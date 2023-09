Shannon Sharpe parle du bœuf à l’antenne avec Skip Bayless

Shannon Sharpe abandonnée par le ‘Stephen A. Smith‘ podcast et a finalement expliqué ses retombées avec Skip Bayless et à quel point les choses avaient mal tourné avant son départ.

Récemment Stephen A. Smith a été diffusé sur le podcast « Club Shay Shay » de Shannon Sharpe pour lancer leur relation de travail à l’antenne. C’était tout à fait normal que Shannon lui rende la pareille et c’est exactement ce qu’il a fait ce week-end. Stephen A. n’a pas perdu de temps et a posé des questions sur le manque de respect à l’antenne qui l’a finalement conduit à être « expulsé » de INCONTESTÉ. Selon Sports illustrésles deux hommes ont reconnu à l’unisson que c’était le début de la fin pour Shannon et Skip une fois la confrontation survenue.

« Dans toute ma carrière télévisuelle, c’était probablement… Je me souviens d’être rentré chez moi, d’avoir appelé ma sœur, j’ai appelé mon frère… Il m’a fallu beaucoup de temps pour ne pas mettre la main sur lui, c’est effectivement le cas », a déclaré Sharpe sur le podcast. . «Pourquoi serais-je jaloux de Tom Brady. …Tom était comme moi, on avait une opportunité. Il a profité de cette opportunité. « Il [Skip] sentait qu’il pouvait aller trop loin dans cette situation », a déclaré Sharpe. « Quelle que soit la relation, une fois qu’un partenaire n’a plus de respect pour l’autre, l’autre partenaire perd alors à son tour le respect dudit partenaire, alors je pense que ce n’est qu’une question de temps car j’ai senti à ce moment-là qu’il avait perdu tout respect pour lui. moi. …C’est incontesté. Sauter et Shannon. Ce n’est pas le vôtre. Donc, ça m’a vraiment, vraiment fait mal. Si je l’avais personnellement attaqué en direct à la télévision, que se serait-il passé ? »

De plus, Sharpe a révélé que le duo n’avait pas de relation en dehors du lieu de travail, malgré son apparence. Il est même allé jusqu’à révéler qu’ils avaient à peine parlé avant le spectacle lorsqu’ils sont tous deux entrés dans le bâtiment. Cependant, Stephen A. Smith a déclaré que c’était exactement ainsi que Skip travaillait avec lui, car il considérait la série comme une bataille. Actuellement INCONTESTÉ a du mal à trouver son rythme avec les co-animateurs en rotation, mais vous pouvez être sûr qu’il s’en sortira.

Vous pouvez regarder l’interview complète de Stephen A. Smith et Shannon ci-dessous.