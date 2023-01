Shannon Sharpe se heurte aux Grizzlies, Tee Morant; Les Lakers se rassemblent pour briser la séquence de victoires de Memphis

LOS ANGELES – L’ailier des Grizzlies Dillon Brooks s’est dirigé vers le banc alors que la sonnerie du deuxième quart sonnait vendredi soir criant au Pro Football Hall of Famer Shannon Sharpequi se tenait devant son siège au bord de la cour.

Sharpe a crié en retour, faisant signe et invitant Brooks à venir à son siège, qui était juste en face du banc de Memphis.

La superstar des Grizzlies Ja Morant s’est impliquée, tout comme Steven Adams – que LeBron James considérait comme « t«Le gars le plus fort de la NBA» après le match – avec plusieurs gardes de sécurité devant intervenir pour retenir Adams de Sharpe.

Le père de Morant, Tee, qui était assis à côté du banc des Grizzlies, s’est dirigé vers Sharpe et a tenté de contourner la sécurité avant d’être arrêté par l’arbitre Zach Zarba. Sharpe a crié: “Je parie que vous ne le ferez pas!” vers Tee Morant plusieurs fois.

En quelques secondes, le banc des Grizzlies s’est dégagé dans l’une des interactions joueur-fan (et célébrité) les plus folles et bizarres de mémoire récente.

L’altercation a détourné l’attention de ce qui a fini par être un match passionnant entre les Grizzlies et les Lakers, LA organisant un retour tardif pour vaincre Memphis 122-121, mettant fin à sa séquence de 11 victoires consécutives. Les Lakers se sont améliorés à 21-25 et 9-9 depuis la blessure au pied droit d’Anthony Davis.

Plusieurs gardes de sécurité ont escorté Sharpe, un commentateur de télévision bien connu pour FOX Sports et co-animateur de “Skip and Shannon: Undisputed”, de son siège à travers un tunnel vers l’arrière de l’arène à la mi-temps. Il est resté dans la zone, parlant avec la sécurité, jusqu’à ce qu’il revienne à son siège avant le début du troisième quart-temps. Sur le chemin du retour, Sharpe a fourni une déclaration à ESPN concernant l’incident.

“Ils ne voulaient pas de cette fumée, Dave”, a déclaré Sharpe à Dave McMenamin d’ESPN. «Ils font tout ce qui parle et jockey et je ne suis pas à propos de ce jockey. Tout a commencé avec Dillon Brooks. J’ai dit qu’il était trop petit pour garder LeBron. Il a dit, ‘F—’ moi. J’ai dit, ‘F— vous’ en retour. Il a commencé à venir vers moi, et j’ai dit : ‘Tu ne veux pas de ces problèmes.’ Et puis Ja est sorti de nulle part en parlant. Il ne voulait certainement pas de ces problèmes. Puis le papa est arrivé, et il ne voulait manifestement pas de problèmes. Mais je voulais tout ce qu’ils avaient. Ne laissez pas ces imbéciles vous tromper maintenant.

Entre les troisième et quatrième trimestres, Sharpe et Tee Morant se sont serré la main et se sont étreints, éliminant apparemment la tension restante. Ils se sont également embrassés après le match, souriant et riant.

Ce n’était pas le premier rodage à un match Lakers-Grizzlies.

La saison dernière, plusieurs des affrontements de la saison régulière étaient controversés, avec James et Desmond Bane avoir un échange houleux à un moment donné. Memphis est jeune, impétueux et physique, irritant souvent ses adversaires avec des propos trash. Cela fait partie de ce qui a rendu les Grizzlies 31-14, qui sont n ° 2 dans l’Ouest avec le troisième meilleur record global de la ligue, si performants au cours des deux dernières saisons.

Après le match, Brooks a refusé d’entrer dans les détails de l’altercation, déclarant qu’il avait simplement dit à Sharpe qu’il avait forcé James à manquer à la fin de la première mi-temps.

“Je ne parle pas de ça”, a déclaré Brooks en se tenant devant son casier. « Tu dois lui demander. Il est le blogueur ou quoi qu’il soit. Tout cela ne m’intéresse pas vraiment. Question suivante.”

Dillon Brooks sur l’incident de Shannon Sharpe : « Je ne parle pas de ça. Tu dois lui demander. Il est le blogueur ou quoi qu’il soit. Tout cela ne m’intéresse pas vraiment. Question suivante.” pic.twitter.com/9GQ2y6pSHH – Jovan Buha (@jovanbuha) 21 janvier 2023

Lorsqu’on lui a demandé si les actions de Sharpe étaient appropriées pour un spectateur, Brooks a momentanément sonné.

« Un piéton ordinaire comme lui ? Non », a déclaré Brooks. “Il n’aurait jamais dû revenir dans le match. Mais c’est LA”

Dillon Brooks sur s’il était approprié pour Shannon Sharpe d’avoir un va-et-vient avec les Grizzlies : « Un piéton régulier comme lui ? Non. Il n’aurait jamais dû revenir dans le match. Mais c’est LA. pic.twitter.com/tf2NFaXyqe – Jovan Buha (@jovanbuha) 21 janvier 2023

Ja Morant a fait preuve d’une plus grande retenue, s’arrêtant lorsqu’on l’interroge sur l’incident. “Laissez-moi réfléchir”, a déclaré Morant.

“Non,” dit-il. « Je ne vais pas aborder cela. Je vais le laisser vivre aujourd’hui.

L’entraîneur-chef des Grizzlies, Taylor Jenkins, s’est abstenu d’aborder complètement les fracas, déclarant: “Je pense que les Lakers ont extrêmement bien joué ce soir.”

Sharpe, un partisan et ami connu de James, a récemment assisté à plusieurs matchs des Lakers. James, qui s’est approché pour dap et embrasser Sharpe après la victoire, a rendu la loyauté de Sharpe lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Je roule avec Shannon pendant 365 jours, 366 sur une année bissextile, 24h/24 et 7j/7”, a déclaré James. « Alors, c’est mon gars. Donc j’aurai toujours son dos, et il a le mien. Il peut parler avec les meilleurs d’entre eux, c’est sûr.

LeBron sur Shannon Sharpe : « Je roule avec Shannon 365 jours – 366 sur une année bissextile – 24h/24 et 7j/7. Alors c’est mon gars. J’ai toujours eu son dos. Et il a le mien. Il peut parler avec les meilleurs d’entre eux, c’est sûr. pic.twitter.com/bAHMuPZkix – Jovan Buha (@jovanbuha) 21 janvier 2023

Le moment a donné au jeu un peu plus de jus en seconde période, alors que Sharpe était animé sur son siège le reste du chemin, particulièrement enthousiasmant la foule de la Crypto.com Arena lors du rallye du quatrième trimestre des Lakers.

Los Angeles, qui avait perdu trois matchs la semaine dernière par 10 points combinés, traînait 114-107 avec 3:04 à faire. Mais ils ont gardé leur sang-froid et ont exécuté de gros jeux dans la dernière ligne droite, mis en évidence par le vol gagnant de Dennis Schröder contre Bane et un et-1 à 7,6 secondes de la fin.

“Nous voulions d’abord piéger avant de commettre une faute”, a déclaré Schröder. “J’ai vu Bane attraper le ballon, il me tournait le dos et j’ai fait un jeu. J’ai volé, j’ai poussé le ballon, j’ai été victime d’une faute et j’ai terminé le jeu. »

Après un temps mort de Memphis, Brandon Clarke a fait une faute sur Wenyen Gabriel à 1,9 seconde de la fin. Clarke a réussi le premier lancer franc mais a raté le second, scellant le sort des Grizzlies alors que leur road trip de cinq matchs a pris un départ aigre – et mémorable.

“Ils nous ont surpassés pendant 48 minutes”, a déclaré Jenkins. « Clair et simple. Terrible effort.

(Photo de Shannon Sharpe et Tee Morant : Harry How / Getty Images)