Shannon Courtenay croit toujours qu’Ebanie Bridges a essayé de vendre son affrontement pour le titre mondial pour les « mauvaises raisons », mais était heureuse de livrer « l’un des meilleurs combats féminins ».

Courtenay a été couronnée en tant que nouvelle championne des poids coq WBA après avoir battu Bridges par décision unanime à la suite d’un combat punitif à la Copper Box Arena samedi soir.

Le boxeur de Watford était devenu impliqué dans une dispute houleuse avec Bridges, qui portait de la lingerie à la pesée après avoir insisté pour que plus de combattantes «embrassent» leur «féminité».

















Courtenay et Bridges avaient échangé des mots passionnés avant le combat



« Je maintiens toujours ce que j’ai dit auparavant », a déclaré Courtenay Sky Sports. «Je n’aimais pas la façon dont elle essayait de vendre le combat et j’ai l’impression qu’elle vendait le combat pour les mauvaises raisons, en parlant de lingerie et de choses comme ça.

«Mais nous avons été à la hauteur du combat.

« J’ai l’impression que nous avons livré la nuit et tout le monde dit que c’est le combat de l’année, l’un des meilleurs combats féminins qu’ils aient jamais vu, alors nous avons définitivement livré. »

Le jab précis et la main droite blessante du joueur de 27 ans avaient repoussé l’agression constante de Bridges, qui se retrouvait avec un œil gauche gravement enflé.

« Elle n’a pas frappé si fort mais elle était physiquement très forte », a déclaré Courtenay.

« Mais j’ai une forme physique suprême. Cela a montré tout au long et mon conditionnement que mes entraîneurs m’ont fait subir a gagné le combat.

«Même dans le dernier round, après ce qui était une guerre absolue, j’étais encore assez léger sur mes pieds.

« Je me sens comme mon jab, qui a réussi à l’ouvrir assez bien, et puis ma forme physique est ce qui m’a porté à travers. »

Image:

Les poids coq britanniques ont mis fin au combat avec force



Courtenay s’attend désormais à affronter à nouveau Rachel Ball, une occasion pour elle de se venger d’une défaite aux points l’été dernier.

« Ouais, je pense que c’est définitivement le match revanche que j’aimerais et si Dieu le veut, je passe par là, alors nous cherchons à unifier la division », a-t-elle ajouté.

«Le dernier combat, tout le monde pense que je l’ai gagné. Je pensais l’avoir gagné, mais nous n’avons pas pris la décision.

« Rachel est une adversaire coriace, donc maintenant je dois retourner au gymnase et m’entraîner encore plus fort, donc je peux m’assurer de gagner le combat, et ensuite nous pourrons continuer et unifier la division. »