Shannon Beador écrase sa voiture avant DUI dans une vidéo de délit de fuite – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Shannon Beador59 ans, a traversé à toute vitesse un quartier résidentiel puis s’est écrasée dans une maison à Newport Beach, en Californie, avant d’être arrêtée pour conduite en état d’ébriété, comme le montre la vidéo de l’accident. TMZ obtenu des images de caméras de sécurité qui montrent le Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange La star a écrasé sa voiture alors qu’elle aurait été ivre vers minuit le samedi 16 septembre. Dans la vidéo, la voiture de Shannon vole sur une route avant de prendre un virage serré et de percuter un immeuble résidentiel. Shannon met rapidement sa voiture en marche arrière sur le trottoir, montrent les images, avant de s’éloigner et de garer sa voiture sur la route.

La vidéo ne montre pas quand Shannon a été arrêtée par la police à leur arrivée. Cependant, TMZ a partagé des photos des dommages causés à la suite de l’accident de Shannon. Sa voiture a renversé une énorme jardinière dans un jardin devant une maison. La star de Bravo a également endommagé le trottoir et laissé des traces de dérapage sur la route, montrent les photos.

Selon le rapport initial sur l’incident, Shannon s’est garée dans la rue et est sortie de la voiture avec son chien après son accident. Lorsque la police est arrivée, la mère de trois enfants « semblait épuisée » et « essayait de faire comme si elle se promenait ». TMZ » a affirmé, avant d’être arrêtée.

Shannon aurait été condamnée pour deux délits, citée et libérée sans caution. Shannon n’a pas parlé de l’incident, bien que son avocat ait déclaré dans un communiqué qu’elle était « extrêmement désolée et pleine de remords » et qu’elle était « prête à accepter l’entière responsabilité de ses actes ».

La consommation d’alcool de Shannon a été un sujet de conversation tout au long de son passage sur RHOC. En fait, elle a parlé des accusations de ses co-stars, notamment Gina Kirschenheiter qu’elle a un « problème d’alcool » dans une interview publiée trois jours avant son arrestation pour conduite en état d’ébriété et avec délit de fuite. « Eh bien, c’est inexact », a déclaré Shannon Hebdomadaire américain. « Regardons d’autres personnes dans l’émission cette saison qui ont beaucoup bu », a-t-elle ajouté.

Les commentaires de Shannon sont venus en réponse à Gina parlant de la consommation d’alcool de Shannon lors d’une interview le 6 septembre. Gina a dit Hebdomadaire américain, «Je m’en fiche si Shannon veut dire qu’elle a un problème d’alcool ou non. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit ou diagnostiquer qui que ce soit, mais cela et sa consommation d’alcool sont un problème pour tout le monde. Et on pourrait penser que quelqu’un voudrait en examiner au moins cette partie.