Shannon Singh de Love Island révèle qu’elle a été inscrite par une agence de mannequins topless 11 minutes après avoir envoyé des photos de seins

Shannon Singh de LOVE Island a révélé qu’il n’avait fallu que 11 minutes à une agence de mannequins seins nus pour la signer après qu’elle leur ait envoyé une photo de ses seins.

L’écossaise coquine, 22 ans, a chanté les louanges de ses seins naturels sur le Les filles brunes le font aussi podcast, avant de dire qu’ils ont considérablement réduit leur taille.

Instagram

Les seins de Shannon Singh étaient une propriété chaude dans le monde du mannequinat[/caption]

Elle a expliqué : « Mes seins ont vraiment vraiment rétréci. Ils viennent de me quitter, ils sont partis. J’avais la plus petite taille et les plus gros seins, et ils étaient bien assis, de bons mamelons.

Expliquant comment son parcours dans le mannequinat topless était une affaire de famille, elle a déclaré: «Ma maman me dit« tu devrais faire du glamour, est-ce toujours une chose? Vous devriez faire la page 3′. Elle a pris les photos de moi seins nus, et nous les avons envoyées à une agence de Londres, et j’ai signé dans les 11 minutes.

L’agence lui a demandé si ses seins étaient réels et l’a invitée pour une séance d’essai lorsqu’elle a confirmé qu’ils l’étaient.

Instagram

Elle a été signée par une agence en seulement 11 minutes[/caption]

C’est son père, un ancien strip-teaseur, qui l’a emmenée sur le tournage, et le reste appartient à l’histoire.

Aujourd’hui, il a été révélé que Shannon vendait ses vieux soutiens-gorge pour seulement 15 £.

L’insulaire la plus torride de cette série lance un sous-vêtement à strass PrettyLittleThing et un soutien-gorge exotique de samba sur l’application de revente de mode Depop.

depop.com

Shannon portant son soutien-gorge de 50 £ qu’elle a mis en vente[/caption]

Vendant ce dernier pour 32 £, elle a écrit sur Depop : « Incroyable soutien-gorge de samba, acheté à partir de raisins sans pépins pour 50 £ porté une fois pour la vie au parc ! Je fais une taille 6, mais mes seins sont un 32DD !

« Le soutien-gorge est fait de fil de fer, vous pouvez donc le déplacer et l’ajuster à votre taille. Il est en parfait état.

Les soutiens-gorge de l’ancienne fille glamour Shannon sont toujours vendus en ligne – malgré le fait qu’elle est sûre d’encaisser des mégabucks grâce à des accords de parrainage après son apparition dans la nouvelle série de l’émission de téléréalité à succès d’ITV.

Elle vend également des baskets à 200 £ et un certain nombre de robes glamour de sa garde-robe.

depop.com

La jeune femme de 22 ans vide sa garde-robe pour gagner de l’argent supplémentaire[/caption]

Lundi, la star s’est révélée être parmi les 11 premiers espoirs de la villa cette année.

Shannon est déjà favorite pour gagner à 5/2, selon Betfairle dernier Cotes Love Island 2021.

La star d’OnlyFans a supprimé son compte après avoir surpris des fans qui tentaient de divulguer les images.

Shannon était furieuse après avoir repéré un écrit: « Leak her content pls. »

Pennsylvanie

Shannon a découvert un fan essayant de divulguer ses photos racées d’OnlyFans[/caption]

La jeune femme de 22 ans a répondu sous le nom d’Alexa Campbell sur Reddit : « Une fuite de mon contenu ? Vous êtes f*****g BRUT. Payez-le, espèce de cinglés.

Shannon, de Fife, qui dit que les footballeurs la supplient pour des rendez-vous, a ensuite supprimé l’intégralité de son compte OnlyFans.

Elle devrait être un pétard dans la villa à son retour lundi.

Le mannequin a parlé très franchement de sa vie sexuelle avant d’entrer dans la villa, en déclarant : « Je suis très active sexuellement, je fais l’amour huit fois par jour.

INSTAGRAM/SHANNON SINGH

Elle a dit à un de ses fans : « Faire fuir mon contenu ? Vous êtes f*****g GROSS – payez pour ça’[/caption]

ITV

Shannon est l’une des 11 stars de Love Island révélées apparaître dans la série[/caption]

« Pas tous les jours mais j’ai beaucoup de relations sexuelles. Je suis très active sexuellement. J’ai fait l’amour le matin hier, puis dans les toilettes, puis l’après-midi.

«J’aime beaucoup le rude et le dur. J’aime bien ça brutal et j’aime un peu le sexe matinal. Je l’aime. »