Shannon Singh de Love Island a des fans célèbres, dont Owen Warner de Hollyoaks et la star d’action d’Hollywood

Shannon Singh de LOVE Island a déjà une série d’admirateurs célèbres – attirant l’attention d’Owen Warner de Hollyoaks et d’une star d’action hollywoodienne.

Le morceau de savon Owen aime les clichés sexy de Shannon sur Instagram depuis des mois.

Le mannequin glamour de Love Island Shannon Singh a déjà une série d’admirateurs de célébrités[/caption]

De plus, la star de Desperate Housewives et Mortal Kombat, Mehcad Brooks, a tapé deux fois sur ses photos pendant près de deux ans.

Le mannequin et acteur de 40 ans, qui a joué le meurtrier Matthew Applewhite dans Desperate Housewives, a jonché sa page de likes appréciatifs.

Sur un cliché qu’elle a légendé en 2019 : « Approuvé pour un rendez-vous galant ? » le flirt acteur – qui était auparavant mannequin pour Calvin Klein – a répondu : « Si ça ne marche pas pour un rendez-vous galant, il n’aime pas les femmes ».

Owen est récemment sorti avec Chloe Ferry de Geordie Shore avec la star de la télé-réalité le qualifiant de « matériel de mariage ».

Owen Warner – qui joue dans Hollyoaks – est déjà un fan de Shannon[/caption]

Mehcad Brooks de Supergirl, Desperate Housewives et Mortal Combat est également un admirateur[/caption]

Cependant, le jeune homme de 25 ans a mis un terme à leur romance – quelques jours seulement après que nous ayons révélé qu’il avait envoyé un message à un mannequin glamour et l’avait suppliée de se rencontrer.

Elle a déclaré à The Sun Online : « J’ai apprécié la compagnie d’Owen et nous avons passé de très bonnes vacances ensemble. C’est la bonne personne, mais le mauvais moment. Je pense que le monde d’Owen et nous resterons en bons termes.

Une source a ajouté: « Owen a dit aux gens qu’ils n’étaient jamais vraiment ensemble et a minimisé le tout, mais c’est probablement parce qu’il a été pris au dépourvu et est vidé, c’est fini. »

Pendant ce temps, Shannon, 22 ans, est un favori pour remporter la série et compte déjà 150 000 abonnés impressionnants sur Instagram et possède un compte OnlyFans populaire.

Shannon est une influenceuse Instagram à succès[/caption]

Elle a déjà une série d’admirateurs de célébrités[/caption]

Le Sun a révélé en exclusivité que le modèle glamour écossais est l’un des 11 nouveaux insulaires qui se rendront dans la célèbre villa lundi.

Elle avait précédemment déclaré que des « footballeurs célèbres » l’avaient suppliée de sortir avec elle.

L’étoile montante a insisté sur le fait que ses DM sont toujours pleins de noms bien connus essayant de se glisser.

Owen est récemment sorti avec Chloe Ferry de Geordie Shore[/caption]









Après avoir été annoncée comme l’une des stars de la série à venir, Shannon a déclaré : « J’ai beaucoup de gens qui ont été dans mes DM…

« Certains, je ne peux même pas le dire. Quelques footballeurs.

Donnant un indice sur son type sur papier, Shannon dit que ses célébrités préférées sont Matthew McConaughey et Ryan Gosling.

« J’aime les pantalons hors d’eux », a-t-elle ajouté.