Shannon Singh de Love Island affirme que les producteurs ont coupé des scènes de twerk coquines et que les téléspectateurs n’ont jamais vu la vraie elle

LOVE Island rejette Shannon Singh affirme que les producteurs n’ont pas montré ses scènes les plus coquines – y compris sa jupe déchirée en twerk.

Le mannequin, 22 ans – associé à Aaron Francis, 24 ans – a été expulsé après seulement deux jours, mais insiste sur le fait que les téléspectateurs n’ont jamais pu voir la vraie elle.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

James Rudland

Shannon Singh dit que les producteurs de Love Island ont coupé ses morceaux les plus coquins[/caption]

Elle a déclaré: «Quand j’ai dû partir, j’étais mortifiée.

« Tout ce à quoi vous devez penser, c’est ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’ils ont montré ?’.

«Je suis effronté, je suis bruyant, je suis extraverti et je ne suis certainement pas timide. Mais cela ne s’est pas vraiment fait sentir. De grandes choses se sont produites qui, selon moi, auraient fait ressortir ma personnalité et permis aux gens de me connaître.

« Moi et Aaron avons dû faire du twerk et j’ai déchiré ma jupe sur tout le devant. Nous avons dû nous sucer les doigts et nous regarder dans les yeux, mais rien de tout cela n’a été montré.

Érotème

Shannon dit que son vrai côté n’a pas été montré sur Love Island[/caption]

« C’est 24 heures de tournage et ils décident ce qu’ils mettent dans cet épisode de 60 minutes. Je ne vais pas mentir et dire que j’en suis absolument ravi. J’ai passé deux semaines en quarantaine pendant 48 heures dans une émission.

Shannon a également déclaré qu’elle refusait d’être à la hauteur du stéréotype sexy peint d’elle avant le début du spectacle.

Elle avait déjà raconté avoir profité de nookie jusqu’à huit fois par jour. Mais, dans la villa, elle évité un baiser de Toby Aromolaran, 22 ans, et n’a pas réussi à monter en puissance avec Aaron.

Shannon a déclaré : « Je suis fière de ma sexualité. Je n’ai pas hésité à être un mannequin glamour, mais cela ne veut pas dire que je vais aller me jeter sur tous ces gars.

« J’ai été dépeint comme ce modèle glamour qui aime se faire sortir les seins et qui aime les gars. Mais je garde mes valeurs et ma morale comme je le ferais à l’extérieur. Je ne vais pas enchaîner une petite relation pour obtenir le vote du public. Ce n’est pas moi.

Rex

Shannon, vue quitter la villa, a déclaré: « Vous avez une opportunité dans ce spectacle »[/caption]

Les dix personnes de la villa ont été jumelées après le premier épisode de lundi. Ensuite, la directrice des services financiers, Chloe Burrows, 25 ans, s’est présentée et a choisi Aaron – ce qui signifie que son ancienne partenaire Shannon a été mise à la porte.

Cependant, Chloé avait déjà admis qu’elle avait un œil sur d’autres gars de la villa.

Shannon, de Fife, a ajouté : « C’est une bombe et vous avez une opportunité dans cette émission.

«Je l’aurais juste notée beaucoup plus si elle était entrée et avait simplement choisi qui elle voulait au lieu de jouer à la tactique.

« Tout le monde l’a vu, elle ne s’intéresse pas du tout à Aaron. Et dès que je suis parti, elle et Aaron n’étaient plus une chose. C’est un jeu, et Chloé a eu le meilleur.

Érotème

Shannon avec son partenaire Aaron avant de quitter la villa[/caption]

ITV

Shannon est horrifiée par le trolling qui a vu Chloé recevoir des menaces de mort[/caption]

Mais Shannon est horrifiée par le trolling dégoûtant qui a vu Chloé recevoir des menaces de mort, forçant sa famille à dénoncer cette semaine.

Elle a déclaré: «Je ne supporte rien de tout cela. Nous sommes en 2021 et tout le monde sait être gentil. Ce n’est acceptable à aucun niveau.

« Cela m’a brisé le cœur que sa famille ait dû faire cette déclaration. »





Shannon admet qu’elle n’aimait aucun des hommes de la villa, mais qu’elle aimait le vainqueur de l’émission en 2018, Jack Fincham. Elle a ajouté : « Je ne trouve pas les gars de gym attirants. Jack était juste un type effronté, dans le bon sens. C’était un gars ordinaire qui n’essaie pas trop fort.

«Il avait une grande personnalité, tout le monde l’aimait parce que c’était un gars très gentil. Et lui et Dani Dyer ont remporté la série – et elle n’a jamais eu de relations sexuelles avec les garçons non plus.

Une rafle de LOVE Island est sur ITV2 ce soir à 22h, avec un nouvel épisode demain à 21h. Shannon apparaît sur Love Island: Aftersun demain à 22h.

ITV

Shannon dit que Dani Dyer a remporté l’émission et « n’a jamais eu de relations sexuelles avec les garçons non plus »[/caption]