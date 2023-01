Shannon Sharpe présente des excuses pour une bagarre lors du match des Lakers

Shannon Sharpe a présenté des excuses à l’antenne pour ses actions lors du match des Lakers et des Grizzlies qui ont conduit à des colères flamboyantes à la mi-temps.

Shannon Sharpe a toujours été un fervent partisan de LeBron James tout au long de son temps en tant que coanimateur de Incontesté sur Fox Sports 1. LeBron ou comme dirait Shannon “Ole Goat James” a toujours montré son appréciation pour le soutien. Souvent, vous pouvez attraper Shannon sur le court à Crypto Area en train de soutenir le roi.

Vendredi, Shannon était sur le terrain pour le match à domicile des Lakers contre les Memphis Grizzlies. Un précédent match entre les équipes a montré une autre facette de LeBron avec lui exigeant le respect, donc ce match retour était à voir absolument. Juste avant la mi-temps, Shannon a eu une dispute avec Dillion Brooks qui a dégénéré en une confrontation houleuse. Presque toute la formation de départ de Memphis se disputait avec Sharpe et même le père de Ja Morant, Tee, à un moment donné.

Après la confrontation passionnée, les têtes froides ont prévalu et Shannon est retourné à son siège. Peu de temps après avoir été réinstallés, vous pouviez voir Shannon et Tee Morant s’embrasser, montrant que tout allait bien.

Avec les événements du match des Lakers, tout le monde a écouté Incontesté ce matin pour voir Shannon parler de l’altercation.

“J’ai prêché pendant six ans et demi la responsabilité et la responsabilité et j’assume l’entière responsabilité de ce qui s’est passé”, a déclaré Sharpe lundi lors d’un segment de trois minutes, “Peu importe ce que Dillon Brooks a dit ou combien de fois il l’a dit , moi étant la personne responsable, moi ayant la plate-forme que j’ai et ayant tant de gens qui m’admirent, j’avais tort. J’aurais dû baisser la température dans l’arène. Au lieu de cela, j’ai augmenté la température et je l’ai laissée devenir incontrôlable.