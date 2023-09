Shannon Beador nie tout «problème d’alcool» quelques jours avant son arrestation – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Shannon Beador59 ans, a été arrêtée pour conduite en état d’ivresse et délit de fuite trois jours seulement après avoir évoqué les accusations de « problème d’alcool » portées contre elle lors d’un entretien le 13 septembre avec Hebdomadaire américain. Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange la star s’est entretenue avec le magazine aux côtés de son amie et ancienne co-star Vicki Gunvalson61 ans, et a qualifié les affirmations concernant sa consommation d’alcool d’« inexactes » (regardez la VIDÉO ICI).

« Eh bien, c’est inexact », a plaisanté l’homme de 59 ans. « Regardons d’autres personnes dans la série cette saison qui ont beaucoup bu. » Shannon a également répondu aux commentaires selon lesquels sa co-star, Gina Kirschenheiter, 39 ans, a parlé de sa consommation d’alcool lors d’une interview le 6 septembre. « Qu’elle vienne vers moi et me dise que j’ai besoin… et je ne regarde pas ma vie », a-t-elle déclaré. « Et que j’ai un -« , a-t-elle poursuivi avant que Vicki n’intervienne, « un problème d’alcool ».

De plus, la personnalité de Bravo a déclaré que Gina ne devait « pas faire de Shannon Beador » son « scénario » dans la série de téléréalité à succès. Pendant ce temps, Vicki, qui est apparue dans la saison 17 en tant qu ‘«amie de», s’est assurée de commenter la consommation d’alcool qui se produit dans la série. « L’émission, je déteste le dire, encourage le plaisir et l’alcool », a déclaré l’homme de 61 ans au média la semaine dernière. « Et nous pouvons contrôler ce que nous mettons dans notre corps. … C’est juste quand on filme sept heures par jour et une [hour] une ou une demi-heure, c’est du bruit à un niveau élevé, c’est ce qu’ils vont montrer parce que c’est amusant.

Une semaine avant l’interview de Shannon et Vicki, Gina a parlé au même média de sa co-star. «C’est un énorme problème. Je m’en fiche si Shannon veut dire qu’elle a un problème d’alcool ou non », a déclaré l’homme de 39 ans. «Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit ou diagnostiquer qui que ce soit, mais cela et sa consommation d’alcool sont un problème pour tout le monde. Et on pourrait penser que quelqu’un voudrait en examiner au moins cette partie.

Comme mentionné ci-dessus, trois jours après l’entretien avec Hebdomadaire américainShannon a été arrêtée pour conduite en état d’ébriété et délit de fuite à Newport Beach, en Californie, comme le rapporte TMZ. Des responsables locaux ont déclaré au média que la mère de trois enfants aurait « conduit sa voiture sur une propriété résidentielle » et aurait « coupé » la maison. Le tabloïd a rapporté qu’elle avait été condamnée pour deux délits, citée et libérée sans caution.

Un avocat de Shannon a publié une déclaration à TMZ concernant l’incident du 18 septembre. «J’ai passé pas mal de temps avec Shannon hier. Elle est extrêmement désolée et pleine de remords », a déclaré son avocat. Michael Fell, dit. « Nous attendrons les informations officielles sur cette affaire dès qu’elles seront disponibles, et Shannon est prête à accepter l’entière responsabilité de ses actes. »