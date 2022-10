Shannon Ryan savourant la nuit historique de la boxe féminine sur la carte Claressa Shields-Savannah Marshall à l’O2 | Nouvelles de boxe

Pour plus d’une raison, Shannon Ryan n’aurait jamais tout à fait imaginé qu’elle contribuerait à entrer dans l’histoire sur la sous-carte du combat principal de Claressa Shields et Savannah Marshall à l’O2 ce samedi.

Les racines sportives de Ryan reposent à l’origine sur le kickboxing, alors qu’elle travaillait auparavant à temps plein en tant que directrice adjointe dans le magasin de téléphonie O2. Comment les choses ont changé.

De plus, elle admet qu’elle ne s’attendait pas à ce que ladite “histoire” arrive dès 2022 alors que la boxe féminine poursuit son ascension en termes de qualité, de potentiel, de stature, tout ce qui précède.

“Je ne pensais pas qu’une carte entièrement féminine arriverait au Royaume-Uni pendant un moment, le fait que ce soit mon troisième combat, en faire partie est incroyable et cela me fait sourire”, a déclaré Ryan. Sports du ciel.

“Bien que j’aie commencé la boxe en 2018, la boxe féminine n’était pas là où elle en est maintenant, alors voir un tel revirement est incroyable.”

Nuit de combat en direct



Samedi 15 octobre 19h30





Ryan devrait affronter l’Espagnol Bucha El Quassi dans ce qui marquera le troisième combat professionnel du poids super-mouche britannique après des victoires aux points sur Claudia Ferenczi et Gemma Ruegg plus tôt cette année.

Sa carrière de boxeuse est désormais un objectif sans égal après avoir pu quitter son travail à O2 en avril, lui accordant le temps de repos et de récupération nécessaire au niveau professionnel. Elle plaisante, cependant, en disant que même maintenant, elle fait plus qu’elle n’aurait jamais pu imaginer.

“Je n’avais pas réalisé, je suis tellement occupé maintenant et je ne pensais pas que je le serais, je pensais que j’aurais beaucoup plus de temps. Le fait que mon voyage ait duré cinq ans, je suis maintenant en partenariat avec O2 , combattre à l’O2 lors de mon troisième combat est magnifique”, a-t-elle ajouté.

La liberté de consacrer son temps à la boxe a accueilli une routine quotidienne plus claire et apparemment plus durable, contrairement à une vie de vente au détail à Watford avec ses exploits sur le ring.

“Selon le week-end dont j’avais besoin, je travaillais parfois 11 jours de suite”, a-t-elle expliqué. “Parce que j’étais directeur adjoint, j’entrais dans le magasin à 8h30 et je ne sortais qu’à 18h15.

“J’allais aux toilettes puis je me changeais, je conduisais jusqu’à la salle de sport pour y arriver à 19h, je boxais jusqu’à 20h30/21h environ, je rentrais à la maison et je me douche, je mangeais si j’avais le temps, puis j’allais me coucher et je faisais la même chose le lendemain journée.

“C’est moins mouvementé, plus de temps pour se reposer et récupérer.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Savannah Marshall dit que cela ne devient pas plus gros que le combat de samedi soir contre Claressa Shields, tandis que Shields dit que ce sera son combat de déclaration



Ryan a rencontré un obstacle supplémentaire en préparation du combat lorsque le spectacle original du 10 septembre a été reporté à la nouvelle date du 15 octobre à la lumière de la mort de la reine.

Elle se souvient qu’il lui a fallu environ deux semaines pour se reconnecter mentalement après s’être accordée une première recharge.

“Je pense que pour moi-même si tôt dans ma carrière, c’était bien d’assumer cela, c’était un défi, mais le poids que je fais en ce moment n’est pas trop important. Donc, dans cet aspect, Je me sentais bien et j’ai pu recommencer.

“J’ai en quelque sorte compris que si un adversaire se retire, c’est beaucoup plus difficile parce qu’il faut attendre une autre émission alors que celle-ci était un collectif et nous sommes tous de retour sur la même émission cinq semaines plus tard. Pour moi c’était bien, je dois tout recommencer et il m’a juste fallu un peu de temps pour me préparer mentalement, mais je l’ai récupéré en peu de temps.

“J’ai pris une semaine de congé pour manger ce que je voulais et ce dont j’avais besoin, j’ai pris environ quatre jours de congé du gymnase, puis je suis retourné au gymnase.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le promoteur Ben Shalom et Adam Smith attendent avec impatience la carte entièrement féminine de samedi à l’O2 Arena



En se tournant vers la boxe, la joueuse de 25 ans a remporté le titre de championne de boxe Alliance 2018 avant de remporter la Women’s Winter Box Cup 2019 et de remporter l’argent aux championnats de Londres 2020.

Elle a maintenant pour objectif d’atteindre les sommets de Shields et Marshall alors que leur rivalité à long terme se concrétise dans ce qui s’annonce comme une occasion historique pour la boxe.

“En fin de compte, tous les yeux sont rivés sur eux, ils ont un tel impact sur la nuit et sur l’avenir, c’est donc définitivement quelque chose dont je veux faire partie”, a déclaré Ryan.

Regardez Shannon Ryan combattre Bucha El Quassi sur le flux en direct qui se déroulera de 17h jusqu’au début de la couverture télévisée sur Sky Sports à 19h30.