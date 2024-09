Shannon Sharpe s’excuse pour la sex tape virale sur Instagram Live

Après avoir initialement affirmé avoir été piraté, Shannon Sharpe, membre du Temple de la renommée du football, a admis mercredi avoir diffusé par inadvertance en direct un enregistrement audio de lui en train de faire l’amour à ses quelque 3,2 millions d’abonnés sur Instagram.

Lors d’un épisode d’urgence de la Podcast « Nightcap » qu’il co-anime avec son camarade ex-joueur de la NFL Chad « Ochocinco » Johnson, l’ailier rapproché de longue date des Denver Broncos s’est excusé pour son erreur.

« Évidemment, je suis gêné. Je suis quelqu’un d’extrêmement, extrêmement privé et je dois dire que l’un de mes détails les plus intimes – l’audio – est diffusé au monde entier. Je suis gêné pour un certain nombre de raisons », a déclaré Sharpe.

« Il y a beaucoup de gens qui comptent sur Shannon pour être professionnelle à tout moment et j’essaie toujours d’être professionnelle à tout moment, même lorsque je suis à huis clos. »

L’incident est devenu viral après que des milliers de personnes ont commencé à commenter et à republier le lien vers le compte Instagram de Sharpe. Il a ensuite supprimé le message, imputant son manque de connaissances techniques à ce dernier.

« J’ai jeté mon téléphone sur le lit et je me suis lancé dans une activité », a-t-il déclaré. « Je ne connaissais pas IG Live. Je n’ai jamais activé IG Live, donc je ne sais pas comment ça marche et tout d’un coup, mon autre téléphone s’est mis à sonner. »

Sharpe a remporté trois Super Bowls au cours de ses 14 années de carrière, deux avec les Broncos (après les saisons 1997 et 1998) et un avec les Ravens de Baltimore (2000). L’un des tight ends les plus dominants de l’histoire de la NFL, Sharpe a été nommé quatre fois dans la première équipe All-Pro et a été membre de l’équipe All-Decade des années 1990 de la ligue.

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur, Sharpe a été une présence constante dans les médias sportifs – notamment en s’entraînant avec Skip Bayless sur « Undisputed » de FS1 jusqu’à ce qu’il quitte l’émission l’été dernier.

Il est depuis devenu un contributeur d’ESPN en plus de faire son podcast avec Ochocino.

