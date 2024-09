Shannon Sharpe s’excuse d’avoir fait un live sur Instagram alors qu’elle avait des relations sexuelles

Shannon Sharpe dit la vérité.

Quelques heures après qu’un enregistrement audio explicite d’un acte sexuel ait été entendu via son Instagram Live – Sharpe affirmant initialement que son compte avait été piraté – le Club Shay Shay l’animateur s’est exprimé lors d’un épisode d’urgence de Bonnet de nuitle podcast qu’il co-anime avec son collègue retraité de la NFL, Chad « Ochocinco » Johnson.

« Évidemment, je suis gêné », a déclaré Sharpe, 56 ans. «[I’m] quelqu’un qui est extrêmement, extrêmement privé et d’avoir l’un de ses détails les plus intimes, l’audio entendu pour que le monde entier l’entende, je suis gêné pour un certain nombre de raisons.

Sharpe a continué à la troisième personne : « Les gens comptent sur Shannon. Shay Shay, les médias… ESPN, il y a beaucoup de gens qui comptent sur lui à tout moment. Même quand je suis derrière des portes closes, j’essaie toujours de rester professionnel, même si je suis dans l’intimité de ma propre maison, et je suis très déçu de moi-même, pas pour l’acte – il y a des millions et des milliards de personnes consentantes qui se livrent à des activités. »

Le membre du Temple de la renommée de la NFL a poursuivi en affirmant que l’acte sexuel n’avait pas été « mis en scène » et qu’il n’était pas familier avec Instagram Live et ne l’avait jamais utilisé auparavant.

« Je n’ai jamais activé IG Live, donc je ne sais pas comment ça marche », a-t-il ajouté.

Lorsque son téléphone a commencé à sonner et que des gens essayaient de le contacter, Sharpe a déclaré qu’il avait commencé à comprendre ce qui s’était passé.

« Mon cœur s’est serré », a-t-il dit. « Il est tombé. »

Plus tôt dans la journée, l’ancien ailier rapproché des Broncos de Denver avait affirmé dans une story Instagram que son compte avait été compromis.

« Attention, mon Instagram @shannonsharpe84 a été piraté ce matin, mon équipe et moi travaillons vigoureusement pour comprendre cela », a-t-il écrit, signant la note de son surnom, Unc.

Sharpe a également fait la une des journaux plus tôt cet été en raison d’une dispute avec Shaquille O’Neal.

Les deux hommes ont eu une discussion houleuse au sujet du MVP NBA de la saison dernière, Sharpe accusant O’Neal d’être jaloux du joueur des Denver Nuggets Nikola Jokic.

La star du football à la retraite a partagé sur Bonnet de nuit qu’il pensait qu’O’Neal – qui n’a qu’un seul trophée de MVP au cours de sa carrière au Hall of Fame de la NBA – était en partie « envieux » de Jokic.

O’Neal a ensuite publié un morceau de diss, affirmant que Sharpe était « bien en dessous de moi » et saluant son podcast comme « des conneries— ».

Lors de sa présence sur le tapis rouge des Webby Awards en mai, Sharpe a déclaré à PEOPLE qu’il n’avait « aucun problème » avec Shaq.

« Il a dit ce qu’il a dit, je suis prêt à passer à autre chose », a déclaré Sharpe à PEOPLE à l’époque.