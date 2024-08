20 août — WILKES-BARRE — Le gouverneur Josh Shapiro a déclaré lundi que les infrastructures sont essentielles aux progrès du Commonwealth et que sa capacité à mener à bien des projets majeurs est essentielle pour stimuler la croissance économique et créer de réelles opportunités.

« Investir dans nos infrastructures et les améliorer est une façon sensée de stimuler le développement économique, de créer des emplois et d’aider les Pennsylvaniens à atteindre leurs destinations en toute sécurité et efficacité », a déclaré Shapiro. « Ces améliorations aideront nos communautés à se développer tandis que nous continuons à travailler ensemble pour faire avancer la Pennsylvanie. »

Shapiro a annoncé un investissement important de plus de 51 millions de dollars du Fonds de transport multimodal pour soutenir 66 projets de transport cruciaux dans 32 comtés de Pennsylvanie, dont plus de 3,8 millions de dollars pour le comté de Luzerne.

Le financement sera alloué aux autoroutes, aux ponts, à l’aviation, aux ports, aux vélos et aux piétons, garantissant ainsi un système de transport sûr et fiable pour tous les Pennsylvaniens.

Projets du comté de Luzerne — 3 857 747 $

—Ville de Pittston : 1 514 000 $ pour acquérir un terrain adjacent à une courbe dangereuse en « coude à coude » sur Main Street à Pittston City, pour effectuer des travaux d’assainissement de l’environnement, aménager les rues de la zone et combler un vide dans le paysage urbain qui réduira la fréquence et la gravité des accidents.

Le représentant de l’État, Jim Haddock, a déclaré que l’important financement de la subvention contribuera à rendre les routes locales plus sûres pour les conducteurs de la ville de Pittston et de Jenkins Township.

—Le canton de Jenkins recevra 300 915 $ pour la réparation de la chaussée du boulevard Centerpoint dans le parc commercial et commercial de CenterPoint.

—Ville de Wilkes-Barre : 360 000 $ pour la sécurité des piétons et les améliorations de l’accessibilité ADA à South Main Street.

—Bear Creek Village Borough : 189 536 $ pour des améliorations à la route 115.

—Canton de Hanover : 483 125 $ pour le resurfaçage de la chaussée et l’installation de rampes ADA sur les rues Main, Center, Downing et Steve.

—Canton de Hazle : 610 171 $ pour le fraisage, le pavage, le remplacement des bordures en béton, la peinture des lignes, une nouvelle signalisation, des trottoirs, le contrôle de la circulation et les améliorations ADA de Commerce Drive.

—Ville de Hazleton : 300 000 $ pour améliorer deux pâtés de maisons de la rue Alter avec de nouvelles bordures en béton, un trottoir, des rampes d’accès et un renforcement.

—Canton de Hollenback : 100 000 $ pour des améliorations multimodales et l’installation de rails de guidage sur les routes Old Berwick et Switze.

Reflétant l’engagement du PennDOT à améliorer les infrastructures locales, plusieurs projets aideront également les gouvernements locaux à s’attaquer aux ponts et aux routes qui ont besoin d’être réparés ou remplacés.

« Qu’il s’agisse de rendre les routes plus accessibles à tous les modes de déplacement ou de créer de nouvelles connexions pour les entreprises qui investissent dans nos communautés, les transports font partie intégrante de notre qualité de vie », a déclaré le secrétaire du PennDOT, Mike Carroll. « Ces projets apporteront des améliorations durables dans tout l’État. »

Le 23 septembre à 8 heures, PennDOT commencera à accepter les candidatures pour la prochaine série de subventions dans le cadre du Fonds de transport multimodal. Les candidatures doivent être déposées avant 16 heures le 5 novembre. PennDOT prévoit d’annoncer les bénéficiaires des subventions l’année prochaine pour un financement qui sera disponible en juillet 2025.

Le budget bipartisan 2024-25 signé par Shapiro le mois dernier alloue 80,5 millions de dollars de nouveaux fonds à la réparation des routes et des ponts et continue de financer de manière durable la police d’État de Pennsylvanie en réduisant sa dépendance au Motor License Fund.

Cela permettra de disposer de 125 millions de dollars supplémentaires par an pour des projets de routes et de ponts au cours des quatre prochaines années. Grâce à cet investissement, l’administration Shapiro a réussi à réparer 74 ponts en 2023 et à lancer 161 projets de ponts au cours du premier semestre de 2024.

Le PennDOT a évalué les candidatures et effectué des sélections en fonction de critères tels que les avantages en matière de sécurité, les conditions économiques régionales, la faisabilité technique et financière, la création d’emplois, l’efficacité énergétique et la durabilité opérationnelle. Vous trouverez ci-dessous une liste des projets récompensés.

Cartwright, Protect Our Care et un pharmacien local discutent de la baisse des prix des médicaments pour les personnes âgées et de la lutte contre les prix abusifs

Le représentant américain Matt Cartwright et le pharmacien de Pittston Joe Albert ont rejoint lundi Protect Our Care Pennsylvania pour marquer le deuxième anniversaire de la loi sur la réduction de l’inflation, qui a permis de réduire les coûts des soins de santé et des médicaments sur ordonnance pour les habitants du nord-est de la Pennsylvanie.

La loi sur la réduction de l’inflation a donné à Medicare le pouvoir de négocier les prix des médicaments. Le jeudi 15 août, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé de nouveaux prix plus bas pour 10 médicaments sur ordonnance, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Quelque 9 millions de personnes âgées bénéficieront et économiseront sur les médicaments en question : Eliquis, Enbrel, Enestro, Farxiga, Fiasp/NovoLog, Imbruvica, Januvia, Jardiance, Stelara et Xarelto. Ces médicaments traitent les caillots sanguins, l’arthrite, les maladies cardiaques, le diabète, le cancer, le psoriasis et la maladie de Crohn.

Cartwright, démocrate de Moosic, qui a contribué à l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, a noté que la loi américaine interdisait autrefois à Medicare de négocier les prix des médicaments.

« C’est une erreur, il faut y remédier, et nous sommes en train de le faire », a déclaré M. Cartwright. « Nous ne pouvons pas revenir à une époque où les diabétiques sont obligés de rationner leur insuline et de mettre leur vie en danger. Nous ne pouvons pas revenir à une époque où les parents doivent choisir entre acheter leurs médicaments pour le cœur et mettre de la nourriture sur la table. Nous disons que c’est assez. »

Joe Albert, pharmacien local, a expliqué comment les prix des médicaments ont un impact personnel sur ses patients. Albert, qui dirige une pharmacie locale à Pittston depuis 2011, a déclaré à quel point « cela fait mal aux gens de notre communauté » lorsque les prix des médicaments sont trop élevés.

« De nombreuses personnes âgées devaient payer des centaines de dollars d’avance pour leur dose mensuelle d’insuline », a déclaré Albert. « Les sociétés pharmaceutiques et les gestionnaires de régimes d’assurance médicaments exigeant des frais exorbitants, les pharmacies de quartier vendent parfois à perte à leurs propres patients. La cupidité tout au long de la chaîne d’approvisionnement nuit à la santé des patients et met les pharmacies locales indépendantes en faillite. »

Michael Berman, directeur de Protect Our Care Pennsylvania, a déclaré que pendant des générations, la seule règle à Washington était de « ne pas combattre l’industrie pharmaceutique, car vous allez perdre ».

Berman a déclaré : « Le membre du Congrès Matt Cartwright n’a jamais appris cette leçon. »

Berman a souligné que la loi sur la réduction de l’inflation permettait aux Américains de réaliser des économies et continuerait de le faire alors que Medicare continue de négocier des prix de médicaments plus bas.

En raison de la loi sur la réduction de l’inflation, plus d’Américains que jamais disposent d’une assurance maladie, le coût de l’insuline est plafonné à 35 dollars, les personnes âgées sont protégées des hausses de prix des sociétés pharmaceutiques et les coûts des médicaments sur ordonnance des personnes âgées seront plafonnés à 2 000 dollars par an à partir de l’année prochaine.

Ces nouveaux prix sont connus sous le nom de « prix maximum équitables » et constituent les prix les plus élevés que les sociétés pharmaceutiques sont autorisées à facturer pour ces médicaments vitaux.

Chaque année, 80 197 Pennsylvaniens économiseront 543 $ par an grâce au plafonnement du prix de l’insuline, 449 726 personnes âgées de Pennsylvanie économiseront 400 $ grâce au programme de vaccination gratuite et plus de 450 000 Pennsylvaniens économiseront sur les ordonnances nécessaires grâce aux négociations avec Medicare.

Le Comité des transports de la Chambre tiendra une série de réunions pour mettre en évidence les besoins en matière de transport en Pennsylvanie

Le représentant de l’État Ed Neilson, président de la majorité du Comité des transports, organisera une série de réunions intitulée : « Faire avancer la Pennsylvanie en investissant dans les routes, les ponts et les transports en commun ».

Le comité rencontrera des experts de premier plan du secteur des transports pendant le reste du mois d’août et jusqu’en septembre pour explorer de nouvelles initiatives qui élèveront la position de la Pennsylvanie au rang de leader national des transports.

Voici une liste provisoire des dates et des lieux des réunions supplémentaires de Moving PA Forward by Investing in Roads, Bridges, and Transit :

28/08 : Bellefonte

29/08 : Harrisburg

9/4 : Pittston

9/5 : Lecture

11 septembre : Pittsburgh

16/09 : Sud-est de la Pennsylvanie

18/09 : Philadelphie

Consultez le site Web du Comité des transports de la Chambre pour connaître les mises à jour des horaires, des dates et des lieux. Des avis supplémentaires mis à jour seront également envoyés.

La Pennsylvanie investit 4 millions de dollars pour renforcer la main-d’œuvre et stimuler les partenariats industriels

La secrétaire du Département du travail et de l’industrie de Pennsylvanie (L&I), Nancy A. Walker, a annoncé un investissement de plus de 4 millions de dollars dans le cadre d’une subvention du Partenariat industriel pour renforcer les projets de développement de la main-d’œuvre dans tout le Commonwealth.

Walker a déclaré que la Pennsylvanie construisait des réseaux d’entreprises pour renforcer l’industrie par le biais d’initiatives de formation, de stratégies de recrutement, de sensibilisation aux carrières et de partenariats pour relever les défis identifiés par les entreprises.

Le programme Partenariat industriel encourage la collaboration entre les entreprises de divers secteurs pour répondre aux besoins en matière d’éducation et de formation, de développement économique et de coordination des équipes de soutien régionales.

En soutenant des secteurs tels que l’agriculture, les technologies de l’information, la robotique, la santé, les transports et la relocalisation des opérations de fabrication, l’administration Shapiro aligne ses efforts sur les besoins actuels et futurs de l’industrie.

« Cet investissement de 4 millions de dollars dans les subventions du Partenariat industriel est une étape essentielle pour favoriser la collaboration entre les secteurs clés de la Pennsylvanie », a déclaré Walker. « Nous nous engageons à renforcer les liens avec l’industrie, à améliorer les possibilités de formation et à stimuler la croissance économique. En permettant aux organisations et aux entreprises locales de s’associer pour répondre aux besoins en main-d’œuvre, nous ouvrons la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour tous les Pennsylvaniens. »

Le mois dernier, Shapiro a signé un nouveau budget qui augmente l’investissement dans l’enseignement professionnel et technique (CTE) de Pennsylvanie de 30 millions de dollars et augmente le financement des programmes d’apprentissage enregistrés de 2 millions de dollars pour pourvoir les postes d’infirmières indispensables dans tout le Commonwealth.

Plus tôt cette année, l’administration Shapiro a annoncé 4,2 millions de dollars de subventions de partenariat industriel, y compris plusieurs projets visant à créer ou à élargir les opportunités d’apprentissage enregistré.

Ce financement disponible de 4 millions de dollars sera accordé par tranches allant jusqu’à 400 000 dollars pour soutenir les partenariats industriels dans tout le Commonwealth afin d’améliorer la croissance économique tout en préparant les travailleurs avec une formation pour leur poste actuel et leur avancement futur.

Les projets financés par les subventions du Partenariat industriel devraient accroître le recrutement et la rétention des travailleurs; augmenter le nombre de travailleurs obtenant un diplôme reconnu par l’industrie; entraîner une augmentation des salaires et de la rémunération des travailleurs; créer des emplois; pourvoir les postes vacants; et aider les employeurs à conserver les employés nouvellement embauchés.

Les candidats admissibles comprennent les conseils locaux de développement de la main-d’œuvre, les organisations à but non lucratif et non gouvernementales, les organisations communautaires, les organisations éducatives et postsecondaires, les organisations syndicales, les associations professionnelles et les entités de développement économique.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.