Shanquella Robinson vivante lorsque les médecins sont arrivés pour la ranimer

La mort de Shanquella Robinson est devenue une nouvelle nationale et une préoccupation pour les plus hauts niveaux d’application de la loi en Amérique grâce aux utilisateurs des médias sociaux et à ceux qui se soucient suffisamment des femmes noires pour soulever l’enfer inflexible sur l’un des cas les plus louches de 2022.

Aujourd’hui, nous avons reçu de nouvelles informations sur les derniers moments de vie de Shanquella qui mettent en lumière de sérieux problèmes avec la façon dont cette affaire a été documentée au sein du service de police et dans la sphère publique. Selon le Charlotte Observatrice, un rapport de police indique que le jeune homme de 25 ans était toujours en vie lorsque le personnel médical d’urgence est arrivé sur les lieux pour porter secours. Cela va à l’encontre de son certificat de décès où il était déclaré qu’elle était morte dans les 15 minutes suivant ses blessures.

La chronologie du rapport de police représente trois heures au cours desquelles un médecin se trouvait à l’intérieur de la propriété locative pour tenter de lui sauver la vie avant qu’elle ne soit déclarée morte.

Pourquoi est-il si difficile d’avoir un récit cohérent? La chronologie de la police indique qu’à 14 h 13, le personnel médical de la station a été appelé au domicile et une heure plus tard, le Dr Karolina Beatriz Ornelas Gutiérrez est arrivée. On dit que Wenter Donovan est répertoriée comme la partie déclarante, mais on ne sait pas si c’est elle qui a réellement appelé le 911. Donovan était l’une des femmes vues en train de battre Robinson.

Le Dr Gutierrez dit avoir trouvé “une femme” qui avait des signes vitaux stables mais qui était incapable de communiquer et qui semblait déshydratée et sous l’influence de quelque chose. Vers 16h20, Donovan a appelé une ambulance après que Shanquella ait subi une crise. À 16 h 49, le médecin et un autre « ami » ont commencé la RCR après qu’ils ne pouvaient plus détecter de pouls sur le corps de Shanquella. À 17 h 25, la police est arrivée et a parlé au Dr Gutierrez. Les ambulanciers paramédicaux auraient “administré un total de 14 cycles de RCR, cinq doses d’adrénaline et six décharges (chocs AED) sans succès”.

A 17h59, Shanquella a été déclarée morte des suites d’un “(arrêt cardiorespiratoire)”.

Quelque chose dans cette eau est très, très sale, et la vérité n’est pas loin d’être exposée.