Shannon Sharpe pleure pendant les adieux sur UNDISPUTED

Shannon Sharpe révèle en direct que ce sera sa dernière fois sur UNDISPUTED de FS1 et prononce un discours d’adieu émouvant et remercie Skip Bayless.

En décembre dernier, avant les vacances de Noël, Shannon Sharpe et Skip Bayless ont eu un échange intense sur leur émission UNDISPUTED impliquant Tom Brady. Cet argument a mis le duo sur une voie qui a peut-être changé les choses pour toujours. Des semaines plus tard, les deux ont recommencé et comme l’a dit Stephen A. Smith, c’était fini. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que Shannon quitterait la série après avoir conclu un accord de rachat. Hier, sans préavis, il a révélé à l’antenne que c’était son dernier jour. Il a prononcé un discours d’adieu émouvant et a réfléchi aux fans qui lui ont donné une chance.

« Les fans qui ont rendu tout cela possible, vous m’avez embrassé et m’avez permis de devenir votre oncle de télévision préféré, et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissant », a déclaré Sharpe. « Vous basculez avec moi quand vous savez très peu de choses sur Shannon Sharpe, le gars qui pourrait venir ici et parler. J’espère que vous m’avez trouvé divertissant. J’espère que vous m’avez trouvé éducatif. J’espère que j’ai trouvé toutes les choses que vous cherchiez lorsque vous êtes venu et que vous vous êtes connecté et que vous m’avez observé, moi et cet homme, pendant sept ans.

Les choses sont devenues émouvantes pour Sharpe lorsqu’il a tourné son attention vers Skip qui a tenté sa chance avec UNDISPUTED en 2016. Même si la relation s’est détériorée, Shannon n’a jamais oublié ce que Skip a fait pour lui.

« Skip Bayless, tu t’es battu pour moi. Je suis ici à cause de toi. Vous m’avez permis de partager la scène avec vous. Vous me permettez de partager la plate-forme », a déclaré Sharpe. « L’opportunité que tu m’as donnée, de devenir ce que je suis devenu, je te suis éternellement redevable. Je n’oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Vous m’avez aidé à grandir plus que vous ne le savez jamais. « Tout ce que je demande, c’est que lorsque vous posez votre tête sur cet oreiller la nuit, sachez que j’ai donné tout ce que j’avais. »

Après le discours de Shannon, Skip a pris le temps de terminer leur temps ensemble en réfléchissant sur une note positive, puis en couronnant Shannon Sharpe comme une « digne adversaire ».

« Lorsque j’ai pris ce poste pour la première fois en juin 2016, nous avions un tout autre format en tête. Quand il est devenu clair que Shannon Sharpe est disponible et j’ai dit que je pensais qu’il pouvait le faire, et vous l’avez déjà fait », a déclaré Bayless. « Je tiens à vous remercier de vous être consacré à ce travail. C’est une bête de spectacle vorace. Jour après jour après jour, vous vous êtes consacré à ce travail de la même manière que vous vous êtes consacré au Temple de la renommée du football professionnel. « Je tiens à vous remercier de ne jamais avoir pris un jour de maladie. Je tiens à vous remercier de vous être préparé aussi dur que possible chaque jour, chaque sujet. Je tiens à vous remercier d’avoir concouru aussi longtemps que vous avez concouru avec moi parce que le plus grand compliment que je puisse vous faire est que vous étiez un adversaire digne », a-t-il déclaré.

Shannon a déjà laissé entendre qu’il a planté des graines que nous verrons dans un proche avenir. La rumeur veut que le rachat ait été effectué par une autre société pour le contrat de Sharpe et Club Shay Shay. Une seule entreprise aurait même la relation et les ressources nécessaires pour parvenir à un accord avec Fox si cela est vrai et c’est ESPN.