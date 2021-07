Shannon Singh de Love Island dit qu’elle a été larguée parce que Chloe Burrows joue à un « jeu tactique »

L’ANCIENNE Love Islander Shannon Singh dit qu’elle a été exclue de la série en partie parce que Chloe Burrows joue à un jeu tactique.

L’ex-mannequin glamour a été mise à la porte lorsque Chloe, directrice du marketing des services financiers, a choisi l’homme avec qui elle était en couple, l’organisateur d’événements VIP Aaron.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Érotème

Shannon a été le premier Islander à être largué de la série[/caption]

Les dix personnes de la villa étaient déjà jumelées après le premier épisode de la nouvelle série lundi. Puis Chloé est arrivée et a dû choisir un homme avec qui s’associer, ce qui signifiait qu’une des filles devait devenir célibataire.

Mais Aaron était un choix surprise qui a laissé Shannon, 22 ans, perplexe. Chloé, 25 ans, qui a admis avoir eu une aventure avec un homme marié, avait déjà admis qu’elle avait un œil sur d’autres gars de la villa.

Shannon nous a dit : « C’est une bombe et vous avez une opportunité dans cette émission. Je l’aurais juste notée beaucoup plus si elle était venue et avait simplement choisi qui elle voulait au lieu de jouer des tactiques.

« Tout le monde l’a vu, elle ne s’intéresse pas du tout à Aaron. Et dès que je suis parti, elle et Aaron n’étaient plus une chose.

Érotème

Elle a accusé Chloé de jouer à un jeu[/caption]

Érotème

Elle a scellé le destin de Shannon en s’associant à Aaron[/caption]

« Aucun de nous n’avait une idée de ce qu’elle allait faire – et puis, surprise, surprise, elle a choisi Aaron et me voilà en train de penser que j’allais sortir avec un autre gars qui arrive.

«C’est un jeu, et Chloé a eu le meilleur. Cela a évidemment causé tout un tollé.

Mais Shannon, qui dit qu’elle est fière de son mannequin glamour et du passé d’OnlyFans, indique clairement qu’elle est complètement contre le trolling de Chloé qui l’a vue recevoir des menaces de mort.

Rex

Shannon a d’abord été couplée avec Aaron[/caption]





Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island





Jeudi, sa famille les a suppliés d’arrêter et ITV est également intervenu pour dire qu’ils aideraient à prendre des mesures contre les personnes faisant des commentaires extrêmes en ligne.

Shannon a déclaré: « Je ne suis pas ravie d’avoir été larguée parce qu’elle a choisi le gars avec qui j’étais, mais Chloé est une fille adorable et elle a dû choisir un gars.

« J’ai vu beaucoup de réponses négatives qu’elle a reçues en ligne et je ne supporte rien de tout cela. Nous sommes en 2021 et tout le monde sait être gentil, ce n’est acceptable à aucun niveau.

« Cela m’a brisé le cœur que sa famille ait dû sortir et faire cette déclaration. Je ne voudrais pas que ma famille soit menacée par des choses comme ça.