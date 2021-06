Shannon Singh de Love Island s’est déshabillée pour de l’argent sur OnlyFans et a fait l’amour 8 fois par jour, mais dit qu’elle est «timide» dans la vraie vie

La star de LOVE Island, Shannon Singh, était une fille glamour, une superstar de Only Fans et se vantait d’avoir des relations sexuelles huit fois par jour.

Mais dans la vraie vie, elle insiste sur le fait qu’elle est vraiment « assez timide » et qu’elle ne deviendrait intime avec un gars de la villa qu’une fois qu’il aurait gagné sa confiance.

INSTAGRAM/SHANNON SINGH

Shannon Singh de Love Island était l’une des premières stars du site racé Only Fans[/caption]

L’écossaise de 22 ans, dont le père était également strip-teaseuse, a déclaré qu’elle gagnait « beaucoup d’argent » en modélisant sur Only Fans – le site Web le plus connu pour enrichir les artistes classés X.

Cependant, elle a déclaré au Sun avant de se rendre dans la villa: « Je ne peux pas vraiment dire que je suis millionnaire. »

Elle a déclaré: «Je pense que c’est une très bonne source de revenus, mais il existe toujours un stéréotype sur les filles de Only Fans.

«Je ne suis pas aussi ‘je me défonce que les gars’ comme les gens le pensent probablement – ​​je ne vais pas être une de ces filles qui meurent d’envie d’embrasser des mecs.

Instagram

Le mannequin glamour dit qu’elle est « timide » et que son travail n’est pas vraiment le sien « en tant que personne »[/caption]

« Être un mannequin glamour était mon travail – ce n’est pas ce que je suis en tant que personne. Pour ce qui est de trouver un gars, ils n’auront aucun aspect intime de moi jusqu’à ce que je les ai devinés.

Et elle a insisté sur le fait qu’elle n’allait pas bouger avec aucun des hommes comme ses amis de la villa non plus.

Elle a déclaré: «Si certaines filles me disent à quel point elles aiment un gars, je ne serai pas cette personne horrible qui craque.

« Je ne vais pas baiser quelqu’un pour mon bien. »

INSTAGRAM/SHANNON SINGH

Shannon a déclaré qu’elle avait eu des relations sexuelles «huit fois par jour» lorsqu’elle était en couple[/caption]

Instagram

Shannon parle franchement de sexe[/caption]

Shannon a été approchée par les patrons de Love Island pour rejoindre l’émission après être sortie d’une relation à long terme et lorsqu’un message est apparu dans ses DM sur les réseaux sociaux, elle a pensé: « Qu’est-ce que j’ai à perdre? »

Elle a quitté OnlyFans avant de venir sur Love Island après avoir découvert des fans essayant de divulguer ses photos racées sur le site, où elle s’appelait Alexa Campbell.

Elle a longtemps parlé très franchement de sa vie sexuelle, déclarant sur un podcast de la BBC : « Je suis très active sexuellement, j’ai des relations sexuelles huit fois par jour.

« Pas tous les jours mais j’ai beaucoup de relations sexuelles. Je suis très active sexuellement. J’ai fait l’amour le matin hier, puis dans les toilettes, puis l’après-midi.

ITV

La star a quitté OnlyFans avant de s’inscrire sur Love Island[/caption]





«J’aime beaucoup le rude et le dur. J’aime bien ça brutal et j’aime un peu le sexe matinal. Je l’aime. »

Mais en quelque sorte un départ de l’image racée qu’elle cultive en ligne, Shannon insiste sur le fait qu’elle cherche une « vieille âme » avec laquelle se lier.

En trouvera-t-elle un ? Avec Love Island de retour sur nos écrans sur ITV2 lundi soir, nous n’avons pas longtemps pour le découvrir.