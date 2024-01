Shannon Sharpe pense que Bill Belichick entraînerait les Cowboys serait un « match parfait »

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Alors que l’avenir de l’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, Mike McCarthy, au sein de l’organisation, devrait être dans les limbes après une défaite désastreuse contre les Packers de Green Bay, il y a des spéculations que Jerry Jones pourrait vouloir faire venir Bill Belichick en tant que prochain entraîneur-chef de « l’équipe américaine ». “.

L’ailier rapproché du Temple de la renommée, Shannon Sharpe, ne pense pas que ce serait un mariage heureux. En fait, il ressent exactement le contraire.

“C’est un match fait en enfer”, a déclaré Sharpe sur “First Take” d’ESPN. “Vous ne pouvez pas choisir un pire match que Jerry Jones et l’entraîneur Bill Belichick.”

Quel est le raisonnement de Sharpe ? Deux hommes qui aiment l’autonomie dans la NFL vont s’affronter.

“Mec, tu ne comprends pas que l’entraîneur Belichick veut de l’autorité ?” Sharpe a interrogé le panel. “Pouvez-vous imaginer Jerry Jones essayant de tenir une conférence de presse et de dire ce qui se passe dans l’équipe, et vous pensez que l’entraîneur Belichick va rester les bras croisés et laisser Jerry faire ça ? Absolument pas.”

Les discussions sur le prochain entraîneur à Dallas ne sont que de nouvelles opinions et spéculations, car les Cowboys n’ont pas encore décidé ce qu’ils veulent faire. Mais après trois saisons consécutives à 12-5 pour se terminer par une victoire combinée en séries éliminatoires – la victoire de la saison dernière contre les Buccaneers de Tampa Bay sur la route lors de la ronde des wild card – la défaite contre les Packers pourrait être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Jones en termes de McCarthy en tête de sa liste.

“Cela dépasse mon entendement”, a déclaré Jones après la défaite 48-32 au stade AT&T.

L’avenir de McCarthy avec les Cowboys dépendait de la fin du dernier match de la saison, a rapporté ESPN.

C’était la fin sans cérémonie d’une autre belle saison régulière, où le quart-arrière Dak Prescott ressemblait à un candidat MVP avant les séries éliminatoires avec la tête de série n ° 2 et la garantie de deux matchs éliminatoires à domicile en main.

Pourtant, Jordan Love et les Packers se sont montrés agressifs et se sont connectés sur plusieurs gros jeux pour lesquels la défense de Dallas n’avait tout simplement aucune réponse. Et quand il était temps de jouer, Prescott ne lui ressemblait pas, lançant un pick-six en première mi-temps qui a poussé l’avance des Packers à 27-0 – une avance qu’ils n’abandonneraient jamais.

Pendant ce temps, Belichick a terminé un entretien avec l’entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta, montrant qu’il souhaite continuer à entraîner après sa séparation mutuelle avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre après 24 saisons incroyables.

Il pourrait très bien y avoir une interview à Dallas si Jones décide de quitter McCarthy.

Mais Sharpe ne voit pas du tout que cela fonctionne.