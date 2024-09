Shannon Sharpe critique le manque de professionnalisme de Chad Johnson

Après que Chad Johnson soit arrivé en retard à un enregistrement en direct de Bonnet de nuit Au cours de la première semaine de la saison de la NFL, le co-animateur et fondateur de Shay Shay Media, Shannon Sharpe, a critiqué son manque de professionnalisme en direct à l’antenne avant d’enregistrer des excuses le lendemain pour expliquer son désaccord avec Johnson.

Dimanche soir, Johnson était en retard lorsque son chauffeur de covoiturage a accidentellement verrouillé ses clés dans sa voiture. Sharpe a argumenté avec Johnson sur le fait qu’il devrait être plus professionnel et appeler un service de voiture comme la plupart des médias, et qu’il devrait donner la priorité à Bonnet de nuit tout autant que ses emplois chez ESPN et The CW en matière de rapidité.

« Vous dites que vous voulez devenir professionnel, vous voulez faire ESPN, vous voulez faire toutes ces choses professionnelles, mais vous voulez faire un tour en contrebande », a déclaré Sharpe. « Faites-moi savoir comment cela fonctionne pour vous. »

Shannon Sharpe parle de la clarification des choses après un désaccord avec Ochocinco LIVE sur le podcast Nightcap pic.twitter.com/p2MmAjrEPX — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) 9 septembre 2024

Le même jour, Sharpe s’est senti frustré lors de la lecture d’une publicité en raison d’une mauvaise communication avec ses producteurs en studio.

Dans une vidéo publiée lundi, Sharpe a expliqué son point de vue sur la dispute avec Johnson et a expliqué pourquoi il est si important pour lui que lui et Johnson soient sur leurs P et Q à tout moment.

« Ce que je vais faire, c’est pousser, tirer, entraîner Ocho à un niveau qu’il ne pensait pas pouvoir atteindre », a déclaré Sharpe. « Quand vous allez dans un studio, ils veulent un créneau horaire. OK, dans quel créneau voulez-vous être, et pouvons-nous justifier que vous soyez dans ce créneau ? Oui. Oui, absolument. Je veux donc qu’Ocho prenne cela au sérieux. »

Sharpe croit Bonnet de nuitque lui et Johnson ont fait passer d’une diffusion Zoom en fin de soirée à un mastodonte YouTube en seulement un an, peut passer aux ligues majeures plus tôt que prévu. Et il a raison d’être optimiste. Cet été, Bonnet de nuit a effectué une tournée estivale de spectacles en direct dans des théâtres à travers le pays. Chacun de ses livestreams jusqu’à présent pendant la saison de football a dépassé les 250 000 vues.

Bien que certains aient haussé les sourcils lorsque Sharpe a choisi Johnson comme co-animateur d’une émission nocturne, les deux ont une alchimie brillante qui s’est traduite par un public massif. Bonnet de nuit grandit, Sharpe pousse le jeune Johnson à adopter le perfectionnisme et à faire les sacrifices nécessaires.

« Quand je regarde Ocho, je vois un gars qui veut le faire, mais qui n’a jamais été dans une situation où… je vais forcer Ocho à être excellent », a déclaré Sharpe. « Je pense qu’il y a un niveau de professionnalisme et de courtoisie commune qui va de pair avec l’excellence. »

Ce moment montre en tout cas un niveau de proximité entre Sharpe et Johnson qui est rare parmi les co-animateurs. Même lorsque Sharpe le réprimandait, Johnson souriait largement.

Si la première année de Bonnet de nuit Tout porte à croire que la confiance mutuelle et leur capacité à organiser un grand spectacle les mèneront loin.