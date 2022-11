Shanquella Robinson mystérieusement retrouvée morte à Cabo, au Mexique

Un autre jour, une autre histoire triste, tragique et exaspérante à propos d’une femme noire mourante et «personne» ne sait ce qui s’est passé.

25 ans Shanquella Robinson, de Charlotte, en Caroline du Nord, est décédé dans les 24 premières heures d’un voyage de groupe à Cabo, au Mexique. Maintenant, sa famille exige des réponses, mais ils n’obtiennent que des histoires contradictoires des autorités et du groupe «d’amis avec qui elle a voyagé pour célébrer l’un de leurs anniversaires.

« Elle m’a dit qu’ils avaient un chef. Ils s’apprêtaient à manger. Ils mangeaient des tacos ou une salade ou quelque chose comme ça, et j’ai dit, ‘OK. Je vous aime. Passez une bonne nuit et je vous parlerai demain. Je n’ai plus jamais parlé à mon enfant. Elle n’est jamais revenue à la maison », a déclaré la mère de Robinson, Salamondra Robinson. Nouvelles de la ville reine.

La mère en deuil a dit qu’elle avait plus tard obtenu un appel frénétique des amis de Robinson, mais après avoir contacté le FBI et les autorités mexicaines, la mère et la famille ont découvert quelque chose de choquant.

« Ils ont dit qu’elle ne se sentait pas bien. Elle a eu une intoxication alcoolique », a-t-elle déclaré. “Ils n’ont pas pu obtenir de pouls”, a-t-elle poursuivi. “Chacune des personnes qui étaient là avec elle racontait des histoires différentes.” “Lorsque l’autopsie est revenue, ils ont dit que cela n’avait rien à voir avec l’alcool”, a déclaré Salamondra. “[They] a dit qu’elle avait le cou cassé et que sa colonne vertébrale dans le dos était fissurée. Elle avait été battue.

Salamondra dit que tout le groupe est revenu du Mexique, y laissant le corps de sa fille. Près de deux semaines et 6 000 $ plus tard, son corps est de retour à la maison, mais les réponses ont été difficiles à trouver.

“Je sais que cela ne ramènera pas mon enfant, mais je veux que quelque chose soit fait à ce sujet”, a-t-elle déclaré.

Queen City News aurait également obtenu le certificat de décès de Robinson, qui répertorie sa cause de décès comme une blessure grave à la moelle épinière et une luxation de l’atlas.

Toujours, Les responsables du département d’État américain au Mexique ont d’abord déclaré qu’une enquête policière n’avait révélé aucun signe d’acte criminel, selon le Soleil américain.

En réalité, Renard 8 noté que la «section où la police aurait pu noter tout signe d’intoxication dit:« personne retrouvée inconsciente dans son salon ».» (Cela commence vraiment à donner à Lauren Smith-Fields et Brenda Lee Rawls une négligence et une indifférence.)

“Ils ne nous ont pas appelés jusqu’à la toute dernière minute, puis en plus, ils ont dit que la femme de ménage l’avait trouvée”, a déclaré Salamondra à propos de l’appel qu’elle a reçu d’autres personnes lors du voyage à Cabo.

De Fox 8 :

Le groupe a séjourné à la Villa Linda 32, une propriété répertoriée sur cabovillas.com. Un représentant de la société a déclaré que le groupe avait appelé le concierge pour obtenir de l’aide samedi après-midi. Le concierge a appelé un médecin qui a donné CPR. Robinson est décédée à 15 heures, environ 15 minutes après sa blessure.

Pendant ce temps, une vidéo circule sur les réseaux sociaux qui prétend montrer Robinson violemment battu par quelqu’un qui faisait vraisemblablement partie du voyage de groupe, tandis qu’un autre peut être entendu hors caméra demander: “Pourquoi ne se défend-elle pas.” (On ne sait pas si la vidéo a quelque chose à voir avec sa mort, mais c’est certainement accablant.)

Avertissement de contenu : la vidéo est graphique et dérangeante.

Fox 8 ajoute que Queen City News a obtenu une liste des sept invités qui se sont inscrits dans la villa et ont appelé les numéros de téléphone qu’ils ont laissés à l’entreprise, mais smes numéros n’étaient pas valides ; d’autres sont allés à la messagerie vocale.

De plus, le certificat de décès de Robinson comporte une section qui se lit comme suit : “était-ce accidentel ou violent ?”

“Oui” a été tapé dans cette section, il n’est donc pas clair laquelle les autorités voulaient sélectionner.

Bruh, WTF se passe ici?

La Soleil rapporté que un fonctionnaire du département d’État aide la famille de Robinson à acquérir des rapports d’autorité mexicains. Il a également été recommandé à la famille d’engager un détective privé.

La famille, pour une bonne raison, refuse de croire que la mort de Robinson n’était qu’un accident bizarre, et ils ont dit qu’ils ne se reposeraient pas tant que quelqu’un ne serait pas arrêté.

“Elle avait un cœur d’or”, a déclaré Salamondra à propos de sa fille. Elle aimait tout le monde, et à peu près tout le monde l’aimait.

Tout cela est si troublant que nous vous tiendrons au courant des prochaines mises à jour.