Shannon Singh de Love Island dit qu’elle est fière de son père strip-teaseur Narinder pour avoir mis de la nourriture sur la table pour la famille

La star de LOVE Island, Shannon Singh, a révélé qu’elle était fière de son père pour avoir « mis de la nourriture sur la table » en jouant en tant que strip-teaseuse.

L’ancienne mannequin glamour, qui est devenue la première personne à être larguée de la villa cette semaine, a déclaré qu’elle « évaluait vraiment » le dévouement de son père à subvenir aux besoins de la famille.

ITV

Shannon a déclaré qu’elle était «fier» de son père pour subvenir aux besoins de la famille[/caption]

Shannon, 22 ans, de Fife, a expliqué que même si sa carrière de strip-teaseuse n’était qu’une « petite fraction de son passé », c’était un travail important pour la famille.

« Comme moi, c’est une petite fraction de son passé », a expliqué la star de télé-réalité. « Il a mis de la nourriture sur la table pour moi, pour ma mère et mon frère. »

Détaillant que c’était « il y a 15 ou 16 ans », Shannon a ajouté que même si elle « l’avait vraiment évalué » pour l’avoir fait, « ces jours sont révolus depuis longtemps » pour son père Narinder.

« Nous plaisantons et rions à ce sujet, parce que moi et Brandon, mon frère, étions si jeunes que cela n’est vraiment apparu qu’une fois plus vieux », a-t-elle ajouté.

Rex

La star a poursuivi une carrière de mannequin inspirée par son père Narinder[/caption]

Instagram/shannonsinghhh

Le père de Shannon a joué comme strip-teaseuse à travers le pays[/caption]

« C’était il y a si longtemps, c’était à l’époque où tout le monde était sur son téléphone pour tout filmer. Vous parlez comme il y a 15 ou 16 ans.

Shannon a précédemment révélé à quel point elle était fière d’avoir grandi dans un foyer non traditionnel avec une mère anglaise et un père d’origine indienne.

La candidate de Love Island a révélé que son père Narinder avait rejoint une agence de strip-tease lorsqu’elle était une jeune fille et a fini par parcourir le pays pour gagner de l’argent.

Elle a dit Le miroir: «Quand les gens entendent le nom Singh, les gens supposent automatiquement que je viens d’un foyer indien traditionnel, mais c’est comme des opposés polaires.

Instagram/shannonsinghhh

La star de Love Island a déclaré qu’elle était fière que son père ait « fourni pour la famille »[/caption]

«Bénis mon père – il y a très, très longtemps, il était strip-teaseur, mais cela vous montre que je n’ai pas été élevé dans un foyer traditionnel et je suis fier de dire que non.

« Papa l’a fait tout seul, il est juste sorti tout seul. Son ami avait une agence alors il travaillait avec lui.

« Être une famille asiatique, je pense que c’est quelque chose dont on peut être fier. »

Shannon a tout avoué sur le passé de strip-teaseuse de son père lors d’une interview racée plus tôt cette année.

Instagram/shannonsinghhh

Le modèle gagnait auparavant de l’argent d’OnlyFans[/caption]

Le mannequin, qui gagnait auparavant Only Fans, a déclaré qu’il s’agissait de « blagues absolues » et « aime » l’idée que son père avait l’habitude de retirer son kit pour les spectacles.

Elle a expliqué: «Quand mon frère et moi étions plus jeunes, il avait une Honda Civic argentée, il avait des« joues douces »et une écriture rose avec des baisers partout dans la voiture pour annoncer son déshabillage.

«Nous avions probablement dix ans lorsque nous avons constaté que quelque chose était différent.

« Quand nous sommes arrivés à l’école secondaire, les gens se disaient : « Ton père a fait la poule de ma mère. » J’étais comme, ‘Super’.

ITV

La star de Love Island n’était qu’une enfant quand son père était en tournée[/caption]

« Mon père a adoré. Quand nous étions plus jeunes, nous le laissions de côté, au lycée, c’était mortifiant maintenant je l’adore et je pense que ce sont des blagues.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Shannon a également révélé comment elle avait oublié d’enlever son micro pour aller aux toilettes lors d’une erreur de la première nuit.

Shannon, qui s’est associée à Aaron Francis, 24 ans dans l’émission de rencontres – a été expulsée après 48 heures, mais a encore eu le temps de faire des erreurs de télévision.

La star écossaise a révélé qu’elle était « allée aux toilettes » avec son micro car elle « avait oublié » de l’enlever avant de vaquer à ses occupations.

Elle a confié en exclusivité au Sun: « Vous savez quoi, la chose amusante était la première nuit où j’ai fait l’erreur de [leaving my mic on].

Rex

Shannon a été couplée avec Aaron avant d’être larguée[/caption]





« J’ai regardé tout le monde et ils se sont dit: » Oh mon dieu Shannon, nous avons retiré nos micros « , alors je l’ai juste retiré à partir de ce moment-là. »

Cela vient après que Shannon a révélé que les producteurs n’avaient pas montré ses scènes les plus coquines – y compris sa jupe déchirée en twerk.

La star a également déclaré qu’elle refusait d’être à la hauteur du stéréotype sexy peint d’elle avant le début du spectacle.

Elle avait déjà raconté avoir profité de nookie jusqu’à huit fois par jour. Mais, dans la villa, elle évité un baiser de Toby Aromolaran, 22 ans, et n’a pas réussi à monter en puissance avec Aaron.