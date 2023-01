Shannon Martin de l’apprentie révèle la raison déconcertante pour laquelle elle a quitté l’émission de la BBC après seulement deux semaines

Shannon Martin de THE Apprentice a révélé la raison déconcertante pour laquelle elle a quitté le programme après deux semaines.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits après que Shannon ait pris la décision de quitter le programme BBC One lors de l’épisode de jeudi.

La propriétaire de la boutique de mariage avait pris sa décision avant que son équipe ne remporte le dernier défi.

Maintenant, la star de la télévision a dévoilé la vraie raison pour laquelle elle a décidé de s’éloigner de l’émission de Lord Alan Sugar.

“Pendant la tâche du bao bun, j’étais là dans la cuisine en train de penser ‘Pourquoi suis-je ici ? Qu’est-ce que je fais ici à faire des bao buns dans une cuisine alors que je ne peux pas cuisiner comme ça ? », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi en révélant qu’elle avait du mal à se concentrer sur les tâches car elle pensait toujours à ce qui se passait à la maison.

Elle a dit : « Que se passe-t-il avec l’entreprise ? Tout va bien? Je savais au fond de moi que bien sûr tout irait bien, l’équipe est incroyable. Mais je suis un perfectionniste.

“J’ai besoin de savoir ce qui se passe tout le temps et ne pas pouvoir savoir comment les choses se passent à la maison ou ce qui se passe au travail a été très difficile pour moi.

« L’inconnu n’est définitivement pas quelque chose pour lequel je suis doué. Plus j’y pensais, plus je pensais : ‘Suis-je ici pour les bonnes raisons ? Est-ce que je veux vraiment un partenaire commercial ? Est-ce ce que je veux ? Est-ce que je veux que ma vie change ? »

Elle a conclu: «Je savais que je pouvais potentiellement gagner le spectacle, et est-ce que je voulais vraiment gagner et voir ma vie complètement changée? Non, je ne l’ai pas fait.

Pendant ce temps, au cours du dernier épisode, les fans étaient furieux alors qu’ils frappaient l’émission pour avoir “renvoyé la mauvaise personne”.

Après la confrontation habituelle dans la salle de réunion, le groupe de filles est sorti victorieux.

Mais ce n’était pas une bonne nouvelle pour le comptable Kevin D’Arcy, qui est devenu la deuxième personne à être renvoyée de la série.

Les fans n’ont pas tardé à partager leurs réflexions sur le résultat sur Twitter, se plaignant que Kevin ait été mis en place après avoir été obligé de travailler sur les finances de leur production de bao bun – même s’il ne le voulait pas.

Une personne a écrit: “D’une certaine manière, je suis désolé pour Kevin parce qu’il ne voulait même pas le faire et il l’a clairement fait savoir dès le saut.”

Un autre a déclaré: “J’ai l’impression que Kevin a été piégé !!”

