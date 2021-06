Shannon Singh de Love Island s’est déshabillée pour tenter de gagner du sucre et a déclaré que c’était «un petit prix à payer» pour sortir avec elle

La bombe de LOVE Island, Shannon Singh, s’est déshabillée sur un site Web classé X dans le but de se faire un papa de sucre, qualifiant cela de « petit prix à payer » pour sortir avec elle.

L’ancienne mannequin glamour, 22 ans, a posé de manière séduisante alors qu’elle incitait des hommes riches à lui prodiguer des vêtements et des vacances.

L’aspirant à la télé-réalité a déclaré lors de l’audition vidéo: « Vous ne savez pas ce que vous ratez. »

Shannon, de Glenrothes, Fife, a également déclaré qu’elle voulait « de la bonne nourriture », « de beaux vêtements » et « de belles vacances » dans une audition vidéo torride pour un homme riche pour financer son style de vie de rêve.

Apparaissant sous le pseudonyme d’Alexa Campbell, l’Ecossaise – qui estime avoir besoin de sexe huit fois par jour – sort d’une combinaison dorée et se caresse pendant qu’un caméraman la filme de manière séduisante sur les plans de travail de la cuisine.

La vidéo, l’une des dizaines partagées sur des sites pornographiques sur Internet, peut être révélée quelques heures avant les débuts de Shannon dans la série à succès ITV2 lundi soir.

Dans le clip – intitulé Very Naughty A Casting Interview – Shannon dit qu’elle envisage de devenir un « modèle à succès ».

Elle dit aux prétendants potentiels : « Je m’appelle Alexa et je suis un mannequin glamour de la page 3 à la recherche de quelqu’un pour dépenser de l’argent pour moi.

« Je veux de la bonne nourriture, je veux de belles vacances, je veux de beaux vêtements. Ce n’est qu’un petit prix à payer pour moi.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait à donner « en retour », elle a répondu : « Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Je suis tout ici.

« En fait, je veux être un modèle qui a beaucoup de succès et pouvoir subvenir à mes besoins, mais je ne peux tout simplement pas le faire pour le moment, c’est évidemment pourquoi je recherche. »

Le caméraman suggère qu’il réalise le film pour une sorte d’agence alors qu’il demande à Shannon une « petite visite guidée » pour montrer ses atouts avant de l’envoyer « à nos clients ».

On peut la voir se frotter les fesses et les seins alors qu’il l’exhorte à se donner une fessée et à « faire tous ces papas remonter ».

Lors d’un « strip-tease » demandé, elle se retrouve nue, couvrant ses parties intimes de ses mains, avant que l’homme ne promette que la « clientèle » va « t’aimer absolument ».

Shannon complète la séquence en envoyant un baiser et en disant aux gars : « Vous ne savez pas ce que vous ratez. »

Plus de clips sur le site glamourbunnies.com montrent Shannon faisant une routine de yoga nue ainsi que posant seins nus au lit et sur un canapé.

Dans des galeries d’images sur d’autres pages Web, elle modélise des collants, des tenues en latex, en PVC et en cuir ainsi que des bottes crépues.

Shannon a été ouverte sur son passé de mannequin glamour mais a insisté sur le fait qu’elle ne ferait pas de porno ou ne serait pas totalement nue.

On pense qu’elle a été forcée de supprimer son compte OnlyFans après que le contenu a été téléchargé et partagé sur des sites louches sans paiement.

Mais des dizaines de vidéos coquines sont toujours disponibles sur d’autres pages où elle s’appelle Alexa ou Trina Jackson.

Plus tôt cette année, Shannon – utilisant le nom d’Alexa Singh – a parlé de sa vie sexuelle dans le podcast Brown Girls Do it Too sur BBC Sounds.

Interrogée sur la façon dont elle réagirait à la question « Qui est ton père maintenant ? » dans la chambre, elle a dit : « Cette conversation n’est pas acceptable. Je me levais, enfilais mon pantalon et sortais.

« J’aime un peu le rude et le dur. Mais la discussion avec papa est tout simplement horrible.

Shannon a également raconté comment son père, originaire de Birmingham, était un strip-teaseur qui a enlevé son kit pendant ses années de lycée.

Elle a affirmé que, et le soutien de sa mère, l’avaient inspirée à devenir mannequin.

Shannon a révélé qu’elle avait « toujours été confiante » en son corps et qu’elle n’avait eu aucun problème à envoyer des clichés topless à une agence londonienne, qui l’a signée en quelques minutes.

Mais elle a dit qu’elle regrettait d’avoir perdu sa virginité « assez jeune » tout en pensant qu’elle était « mature » pour son âge.

Elle a ajouté: « Quand j’ai commencé à faire du glamour, mon Instagram était tellement torride.

« J’avais l’habitude d’avoir des photos topless avec les tétons censurés.

« Je ne publie plus rien de tout cela parce que j’essaie de devenir plus commercial.

« Je ne me suis jamais soucié de publier du contenu sexy. Je pense que c’est tellement stimulant.





Bien qu’elle ait figuré sur un certain nombre de sites Web pour adultes, Shannon a insisté sur le fait qu’elle n’avait « jamais été complètement nue » et qu’elle ne regardait pas de porno parce qu’elle était « très active sexuellement ».

Elle a dit qu’il était important qu’elle « contrôle » son propre corps et qu’elle puisse en tirer de l’argent, mais qu’elle ne poserait pas de face.

L’espoir de la télé a ajouté : « On m’a demandé de faire du porno. J’ai été sur des tournages et j’ai demandé si nous pouvions faire un nu complet.

« Je me suis dit ‘Non, certainement pas’. Il y a des gens qui tentent leur chance mais j’ai toujours été strict avec ça.

La nouvelle série de Love Island sera diffusée sur ITV2 à 21h.





