Shannon Jr. est autorisé à rejoindre Illini après que le juge a accordé une ordonnance d’interdiction

Un juge fédéral a accédé vendredi à la demande d’ordonnance d’interdiction temporaire de Terrence Shannon Jr., une vedette de l’Illinois, une décision qui lui permettra de rejoindre l’équipe et de jouer à nouveau des semaines après avoir été suspendu indéfiniment après son arrestation en décembre pour un crime de viol pour un incident présumé à Lawrence, Kansas.

La décision intervient un jour après que Shannon a renoncé à son droit à une première audience dans le comté de Douglas (Kansas) et qu’un juge a fixé au 23 février la date de son audience préliminaire dans l’affaire pénale.

Le chancelier associé de l’Université de l’Illinois, Robin Kaler, a publié une déclaration après la décision disant que Shannon “a été réintégrée au statut d’étudiant-athlète universitaire à part entière et sera éligible pour les entraînements et les compétitions de basket-ball”. Il a également déclaré qu’il “continuera d’examiner l’ordonnance du tribunal et de suivre l’affaire”.

Les avocats de Shannon avaient demandé l’injonction plus tôt ce mois-ci, affirmant que l’école s’était « précipitée vers un jugement » et avait utilisé un processus « injuste » lorsqu’elle avait pris la décision de suspendre Shannon pour une durée indéterminée à la fin du mois dernier après qu’un mandat d’arrêt ait été émis contre son arrestation après le meurtre de Shannon. incident présumé en septembre. Une femme dans un bar a affirmé que Shannon l’avait touchée de manière inappropriée et l’avait agressée sexuellement.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Les responsables de l’Illinois ont répondu et déclaré qu’ils avaient « compétence » sur les étudiants visés par de graves accusations criminelles. L’école a également déclaré qu’autoriser Shannon à jouer diminuerait sa capacité à aborder la conduite future avec les étudiants sur son campus.

La juge Colleen Lawless, juge fédérale du tribunal de district américain du district central de l’Illinois, s’est prononcée vendredi contre tout dommage pécuniaire, mais a déclaré que la suspension causerait un « préjudice » à Shannon.

“Le demandeur a établi qu’il dispose de droits clairement vérifiables qui nécessitent une protection et qu’il existe une certaine probabilité de succès sur le fond”, a écrit Lawless dans sa décision. “La Cour conclut en outre que le demandeur ne dispose d’aucun recours juridique adéquat et qu’il subira un préjudice irréparable sans injonction. Le préjudice potentiel causé au demandeur l’emporte sur tout préjudice causé à l’Université. L’intérêt public n’est pas lésé par l’octroi d’une injonction pour permettre des garanties procédurales supplémentaires. alors qu’il est présumé innocent des accusations criminelles. … Par conséquent, la requête vérifiée du demandeur Terrence Shannon, Jr. pour une injonction préliminaire est accordée. Il est par la présente ordonné que : Défendeur, le conseil d’administration de l’Université de l’Illinois, et tous ses dirigeants (y compris, mais sans s’y limiter, le défendeur Timothy Killeen), l’administration, les employés, les unités, les divisions, les sociétés affiliées et autres agents, sont par la présente interdits de continuer à suspendre le demandeur de l’équipe de basket-ball conformément à la [Division of Intercollegiate Athletics] Politique.

“Il est interdit aux défendeurs de suspendre le plaignant de l’équipe de basket-ball sans au moins lui accorder la protection du [Office of Student Conflict Resolution] Politique. Les obligations des défendeurs en vertu de la présente ordonnance doivent être interprétées de la manière la plus large possible. La présente Commande restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou résiliée par une commande ultérieure.

Par l’intermédiaire de son avocat, Shannon a déclaré qu’il était heureux de revenir au tribunal.

“[Shannon] est reconnaissant pour la décision d’aujourd’hui et a hâte de jouer à nouveau pour les Illini”, indique le communiqué. “[Shannon] est également reconnaissant envers son équipe juridique, les avocats principaux Rob Lang, Steve Beckett, Mark Goldenberg, Zoe Spector, Tom Horscroft et Mark Sutter.

Fin décembre, Shannon a été arrêtée et accusée de « viol ; rapports sexuels sans consentement et recours à la force ». En septembre, Shannon s’était rendue au Kansas pour un match de football. Une femme a déclaré à la police que Shannon l’avait touchée de manière inappropriée avant de l’agresser sexuellement au bar. Shannon a été suspendu une fois qu’un mandat d’arrêt contre lui a été rendu public en décembre. Le directeur sportif Josh Whitman a déclaré ce mois-là que l’école avait eu connaissance de l’enquête policière de Lawrence, Kansas, impliquant Shannon fin septembre. Mais le mandat d’arrêt émis contre lui le 27 décembre, selon les dires des responsables de l’école, était la première information « pouvant donner lieu à une action » qu’ils avaient reçue.

Selon des documents obtenus par ESPN cette semaine, un détective de la police de l’Université de l’Illinois a reçu des détails sur l’enquête pour agression sexuelle dès le 27 septembre, trois mois avant que les responsables de l’école n’affirment avoir suffisamment d’informations pour le suspendre.

Shannon marque en moyenne 21,7 points par match pour l’Illinois, qui affrontera Rutgers à domicile dimanche.

Les informations de Shwetha Surendran d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.