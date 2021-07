Shannon Singh est totalement différente sur les photos de retour avant Love Island et sa carrière de mannequin glamour

SHANNON Singh avait l’air complètement différent sur les photos de retour avant Love Island et sa carrière de mannequin glamour.

La beauté brune de 22 ans, qui est devenue la première personne à être larguée de la villa la semaine dernière, avait l’air méconnaissable dans une série de clichés d’enfance.

7 Shannon Singh avait l’air méconnaissable sur les photos de son enfance Crédit : INSTAGRAM/SHANNON SINGH

L’ancien mannequin glamour de Fife n’hésite pas à poser une tempête en lingerie sexy et beachwear.

Shannon a impressionné les téléspectateurs avec son look époustouflant, ses courbes incroyables et ses traits perçants lors de son bref passage dans la série.

Un fan de TikTok a laissé les fans stupéfaits après avoir partagé un clip vidéo avec une compilation de photos de la jeunesse de Shannon et des clichés plus récents de son « éclat ».

Parallèlement à la publication, ils ont écrit: « Quel meilleur candidat brillant sur #loveisland cette année #shannonsingh #SimlishSessions #WorkThisWay. »

7 La star de Love Island avait l’air à des kilomètres l’une de l’autre avec sa large frange Crédit : tiktok @shannonsinghfan

7 La jeune Shannon avait des cheveux nettement plus foncés et Crédit : tiktok @shannonsinghfan

Les photos montraient Shannon sensiblement différente avec une large frange et sans maquillage.

La première photo la montrait souriante avec une queue de cheval haute, vêtue d’une chemise blanche avec un cardigan bleu.

Shannon avait l’air tout aussi adorable en un instant, vêtue d’un chemisier à fleurs avec des tresses plus foncées.

L’utilisateur des médias sociaux a ensuite partagé des clichés plus récents de Shannon, y compris des photos d’elle posant de manière séduisante devant la caméra et des photos d’elle en lingerie.

7 Shannon a été le premier insulaire à être largué de la villa Crédit : INSTAGRAM/SHANNON SINGH

Il montrait Shannon avec des reflets ondulés, un maquillage impeccable et un regard fumant.

Le mannequin, qui a été largué de la série après seulement deux jours, a affirmé que les producteurs n’avaient pas montré ses scènes les plus coquines – y compris sa jupe déchirée pendant qu’elle twerkait.

Shannon, qui était jumelée à Aaron Francis, 24 ans, a insisté sur le fait que les téléspectateurs n’avaient jamais pu la voir.

Elle a déclaré: «Quand j’ai dû partir, j’étais mortifiée.

7 Elle a dit qu’elle était « mortifiée » quand elle a découvert qu’elle avait été larguée Crédit : ITV

« Tout ce à quoi vous devez penser, c’est ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’ils ont montré ?’.

«Je suis effronté, je suis bruyant, je suis extraverti et je ne suis certainement pas timide. Mais cela ne s’est pas vraiment fait sentir. De grandes choses se sont produites qui, selon moi, auraient fait ressortir ma personnalité et permis aux gens de me connaître.

« Moi et Aaron avons dû faire du twerk et j’ai déchiré ma jupe sur tout le devant. Nous avons dû nous sucer les doigts et nous regarder dans les yeux, mais rien de tout cela n’a été montré.

« C’est 24 heures de tournage et ils décident ce qu’ils mettent dans cet épisode de 60 minutes. Je ne vais pas mentir et dire que j’en suis absolument ravi. J’ai passé deux semaines en quarantaine pendant 48 heures dans une émission.

7 Elle a révélé que ses scènes les plus coquines n’avaient pas été diffusées Crédits : Instagram/shannonsinghhh

Chloe Burrows, directrice des services financiers, 25 ans, est venue et a choisi Aaron – ce qui signifie que son ancien partenaire Shannon a été mis à la porte.

Elle a ajouté: « Elle est une bombe et vous avez une opportunité dans ce spectacle.

«Je l’aurais juste notée beaucoup plus si elle était entrée et avait simplement choisi qui elle voulait au lieu de jouer à la tactique.

« Tout le monde l’a vu, elle ne s’intéresse pas du tout à Aaron. Et dès que je suis parti, elle et Aaron n’étaient plus une chose. C’est un jeu, et Chloé a eu le meilleur.