budget de l’État 2023-24.

Le nouveau financement sera utilisé par les écoles pour réparer et remplacer les climatiseurs et les radiateurs, pour retirer l’amiante et les tuyaux en plomb et pour réparer les toits, entre autres améliorations.

La Pennsylvanie investit 2 milliards de dollars dans l’industrie manufacturière

Le secrétaire du Département du développement communautaire et économique de Pennsylvanie (DCED), Rick Siger, a célébré cette semaine l’engagement de l’administration Shapiro envers les fabricants de Pennsylvanie.

Le secrétaire Rick Siger a déclaré : « Nous attirons activement de nouvelles entreprises dans le Commonwealth et nous sommes tout aussi déterminés à conserver les entreprises locales. Ces types d’investissements stratégiques et significatifs contribuent à positionner la Pennsylvanie comme un leader économique. »

Le gouverneur Shapiro et son administration ont travaillé sans relâche pour faire du Commonwealth un leader en matière d’innovation et de développement économique et pour créer des opportunités pour tous les Pennsylvaniens. La stratégie de développement économique sur 10 ans annoncée par le gouverneur plus tôt cette année capitalisera sur les atouts du Commonwealth et relancera notre économie.

Depuis son entrée en fonction, l’administration Shapiro a obtenu et annoncé près de 2 milliards de dollars d’investissements du secteur privé par le biais de l’équipe d’action du gouverneur et des investissements PA SITES (Pennsylvania Strategic Investments to Enhance Sites).

Le budget bipartisan 2024-25 répond aux principales priorités du gouverneur dans la stratégie de développement économique visant à rendre la Pennsylvanie plus compétitive sur le plan économique et comprend :

— 500 millions de dollars pour le développement du site, dont 400 millions de dollars pour le programme PA SITES.

— 20 millions de dollars pour le programme Main Street Matters afin de soutenir les petites entreprises et les corridors commerciaux qui sont l’épine dorsale des communautés de notre Commonwealth.

— 20 millions de dollars de financement de l’État pour les petites entreprises appartenant à des minorités en Pennsylvanie.

— 15 millions de dollars pour le marketing touristique afin de stimuler notre économie, attirer plus de visiteurs et soutenir des emplois bien rémunérés — en s’appuyant sur le lancement par le gouverneur de la marque Great American Getaway pour encourager des dizaines de millions de personnes à quelques heures de route à visiter la Pennsylvanie.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.