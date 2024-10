Shannon Sharpe dénonce Jerry Jones pour avoir menacé son hôte

Shannon Sharpe appelé Jerry Jones après que le propriétaire des Cowboys de Dallas ait menacé le travail d’un animateur de radio au milieu d’une interview.

Mardi, deux jours après la défaite désastreuse des Cowboys contre les Lions de Détroit, Jones a fait son apparition hebdomadaire dans l’émission 105.3 The Fan. Shan et RJ. Pendant l’émission, les animateurs lui ont posé des questions sur les transactions que l’équipe a faites et n’ont pas faites pendant l’intersaison, et si la construction actuelle de l’équipe joue un rôle dans ses premières difficultés. Jones s’en est offusqué et a affirmé qu’il pouvait «amener quelqu’un d’autre à poser ces questions».

Dans l’épisode de mardi Première priseSharpe a expliqué pourquoi il « méprisait » de voir Jones menacer d’utiliser son influence pour priver quelqu’un de son gagne-pain :

Faire craindre à un homme pour son travail – je déteste, je déteste, je méprise quelqu’un qui prierait pour les faibles. Et parce que Jerry Jones est dans une situation avantageuse, parce qu’il a le pouvoir dans cette situation, il le dirait publiquement. Ça m’en dit long sur un homme. Cela m’en apprendra beaucoup sur un homme qui a du pouvoir et qui abuserait de ce pouvoir, de dire à cet homme : « Je vais faire venir quelqu’un ici pour me poser des questions favorables. »

C’est absolument le travail de ce type, c’est de demander à Jerry… [Stephen A. Smith]ce que vous auriez dû faire, c’est dire : « Eh bien, Jerry, vous voyez à quel point vous avez été malmenés l’année dernière ? Et tu veux me dire que tu avais des gars sur le banc qui auraient pu faire un meilleur travail, et tu attends cette année pour les affronter ? Cela ne me semble pas très intelligent. Eh bien, je ne sais pas pour vous, [Jeff Saturday and Marcus Spears]mais normalement, les gars qui peuvent jouer, ils jouent normalement.

Mais revenons à ceci : à votre avis, quel était son travail ? Vous voyez, Jerry veut tout le mérite quand les choses vont bien, mais aucun blâme. Il nous a répété combien de fois : « C’est à moi que revient la responsabilité. Pour tout accord conclu, soit je l’ai signé, soit j’en ai été informé. Maintenant, vous êtes battu. Vous vous faites traverser comme Sherman a traversé Atlanta pendant la guerre civile, et maintenant vous ne voulez plus en faire partie lorsqu’ils vous posent des questions à ce sujet.

Mon garçon, c’est mauvais – et je ne prends pas cela à la légère. Si les Cowboys ne gagnent pas un autre match éliminatoire ou un autre match, tant que Jerry Jones en sera le propriétaire, je serai l’homme le plus heureux du monde. Pour que cet homme fasse craindre à cet homme pour son travail – maintenant, vous savez, à partir de samedi, [Spears]Stephen A., vous savez qu’il ne lui demandera rien de difficile parce que cet homme a besoin de ce travail, et que Jerry le dise publiquement et dise : « Je ne ris pas. Je ne plaisante pas, je suis dehors, je suis dehors, je suis dehors, je suis dehors.