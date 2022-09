Shannon Sharpe parle de son diagnostic de cancer de la prostate en 2016

Shannon Sharpe travaille pour aider à briser la stigmatisation du cancer de la prostate en révélant son propre diagnostic de 2016 dans lequel il dit qu’il n’en a parlé à personne.

Shannon Sharpe est la co-animatrice de FS1 Incontesté avec Skip Bayless bénissant nos écrans de télévision tous les matins avec les prises de sport les plus chaudes de tout le pays. Sharpe est devenu un animateur de talk-show après une carrière très réussie dans la NFL qui a abouti à sa prestigieuse intronisation au Temple de la renommée en 2011. Maintenant, Shannon Sharpe parle de cette période de sa vie lorsqu’il a rejoint le talk-show et révèle que c’était la raison il a caché un diagnostic de cancer au début de sa carrière dans les talk-shows.

Shanon Sharpe révèle pourquoi il “n’a parlé à personne” de son diagnostic de cancer de la prostate en 2016 et comment il veut aider à démarrer une conversation pour éliminer la stigmatisation entourant le cancer

Un jeudi après-midi en 2016, Shannon Sharpe s’est présentée pour un dépistage de routine et a découvert qu’il avait un cancer de la prostate. C’était juste avant qu’il ne déménage à Los Angeles pour rejoindre Skip Bayless pour leur nouveau spectacle et devenir l’un des premiers anciens athlètes à se voir confier le titre de talk-show. Selon PersonnesShannon a pris la difficile décision de ne parler à personne du diagnostic.

“Je voulais ce travail depuis si longtemps et on m’avait donné une opportunité que Skip croyait en moi. J’allais être co-animateur d’une émission de débat quotidienne dans laquelle nous parlions de football, de basket-ball, d’athlétisme, de golf, de tennis, de problèmes sociaux, j’étais le premier athlète à faire ce que je fais à plein temps. « Je ne voulais pas que cette opportunité s’en aille parce que je voulais montrer que les athlètes pouvaient faire plus que parler de leurs meilleurs sports. Je sentais qu’il y avait beaucoup de gens qui comptaient sur moi pour pouvoir aller remplir cette obligation qui m’avait été confiée.

Plus tard, Shannon dit qu’il l’a dit à son frère, sa sœur et sa petite amie à l’époque, mais qu’il ne voulait inquiéter personne d’autre que ses enfants. Après avoir perdu son père et son grand-père, le jeune Sharpe a toujours fait des examens de routine qui peuvent aider à attraper le cancer de la prostate, qui a un taux de survie de 96 % lorsqu’il est détecté tôt. Shannon s’associe maintenant à Talk That Talk de Janssen Oncologie pour aider à lancer la conversation sur le dépistage du cancer de la prostate et, espérons-le, éradiquer les inégalités en matière de santé dans le cancer de la prostate.

“Ce que je veux faire maintenant, c’est briser la stigmatisation – n’ayez pas peur d’aller chez le médecin”, déclare Sharpe. «Nous devons donner aux Noirs un meilleur accès aux soins de santé, puis une fois que nous aurons un meilleur accès aux soins de santé, n’ayez pas peur d’aller les utiliser. N’ayez pas peur de simplement poser des questions à votre médecin. N’ayez pas peur de vous faire dépister car cela pourrait vous sauver la vie. Maintenant, ils ont mentionné qu’il y avait un taux de survie de 96% si vous vous faisiez dépister et qu’il était détecté tôt. Je fais partie de ces 96 %. Voyez, je peux dire cela. Je ne suis pas un acteur rémunéré. J’ai vécu ça. J’ai été là. Je peux vous dire que cela pourrait vous sauver la vie. Sauvé ma vie. J’en suis la preuve vivante.

Avec ce partenariat, Shannon espère donner des ressources et des outils aux autres afin qu’ils puissent être là pour voir leurs petits-enfants comme il le fera bientôt grâce à la détection précoce.