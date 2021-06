Shannon est la favorite pour quitter Love Island ce soir, selon les bookmakers

BOOKIES a soutenu Shannon Singh en tant que première candidate à quitter Love Island.

Les chances de l’ancien mannequin glamour ont été réduites après la révélation choc selon laquelle l’un des insulaires rentrera chez lui ce soir.

ITV2

Les bookmakers ont réduit les chances que Shannon Singh quitte Love Island ce soir[/caption]

L’agence de paris Ladbrokes l’a fait à un coup de 7/4 Shannon sera envoyé emballer.

Les autres chances incluent le départ de Liberty à 5/2, avec des tirs improbables de Faye et Kaz à 4/1 et 6/1 respectivement.

Il a été révélé plus tôt dans la journée qu’il y aura une tournure choquante dans l’épisode de ce soir.

Le premier concurrent sera expulsé du spectacle après que la bombe Chloe Burrows ait fait son choix – laissant un vide dans la programmation pour une toute nouvelle fille.

ITV2

Cela vient après qu’il a été révélé qu’il y aura une expulsion choquante dans l’émission de ce soir[/caption]

Rex

Une agence de paris a Shannon à une cote de 7/4 pour quitter la villa en premier[/caption]

ITV2

Elle avait été en couple avec Aaron Francis[/caption]

L’émission a déjà expulsé le premier Islander à peine 48 heures après le début de la nouvelle série et c’est le premier candidat à avoir quitté la villa.

« L’arrivée de Chloé a vraiment mis le chat parmi les pigeons et il semble que Shannon soit la première insulaire à être renvoyée de la villa cette année », a déclaré Alex Apati de Ladbrokes.

Si Shannon quitte la villa ce soir, elle a une carrière lucrative de mannequin et de joueuse professionnelle pour retourner dans son appartement à Londres.

Shannon compte un peu moins de 2 500 abonnés sur Twitch, l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde.

Rex

Chloé annoncera avec qui elle veut être en couple ce soir, ce qui laissera une autre fille célibataire[/caption]

Cependant, l’objectif principal de ses flux est le jeu.

Shannon n’est pas non plus un poseur: elle a récemment partagé une capture d’écran de son histoire Instagram d’un score élevé qu’elle a obtenu sur Call of Duty.

Elle a légendé l’image: « Fait amusant pour vous tous, je suis un geek à COD. »

L’insulaire possède également un compte YouTube sous le nom d’Alexa Singh où elle compte 10 000 abonnés.

Elle y partage des vidéos de sa vie quotidienne (vlogs), des tutoriels de maquillage, ses routines de soins de la peau, sa coiffure et plus encore.

Shannon avait déjà un compte sur OnlyFans, un service d’abonnement de partage de photos et de vidéos privilégié par les stars du porno et les travailleuses du sexe.

La joueuse a fermé son compte avant son apparition sur Love Island après que des abonnés eurent divulgué son contenu coquin en ligne.

ITV2

En dehors de la villa, Shannon est mannequin, DJ et influenceuse[/caption]





Shannon est une influenceuse de 22 ans originaire de Fife.

Elle était auparavant un modèle glamour et s’est depuis essayé au DJing.

Elle a déclaré à ITV : « J’étais mannequin glamour quand j’avais 18/19 ans.

« Maintenant, je suis plus sur Instagram/YouTube. J’ai fait un peu de mannequinat commercial. Je peux aussi DJ.