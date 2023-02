Shannon Sharpe “a mis de côté Skip Bayless” pour réparer sa relation

Shannon Sharpe et Chris ‘Mad Dog’ Russo discutent de la façon dont Sharpe a réparé sa relation avec Skip Bayless après les récentes poussées à l’antenne.

UNDISPUTED on FOX est l’une des émissions sportives les plus remarquables à la télévision. Shannon Sharpe et Skip Bayless sont divertissants et toujours bruts dans leurs débats. Parfois, cette même chose qui nous fait regarder peut provoquer un dysfonctionnement sur le lieu de travail. Depuis décembre dernier, les deux personnalités ont eu des poussées à l’antenne totalement hors scénario. La rupture notable a commencé lorsque Skip en a profité pour frapper Shannon alors que défendre Tom Brady. Les esprits se sont enflammés et après qu’il soit devenu évident que les deux essayaient d’être cordiaux. Quelques jours après que Damar Hamlin ait subi un incident médical pendant les séries éliminatoires, l’hôte a de nouveau eu un échange houleux à l’antenne. Maintenant, les choses semblent s’être calmées et un terrain d’entente a été trouvé.

Shannon Sharpe révèle qu’il a réparé sa relation endommagée avec Skip Bayless

Shannon Sharpe est récemment passée par Mad Dog Sports Radio et a parlé des deux mois de tension entre lui et Skip Bayless. Sharpe a révélé que le couple avait arrangé les choses après avoir entamé une conversation.

“Souvent, les gens de Mad Dog (Chris Russo) regardent des choses comme si vous pouviez passer 15 belles années et que quelqu’un passait un mauvais moment et qu’il était prêt à tout jeter. Ces 2 mois que Skip et moi, on était pas mal d’accord, parfois j’ai l’impression que les choses ont dépassé les bornes. Je ne voulais pas ça, alors j’apprécie tout ce que Skip a fait pour moi. M’amener là-bas, me donner l’occasion de montrer que j’étais plus qu’un joueur de football. Je pourrais parler d’autre chose dans le monde du sport que du football. Donc, je n’étais pas prêt à jeter ça. Skip et moi avions juste besoin d’aller dans une pièce et de parler et des têtes plus calmes ont prévalu. “Ce que j’ai transmis à Skip, c’est que nous pouvons être en désaccord, mais je veux la couleur entre les lignes. Je ne veux pas que les désaccords sortent des lignes. Lorsqu’on lui a demandé si les choses sortaient des limites, Sharpe a ajouté: «Oui, c’est le cas. Je pense que tout le monde pensait ça.

Bien que nous aimions tous le drame à l’antenne lorsqu’il devient trop personnel, il peut atteindre un point de non-retour. Heureusement, Shannon et Skip ont fait la paix et Lil Wayne n’a pas eu à arbitrer.