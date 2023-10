Shantella E. Cooper rejoindra le conseil d’administration de Southern Company

ATLANTE, 16 octobre 2023 /PRNewswire/ — Le conseil d’administration de Southern Company a annoncé aujourd’hui l’élection de Shantella (Shan) E.Cooper en tant qu’administrateur indépendant, en vigueur 16 octobre 2023. Les attributions des comités du conseil d’administration n’ont pas encore été déterminées.

« Southern Company est une entreprise axée sur les solutions, un domaine dans lequel Shan s’est spécialisée tout au long de sa carrière diversifiée de 30 ans », a déclaré le président exécutif de Southern Company. Thomas A. Fanning.



Shantella E. Cooper. Le conseil d’administration de Southern Company a annoncé l’élection de Shan Cooper en tant qu’administrateur indépendant, à compter du 16 octobre 2023.



« Shan reconnaît à quel point les gens comptent », a ajouté le président-directeur général de Southern Company. Chris Womack. « La conviction profondément ancrée au sein de Southern Company est que les clients doivent rester au centre même de tout ce que nous faisons. Les clients, les communautés et les employés de notre système bénéficieront grandement de sa riche expérience dans la mise en œuvre et l’exécution de stratégies commerciales réussies comportant des stratégies relationnelles solides. »

Cooper est le fondateur et PDG de Journey Forward Strategies, LLC, une société de conseil spécialisée dans le développement du leadership et l’efficacité organisationnelle. Travaillant avec des sociétés Fortune 500, des sociétés privées et des organisations à but non lucratif, Cooper propose des solutions durables dans les domaines du coaching de dirigeants ; développement du leadership et de la culture ; et la transformation des entreprises.

Cooper est l’ancien directeur exécutif du Comité d’Atlanta pour le progrès. Fondé en 2003, le groupe regroupait des dirigeants du monde des affaires, de l’éducation et de la société civile et a été maire de celle d’Atlanta conseil consultatif externe sur des questions clés importantes pour la croissance économique et l’inclusion. De plus, Cooper est l’ancien directeur de la transformation de WestRock et était responsable du développement des capacités d’infrastructure et des processus système facilitant la croissance. Elle a également dirigé la division des services de recyclage et de gestion des déchets, fournissant des matériaux à une clientèle diversifiée et aux marchés internationaux via 22 usines de recyclage à travers les États-Unis. En outre, Shan a dirigé les organisations de logistique d’entreprise, d’approvisionnement mondial et de technologie de l’information.

Avant de rejoindre WestRock, Cooper a été vice-président et directeur général de Lockheed Martin Aeronautics Company et a simultanément occupé le poste de vice-président de l’éthique des affaires pour la division aéronautique. Avant d’occuper le poste de directrice générale, Cooper a occupé de nombreux postes de direction dans le domaine des ressources humaines et a été la première vice-présidente de la diversité et de l’égalité des chances.

Cooper siège au conseil d’administration de SouthState Corporation, Intercontinental Exchange, Inc. et Veritiv Corporation et a précédemment siégé au conseil d’administration d’Atlantic Capital Bancshares, Inc. En outre, Cooper a siégé au conseil d’administration de Georgia Power, une société du Sud. Filiale de la société, de 2017 à octobre 2023. Elle siège au conseil d’administration de Grady Health System et au conseil d’administration de Université Emory. Cooper est également membre du conseil d’administration du Georgia Tech Research Institute, de la Georgia Historical Society, du Georgia Music Accord et est membre du Rotary Club d’Atlanta et membre à vie du conseil des conseillers du Carter Center.

À propos de la société du Sud

Société du Sud (NYSE : DONC) est un fournisseur d’énergie de premier plan au service de 9 millions de clients résidentiels et commerciaux dans le Sud-Est et au-delà par l’intermédiaire de sa famille d’entreprises. Fournir une énergie propre, sûre, fiable et abordable avec un excellent service est notre mission. La société possède des sociétés d’exploitation d’électricité dans trois États, des sociétés de distribution de gaz naturel dans quatre États, une société de production compétitive, une société leader d’infrastructures énergétiques distribuées dotée de capacités nationales, un réseau de fibre optique et des services de télécommunications. Grâce à un engagement de pointe en faveur de l’innovation, de la résilience et de la durabilité, nous prenons des mesures pour répondre aux besoins de nos clients et de nos communautés tout en faisant progresser notre engagement vers zéro émission nette d’ici 2050. Nos valeurs intransigeantes garantissent que nous mettons les besoins de ceux que nous servons au premier plan. au centre de tout ce que nous faisons et sont la clé de notre succès durable. Nous transformons l’énergie en progrès économique, environnemental et social pour demain. Notre culture d’entreprise et nos pratiques d’embauche ont valu à l’entreprise des prix nationaux et la reconnaissance de nombreuses organisations, notamment Forbes, The Military Times, DiversityInc, Black Enterprise, JD Power, Fortune, Human Rights Campaign et plus encore.

