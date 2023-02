Shannon Sharpe efface l’esthétique ‘Tough Guy’ de Ja Morant

Shannon Sharpe a récemment fait une diatribe de haut niveau à propos de Ja Morant et a allégué que “l’acte de dur à cuire” du joueur de balle ne vaut pas la peine de gâcher sa carrière.

Ja Morant est sur le point d’être le visage de la NBA le plus tôt possible compte tenu de son indéniable facteur “wow”. Il a fait des Grizzlies l’équipe la plus excitante à regarder et a également conclu un gros contrat avec Nike qui a accéléré sa sneaker signature. Cependant, une chose que ses pairs et les médias sociaux ont constamment critiquée est la façon dont il se présente en dehors du terrain.

Récemment, une situation a été révélée par L’athlétisme que le meilleur ami présumé de Morant, Davonte Pack, et d’autres membres de son équipage ont pointé un laser sur un membre des Indiana Pacers. Plusieurs personnes ont allégué que le laser était potentiellement attaché à une arme à feu (bien qu’on n’en ait pas vu) et les critiques pensent que c’est encore un autre exemple du Morant prétendant être “dur”.

Hier, Shannon Sharpe, qui avait déjà eu un incident avec les Memphis Grizzlies, a lancé une diatribe en discutant de Morant.

“J’aimerais que Ja réalise qu’il n’est pas un voyou”, a déclaré Sharpe sur INCONTESTÉ. “Ja est un très bon basketteur. Ja a fait tout ce qu’il a pu pour se sortir, lui et sa famille, de cet environnement et s’en éloigner. Et pour une raison quelconque, il veut s’entourer de ce type de personnes. Pourquoi? Bruh, tu n’es pas dur. Ce n’est pas ta vie. Les gens qui [are] dans cette vie donnerait n’importe quoi pour être dans votre vie.

Espérons que Ja Morant tienne compte des avertissements de personnes comme Shannon Sharpe.