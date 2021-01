Nous obtenons enfin des réponses sur cette mini Très Cavallari réunion.

Oui, celui avec Jay Cutler et Shannon Ford, l’ancien employé d’Uncommon James qui Kristin Cavallari tiré pendant le E! première de la saison deux de l’émission. Comme les fans se souviendront peut-être, le joueur retraité de la NFL a pris Instagram pendant le week-end de Thanksgiving, partage d’une vidéo de lui et de Shannon, avec Marquer le bloc « Chuy », qui est brièvement apparu sur Très Cavallari et est l’agent de Shannon – tintant des verres à vin tout en déjeunant ensemble à Charleston, SC

Le message a naturellement suscité un drame, et de nombreux adeptes de Jay ont laissé des commentaires tels que «Petty Jay est le meilleur Jay». Cependant, selon Shannon, qui est de bons amis avec Mark, toute la sortie était complètement anodine.

« J’étais à la maison en Caroline du Sud pour Thanksgiving et j’ai vu que Mark était à Charleston », a-t-elle révélé dans l’épisode du 5 janvier de Dear Media’s Pas maigre mais pas gras Podcast. « Et je me suis dit, fermez le f – k up … Quelles sont les chances? Et puis je suis retourné sur ses réseaux sociaux et je me suis dit, dans quel bar est-il? Jay, et moi, je me suis dit ‘Oh non.’ «

Shannon avait, à l’époque, l’impression que Jay la «détestait». Elle pensait qu’il était ennuyé avec elle dans la série, et ils n’avaient jamais parlé depuis qu’elle avait été renvoyée.