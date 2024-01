Shannon Sharpe anéantit Dillon Brooks : « Laissez-moi arriver à 55 ans et je pourrai faire exactement ce que fait Dillon Brooks »

Troy Taormina-USA TODAY Sports

Shannon Sharpe, membre du Temple de la renommée de la NFL, peut être considérée comme l’une des personnes contrariées par Houston Rockets ailier les pitreries de Dillon Brooks contre les Lakers de Los Angeles lundi soir.

“Il fait beaucoup de choses inutiles”, a déclaré Sharpe à propos de Brooks. “Et je ne crois pas que ce soit – parfois les gens disent: ‘Eh bien, c’est son style de jeu.’ Ce n’est pas un style de jeu, frérot. Tu vas blesser quelqu’un là-bas. Et si c’est tout ce qu’ils vont vous laisser faire, s’ils vous laissent bousculer les gars dans le dos, bon sang, ils peuvent m’embaucher. « Laissez-moi simplement arriver à 55 ans et je pourrai faire exactement ce que fait Dillon Brooks. Un type part en échappée ? Je peux le pousser dans le dos. Je peux monter pour un rebond, faire comme si j’essayais de récupérer un rebond et frapper le gars à l’envers de la tête. Mec, c’est inutile. Ce n’est pas du basket-ball.

Brooks s’est impliqué avec Jarred Vanderbilt lors du match de lundi et l’a traité de « p—- » lors de leur échange. Vanderbilt a fini par être expulsé pour avoir exercé des représailles contre Brooks.

Comme Sharpe – qui n’a jamais hésité à montrer son fandom pour LeBron James – y a fait allusion, Brooks a commis une faute sur Vanderbilt alors que l’attaquant des Lakers était dans les airs plus tôt dans le match.

Brooks a également frappé James à la tête plus tard dans le concours.

L’entraîneur-chef des Lakers Darvin Ham et le grand homme Anthony Davis ont parlé de Brooks après le match et ont fait connaître leurs sentiments.

Les Rockets ont fini par remporter le match 135-119. Brooks a enregistré 17 points, trois passes décisives et un vol en 28 minutes d’action. Il est allé 7 sur 12 sur le terrain et 2 sur 4 au-delà de l’arc.

Comme de nombreux fans le savent, il a tendance à dire beaucoup de détritus à ses adversaires. Les gens se souviendront sûrement de ses pitreries lors des séries éliminatoires de 2023, alors qu’il était membre de l’équipe. Grizzlies de Memphis. Lors de la série de premier tour de Memphis contre les Lakers, Brooks a qualifié James de « vieux » et a également frappé le quadruple MVP à l’aine.

Avec ses actions et ses paroles, Brooks continue de se présenter comme un méchant à travers la ligue. Cependant, ce statut ne semble pas du tout le déranger.

Le joueur de 28 ans en est à la première année d’un contrat lucratif de quatre ans d’une valeur de plus de 80 millions de dollars. Il enregistre 13,9 points et 3,5 rebonds par match pour une équipe des Rockets qui a une fiche de 22-24 et occupe la 11e place de la Conférence Ouest.

Houston n’est qu’à un match des Lakers, qui continuent d’être incohérents cette saison.

Los Angeles et Houston se sont déjà affrontés quatre fois cette saison, donc un cinquième match devrait avoir lieu lors du tournoi de play-in ou des séries éliminatoires.