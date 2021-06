Shannon Singh de Love Island révèle les abus en ligne qu’elle subit de la part de trolls racistes

La star de LOVE Island, Shannon Singh, a parlé des vils abus en ligne qu’elle a subis de la part de trolls racistes.

Le mannequin écossais de 22 ans est allé sur les réseaux sociaux avant de s’envoler pour Majorque pour Love Island cette année.

La débutante de Love Island, Shannon Singh, a parlé de trolls vicieux qui lui ont lancé des injures racistes[/caption]

Shannon a déclaré au Daily Star: «J’ai fait une diffusion en direct sur les réseaux sociaux et j’ai été trollée – j’ai été qualifiée de remarques racistes et de beaucoup de choses.

« Les médias sociaux ont donné aux gens une voix et ce n’est pas nécessairement une belle voix.

« Parfois, je me lève du lit et je suis de bonne humeur et je ne laisse pas cela m’affecter.

Shannon dit que les commentaires l’ont affectée[/caption]

« Mais évidemment, j’ai des jours où je sors du lit et lis quelque chose et je veux réagir. »

Shannon a ajouté : « J’ai déjà la peau épaisse en termes de ce que les gens disent.

« Cela ne veut pas dire que ça ne va pas m’atteindre parfois. »

Cela vient après qu’ITV a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, implorant les téléspectateurs d’apprécier l’émission mais de garder les opinions négatives pour eux.

La star a déjà reçu des commentaires négatifs des trolls de Love Island avant le lancement de l’émission la semaine prochaine[/caption]

Le message disait : « Ces insulaires sont tous célibataires et prêts à trouver l’amour.

«Nous avons hâte de les voir apprendre à se connaître, à sortir ensemble et peut-être même à trouver celui-là.

« Nous sommes tellement reconnaissants qu’ils nous laissent suivre leur voyage cet été. Nous espérons que vous apprécierez l’émission, mais réfléchissez avant de publier.









Le Sun a récemment révélé comment Shannon avait dépouillé de l’argent sur OnlyFans, mais insiste sur le fait qu’elle est timide en ce qui concerne les hommes.

Elle a expliqué : « Je pense que c’est une très bonne source de revenus, mais il y a toujours un stéréotype sur les filles sur Only Fans.

« Je ne suis pas aussi » jette-toi sur les gars » que les gens le pensent probablement – je ne vais pas être l’une de ces filles qui meurent d’envie d’embrasser des gars. »