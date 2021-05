Shannon Courtenay peut être terrassée et battue à nouveau lors du match revanche de cet été, déclare Rachel Ball | Nouvelles de boxe

Rachel Ball a averti que Shannon Courtenay pourrait revenir sur la toile quand ils renouvelleraient leur rivalité ardente lors d’un match revanche pour la ceinture des poids coq WBA cet été.

Courtenay a subi sa seule défaite professionnelle contre Ball, qui a laissé tomber le boxeur de Watford au premier tour avant de sceller une victoire aux points au ‘Fight Camp’ en août dernier.

Une revanche devrait avoir lieu en juillet après que Ball se soit remis des effets à long terme de Covid-19 et elle a l’intention de mettre fin rapidement au règne de Courtenay en tant que nouveau champion WBA.

Image:

Rachel Ball s’est battue sur un projet de loi historique avec Katie Taylor et Terri Harper l’année dernière



Parler à Sky Sports, la combattante des Midlands a déclaré: «À cent pour cent, elle fera face à une meilleure Rachel Ball.

«Je vais de mieux en mieux à chaque fois.

«Je suis allé en enfer et en reviens, et mentalement je suis plus fort que jamais. Vous ne pourriez rien me lancer qui pourrait être pire que ce à quoi j’ai dû faire face, au cours des trois derniers mois et demi. .

« Bien sûr, je peux [drop Courtenay again]. N’oubliez pas que le combat a été fait à neuf pierres, une [pound].

« Ce prochain combat va se dérouler à huit pierres, six, et la répartition du poids va affecter Shannon beaucoup plus que moi, car elle est nettement plus petite que moi, alors je m’attends à refaire la même chose.

« Mes formateurs croient vraiment que [I can stop her]. Je ne vais pas là-bas en déclarant que je suis un énorme marchand KO, mais j’ai renversé des filles, et je suis sûr de pouvoir le refaire. «

Image:

La boxeuse des Midlands dit qu’elle peut à nouveau terrasser Shannon Courtenay



















4:02



Courtenay révèle comment elle a surmonté la frustration de sa première défaite face à Ball



Courtenay pense qu’elle a eu la malchance de perdre son record invaincu avec un verdict 77-75, a récemment déclaré Sky Sports: « Le dernier combat, tout le monde pense que je l’ai gagné.

« Je pensais l’avoir gagné, mais nous n’avons pas pris la décision. »

Le joueur de 27 ans est revenu avec une victoire par élimination directe sur Dorota Norek, puis a remporté la ceinture WBA avec une victoire aux points contre Ebanie Bridges le mois dernier.

« Je pense que Shannon a très bien choisi ses clichés [against Bridges]», a déclaré Ball.

« Elle a travaillé sur le pied arrière. Je pensais qu’elle aurait pu s’avancer un peu plus, mais tu sais quoi, fair-play avec elle, elle a gagné le combat. »

Lorsqu’on lui a demandé si Courtenay était de classe mondiale, Ball a répondu: « Eh bien, c’est à déterminer quand je la combatte, n’est-ce pas.

« Shannon doit se promouvoir, bien sûr qu’elle l’a fait. J’ai participé à des combats contre [Katharina] Thanderz, et les gens ont dit que c’était une décision discutable. Mais tu sais quoi, je viens de reprendre ma vie et de passer à autre chose.

« Je pense qu’elle est toujours la même combattante. Quand je l’ai vue se battre en décembre, je n’ai vu aucun changement. Peut-être qu’elle a roulé moins la tête, mais son adversaire ne fait pas plusieurs centimètres de plus qu’elle.

Image:

Courtenay a battu Ebanie Bridges pour revendiquer la ceinture WBA



















0:33



Regardez la grande victoire KO de Courtenay



« Elle s’est battue différemment contre Ebanie pour moi. Elle a utilisé le jab plus, ce qui, oui, elle le devait.

«Ce genre de combat ne fonctionnerait pas aussi bien contre moi.

« À cet égard, elle s’est adaptée à son adversaire, mais je pense que par rapport à quand je l’ai combattue en août, puis lorsque je me suis battu en novembre, j’ai vu et je pense que tout le monde a vu, une différence nette dans la façon dont je me suis battu. .

« J’ai vraiment travaillé dur sur mes capacités techniques, mais nous verrons ce qu’elle apporte à la table, si et quand je l’affronterai la prochaine fois. »